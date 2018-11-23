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Все про:Киев (16834) похищение (1273) прокуратура (3402) криптовалюта (20)

 Полиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют

Киевская прокуратура совместно с Национальной полицией задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалюты и завладели 50 тысячами долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что мужчины похитили киевлянина - майнера криптовалюта с целью получения выкупа в марте 2018 года в Подольском районе столицы.

Дождавшись потерпевшего возле его дома, преступники натянули ему мешок на голову, силой затолкали в авто и вывезли за пределы Киева. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства.

Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.

После того, как злоумышленникам удалось отыскать и завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тысяч долларов США, они отвезли его в Бровары и отпустили.

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По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нападавшего и задержали их.

Двум злоумышленникам, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 г.р., объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).

В Подольский районный суд Киева направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3098650
 
 
 Топ комментарии
 
Ах вот она причина падежа биткоина.
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Ці розбійники мабуть не з тих, що грабують багатих і віддають бідним😵
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аха робин гуды Полиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют - Цензор.НЕТ 4285
девочка робин гуд - у богатых брала - бедным давала Полиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют - Цензор.НЕТ 4364
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Ах вот она причина падежа биткоина.
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Ці розбійники мабуть не з тих, що грабують багатих і віддають бідним😵
 показать весь комментарий
 
 
аха робин гуды Полиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют - Цензор.НЕТ 4285
девочка робин гуд - у богатых брала - бедным давала
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Пусть нету ни кола и ни двора,
Зато не платят королю налоги,
Работники ножа и топора,
Романтики с большой дороги.
Не желаем жить, эх, по другому,
Не желаем жить, ух, по другому.
Ходим мы по краю, ходим мы по краю,
Ходим мы по краю родному.

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биткойны, биткойны... ко ко ко на форумах и среди друзей, типа самый умный, майню крипту, а вы идиоты... ну и получил.
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а налоги на посылки свыше аж 100 евро ниче не заметили?
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ну не все же, как ты, занимаются контрабандой электроники с алиэкспресса, с занижением стоимости ))) мне как то побоку. хотя в свое время завозил товара на 360 баксов за штуку, попросив китайца написать в декланации что это запчасти за 15 долларов.
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а что такое уже претендуешь на чужое))))
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та мне не жалко ) мне есть чем заниматься ) просто нытье хитросделаных евроблахеров, алибаба-лошадок, биткойнеров, и просто уклонистов от налогов - начало раздражать последнее время. все сука бедные и несчастные, аж блевануть хочется )))
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Поліція просто не знала, що прийняли бюджет. У ВР самі "майнери" сидять...разом з братерством розбійників
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...они отвезли его в Бровары и отпустили.

Ну, то есть, с ним по-человечески, а он на них телегу?
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Полиция Киева задержала братьев-разбойников

как в сказке про красную шапочку
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Ну,наші "брати-неГрімм" ще гуляють,про успіхи рехворм казкують
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Целых полгода мусора ламали майнера на откат. Бедный майнер не выдержал, наверное все 90% забрали. Хватит ему и $10000....... всеравно легко заработал...................
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Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе Поліція Києва затримала братів-розбійників, які викрали майнера криптовалют - Цензор.НЕТ 1605
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к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавились неудачники, которые не успели его продать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют
 
 
 
 
 
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