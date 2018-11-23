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 Госархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев

В Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины внедряют реформы и ведут борьбу со "строительной мафией". Онлайн-платформа "Прозора ДАБІ", которая начала свою работу летом 2018 года, позволяет построить взаимодействие между застройщиками и ГАСИ и избежать злоупотреблений со стороны чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщила пресс-служба ГАСИ Украины.

"Уже сегодня "Прозора ДАБІ" представляет собой открытую систему рассмотрения разрешительных документов по объектам строительства со значительным - СС3, классом последствий, а также за счет подключения территориальных органов ГАСИ к электронному сервису, средним - СС2, классом. Кроме того, онлайн-платформа содержит график проведения инспекционных мероприятий в строительстве", - сообщили в Госархстройинспекции.

А также подчеркнули, что работа онлайн-платформы способствует понятным срокам рассмотрения документации, отсутствию злоупотреблений со стороны должностных лиц, снижает коррупционные риски, а еще исключает безосновательные отказы.

Еще одним шагом в реформах строительства председатель ГАСИ Алексей Кудрявцев считает совершенствование процесса децентрализации.

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Как отметил Кудрявцев, сейчас 100 общин в Украине самостоятельно выполняют функции государственного архитектурно-строительного контроля, которые они получили в рамках реформы децентрализации, но не все они реализуют соответствующие полномочия на качественном уровне, а несколько вообще выразили нежелание и неспособность их выполнять.

По его словам, важно, что в ближайшее время объединенные территориальные общины все же получат право самостоятельно принимать решения - в дальнейшем продолжить выполнять функции государственного архитектурно-строительного контроля или вернуть их государству. Верховная Рада Украины в первом чтении уже поддержала соответствующий законопроект №7266-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" о передаче, прекращении или временнм приостановлении полномочий органов государственного архитектурно-строительного контроля.

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Одной из проблем отрасли Кудрявцев видит строительную мафию, которая годами контролировала коррупционные потоки по всей территории страны, а сейчас из-за реформы теряет источник миллиардных прибылей.

По словам председателя Госархстройинспекции, именно такие застройщики саботируют инициативы ГАСИ, оказывают давление на ее руководителя, распространяют недостоверную информацию о программах развития строительства и тех, кто их внедряет.

Кудрявцев сообщил, что лица, не готовые к изменениям, устроили против него грязную информационную атаку с целью профессиональной дискредитации, что в народе называется "черным пиаром". По его словам, сомнительные веб-сайты публикуют откровенно заказные материалы, в которых выдвигают ряд обвинений против него - от коррупции до подделки диплома об образовании, но это лишь "предсмертные судороги" коррупционеров.

"Мы на правильном пути и не сойдем с него, пока не завершим реализацию реформы в области строительства и не уничтожим коррупцию! Следующим шагом станет внедрение электронного кабинета застройщика на законодательном уровне", - подчеркнул Кудрявцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада узаконила коррупционную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3098634
 
 
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"строительная мафия" бессмертна . Госархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 270
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та да, так переживаете за потребителя, шо спать не можете
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Ясное дело не могут！Любой, кто начал строительство не подав этим прохиндеям "декларацію на початок робіт" автоматически попадает на штраф с пятью нолями.
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ПО ТОМУ, куда государство напрявляет деньги, можно судить о том, куда мы идем...
Судя по соотношению РЕПРЕССИВНЫЙ аппарат - ШКОЛЫ, мы идем в полицейское государство строгого режима.
А копейки на образование предлагают направлять через личный именной фонд Порошенко.

Госархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 7853
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мы не идем в полицейское государство,все намного хуже,мы вообще никуда не идем...
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разве в будущем есть строительная мафия?Что пошло не так?

Госархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 7169
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Посмотрите на его лицо.Этот человек просто изнурен борьбой со строительной мафией,а в его глазах вся скорбь мира.
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интересно почему я не верю этому толстомордому))) Госархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 2544
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев
 
 
 
 
 
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