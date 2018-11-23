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 Международный аэропорт "Ужгород" заработает до конца года, - Порошенко

Международный аэропорт "Ужгород" на границе со Словакией будет запущен уже до конца текущего 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской в пятницу в Киеве.

"Мы подняли с господином президентом вопрос как можно скорейшего запуска международного аэропорта "Ужгород"… Я поставил задание, чтобы в этом году у нас должен состояться первый рейс, который свяжет авиасообщением Ужгород и Киев", - сказал Порошенко.

Он также сообщил, что будут ускорены процедуры получения международных документов, они в ближайшее время будут оформлены в ЕС. Президент поблагодарил своего словацкого коллегу, который пообещал поспособствовать ускорению получению необходимых документов со стороны Словакии.

В свою очередь Киска отметил, что вопрос открытия ужгородского аэропорта получает приоритетное значение, поскольку сообщение Киев-Ужгород имеет больше значение и для Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Проблема международного аэропорта для Днепра будет решена в ближайшее время. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3098652
 
   
 Топ комментарии
 
Повезло нам с президентом! Да что нам? Миру повезло с порошенко!
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А Пэтя тут каким боком?
У него же много паспортов... Что угорского ещё нет?...
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какой ужас.америка захватила Украину.кремль взбешен.
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"Я поставил задание..", "как я и рекомендовал..","по моей инициативе..","благодаря моей поддержке...."
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в шате Аляска для обслуживания населения зарегистрировано 11 000 самолетов,не говоря о вертолетах.для сравнения,на всю роSSiю есть около 7 000.штат Аляска беднее кремля.
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это все самолеты нелегальные авиабляхи их нужно запретить или пусть платят налог в два раза больше самолета,а нет денег,пусть ездят по своей Аляске на троллейбусе
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На канадских и мексиканских номерах?
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Я уверен - это железобетонная зрада.
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Повезло нам с президентом! Да что нам? Миру повезло с порошенко!
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мэры городов Украины не отвечают за отопление в своих городах.вы их выбирали? а зачем?
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не ходите больше на выборы.зачем вам головная боль?
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порошенко и путлер перережут леточку Северного потока вместе.мышибраття.газ подешеет.вот увидите.братство с кгбистом это сила Сибири.
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29 ноября порошенко вылетает в Москву с визитом.газ говорят теперь будет братский по рублю за килограмм.
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Петя не успевает покращення оглашать перед выборами,осталось только по тыще дать от сбербанка,и петруха в дамках,переплюнет колясешницу.
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Чудове місто Ужгород. Пам'ятаю як у 1966 року я летів із Києва до Ужгорода на якомусь кукурузнику, можливо АН-24.✈ При цьому всім було зле.
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В 1966-м, да? Но- летел таки. А в 2018-м... возможно и полетишь, что не факт.
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Тепер там нема родичів і знайомих! Нема до кого летіти.
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Та если даже весь Ужгород был переполнен знакомыми и родственниками. А лететь чем? А нечем.
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Ну, поездом и щас можно, легко. А вот самолетиком- никак. А 52 года назад, почему-то- было можно. Во, дела! До чего дошел прогресс, однако! До невиданных чудес!(с)
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Так було. Закарпатці це підтвердять.
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Именно! Было! А щас? А, возможно будет. Повторюсь: через 52 года! Шо ш такое случилось???
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Точно не пам'ятаю, але ціна квитка була близько 20 рублів, що можна було заплатити. Тепер так літати не вигідно і тому їдуть поїздом.
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Ну, если невыгодно лететь, в 2018-м, то кто ж тут доктор? Вот и я- не знаю.
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вы ребятки с Словакией уж по осторожней, они как бы к лояльным к рашке относится, кстати горжусь, Латвия среди лидеров кто гнобит рашку:https://www.kremlinwatch.eu/userfiles/2018-ranking-of-countermeasures-by-the-eu28-to-the-kremlin-s-subversion-operations.pdf

Исследование на тему лояльности стран ЕС к россии: Латвия среди самых активных противников - yes Международный аэропорт "Ужгород" заработает до конца года, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3474
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В Брюсель, подписывать бумаги о вступление Украины в алианс - НАТО.
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Риторический вопрос.Ответ знают почти все!
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чёрт! Теперь надо в Ужгород пиндёхать, ленточку резать. Надоело!
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Ви же любите коньяк та вино, а цього добра повно в Ужгороді😊
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А этот урод хоть аэропорт Ужгорода видел?Там взлетной полосы кот наплакал и надо залетать на Словатскую територию.На этой полосе кроме кукурузника ничто новое и не разгонится а реактивных словаки не пустят так как рев турбин над своими крышами они не потерпят.
Почему Порошенко не поднимет вопрос кто разграбил Мукачевский военный аэродром или не восстановит где все было готово к эксплуатации и принимались бы как пассажирские так и грузовые полномерные летательные аппараты?
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...а без меня, а без меня, все это б не стояло
когда бы не было меня!...
👏
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный аэропорт "Ужгород" заработает до конца года, - Порошенко
 
 
 
 
 
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