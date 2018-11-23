 Международный аэропорт "Ужгород" заработает до конца года, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской в пятницу в Киеве.
"Мы подняли с господином президентом вопрос как можно скорейшего запуска международного аэропорта "Ужгород"… Я поставил задание, чтобы в этом году у нас должен состояться первый рейс, который свяжет авиасообщением Ужгород и Киев", - сказал Порошенко.
Он также сообщил, что будут ускорены процедуры получения международных документов, они в ближайшее время будут оформлены в ЕС. Президент поблагодарил своего словацкого коллегу, который пообещал поспособствовать ускорению получению необходимых документов со стороны Словакии.
В свою очередь Киска отметил, что вопрос открытия ужгородского аэропорта получает приоритетное значение, поскольку сообщение Киев-Ужгород имеет больше значение и для Словакии.
У него же много паспортов... Что угорского ещё нет?...
А у вас?...
тьфу.
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Почему Порошенко не поднимет вопрос кто разграбил Мукачевский военный аэродром или не восстановит где все было готово к эксплуатации и принимались бы как пассажирские так и грузовые полномерные летательные аппараты?
когда бы не было меня!...
👏