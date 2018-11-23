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 Во время Голодомора в Украине умерло больше людей, чем сейчас живет в Словакии , - президент Киска

Количество людей, умерших во время ужасного Голодомора 1932-1933 годов в Украине, превышает население Словакии.

Об этом заявил Президент Словацкой Республики Андрей Киска на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Завтра 85-годовщина чудовищного преступления, когда в Украине умерло больше людей, чем вмещает вся Словакия", — сказал Косичка.

Он поблагодарил Президента Петра Порошенко за приглашение принять участие в чествовании памяти жертв голодоморов в Украине.

Согласно данным переписи 2012 года, население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3098646
 
 
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Так.Це є правда. Дуже сумно.Дякуємо за допомогу, тобто за підтримку.
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А насколько сократилось население Украины за годы независимости в результате найпотужных реформ? Или нас все ещё 52 миллиона?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время Голодомора в Украине умерло больше людей, чем сейчас живет в Словакии , - президент Киска
 
 
 
 
 
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