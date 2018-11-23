 Словакия всегда подчеркивает, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, - Киска

Об этом заявил президент страны Андрей Киска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается "Северного потока", Словакия всегда подчеркивает, что "Nord Stream - 2" – это не экономический, а политический проект, а это чрезвычайно важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это только бизнес-проект. Нет, ни в коем случае – это лишь политический проект", - сказал Киска в пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5–3% от ВВП.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что строительство газопровода "Северный поток–2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.