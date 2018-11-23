 Полиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что мужчины похитили киевлянина - майнера криптовалюта с целью получения выкупа в марте 2018 года в Подольском районе столицы.
Дождавшись потерпевшего возле его дома, преступники натянули ему мешок на голову, силой затолкали в авто и вывезли за пределы Киева. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства.
Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.
После того, как злоумышленникам удалось отыскать и завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тысяч долларов США, они отвезли его в Бровары и отпустили.
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По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нападавшего и задержали их.
Двум злоумышленникам, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 г.р., объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).
В Подольский районный суд Киева направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Зато не платят королю налоги,
Работники ножа и топора,
Романтики с большой дороги.
Не желаем жить, эх, по другому,
Не желаем жить, ух, по другому.
Ходим мы по краю, ходим мы по краю,
Ходим мы по краю родному.
Ну, то есть, с ним по-человечески, а он на них телегу?
как в сказке про красную шапочку