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Все про:Голодомор (832) Порошенко (15792)

 Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

Сегодня Украина защищает свою территорию и демократические ценности от потомков тех, кто организовывал голодоморы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к украинскому народу и украинцам в мире в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

"Завтра - День памяти жертв голодоморов... Этот день заставляет нас в который раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - нелюдями против людей. Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации - далеко не полный перечень преступлений, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях. Во имя сохранения Украины мы должны всегда об этом помнить", - сказал глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО

Он подчеркнул, что цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но необходимая правда стала широко известна, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

"Это нужно сегодня нам - тем, кто защищает от российской агрессии свою территорию и демократические ценности. Защищает от потомков тех, кто как раз и организовал те преступления против нашего народа. От страны, где сегодня оправдывают Сталина и его соратников. Это нужно мировому сообществу сегодня и в будущем — для того, чтобы распознать зло и никогда больше не допустить преступлений против человечества", — подчеркнул Президент.

Он призывал всех украинцев в мире в День памяти жертв голодоморов зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и во время Голодомора сегодня украинцы снова умирают вследствие хладнокровной политики Кремля, - представитель США при ОБСЕ Камиан

Источник: https://censor.net.ua/n3098626
 
   
 Топ комментарии
 
Гугл-перекладач все ще далекий від досконалості, я бачу.
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ща у запоребриковых нефашистов полыхнет зарево скрепных пуканов )
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пэпу под нож, согласен！
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ааа, вона как, это он самый вторгся в Украину с войной, оккупировав крым и часть донбасса.
да ты, мил человек, уиппан российский.
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Типа сына за отца не отвечает?А то что папашки медведчука и порошенка мородерствовали то нормально?
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это тебе твой папашка рассказал, когда у них под столом сидел?
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Отец Петра Порошенко был осужден в Союзе по статье "хищение социалистической собственности в особо крупных размерах".
Кажись 80-я статья УК РСФСР. В Молдове его судили....
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А моєму діду по соціалістичному закону дали півроку виправних робіт за запізнення на роботу на 15 хвилин.
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ссылочку скиньте, только не на сепарскую "фразу" и не статейку сру.
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Это мне подсказал великий Гугл ,если знаешь такую любознательную энциклопедию,а свого папашку можешь под столом оставить
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великий Гугл как бы ничего на этот счет не говорит.
а к своему папашке ты прислушайся, он много чего под столом выведал.
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На смену голодоморам пришли холодоморы?
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ну на россии не без этого, замерзают кацапы.
дровишки путэн посоветовал недонародцу расейскаму собирать, валежник.
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собирать, валежник
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до января низзя, разбирают дома и топят... Ми сьогодні захищаємося від нащадків тих, хто організував голодомори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4126
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как же так?
а как же свердержава расеюшка? Ми сьогодні захищаємося від нащадків тих, хто організував голодомори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9578
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В Украине незаконная вырубка леса запрещена, добрый человек. А до твоей России с твоими кацапами мне нет никакого дела. Пусть ваш Хуйло там хоть узлом завяжется. Мне от этого обувь жать не будет.
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а причем тут Украина к "холодомору"?
тебе на мозг ничего не жмёт, любезнейший?
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вечером 25 октябя 1917 года всё и началось
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Кого він має на увазі, Гройсмана, себе...?
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бескровная мировая революия в петербурге закончилась 29 октября массовой резей,убивали резали даже детей всего было убито 230 000 человек.
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Мільярд з бюджету типа для фонду бариги. Цей мільярд піде на передвиборчу компанію. Підкуп виборців, подарунки для реклами себе гарного і вумного. Це наші гроші які воно буде тринькати. Це гроші які не підуть на лікарні, опалення міст, боєздатність арміі під час війни та інше. Нахабство цієї потвори зашкалює. Не здивуюсь якщо завтра такі фонди почнуть відкривати прем'єр, голова ВР або генплокулол.
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Оце приклад куміра піонерів совку Павлік Морозов, поскаржився чекістам що його батько приховав мішок пшениці, чекісти мішок забрали а батька розстріляли, а Павліка його дідусь придушив вночі. Піонер - херой!
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а нам в школе глаголили, что Павлика Морозова кулаки-изверги топором захерачили. Ми сьогодні захищаємося від нащадків тих, хто організував голодомори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5743
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союз порошенко-лукашенко-путлер строят северный и южный потоки.мышибраття.совсем скоро порошенко начнет строит личный Северный поток -3
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вчера порошенко отказался от Томоса,ЕС и НАТО.Идём на поклон к путлеру и газ по 50 копеек за квадратный метр будет.
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по 2 10 из бумаги туалетной,зато советской
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...і баба Юля стане дівкою,

а Ляшко піде гній із хліву викидати.

Ех і заживемо в Українській популіській республіці !
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Сравните с годами большевицкого террора и Голодомора годы независимости. Как менялась численность населения.


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а кто считал, кацапы?
ну, дык, вали на свой кацапцтан, утырок руцкий, там и пересчитывай свой недонародец кацапцкий.
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Мордва, почему в мире сокращается русскоязычное население?
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Замечу ,что рождаемость в СССР в целом и в Украине в частности начала падать с начала 60-х годов 20-го века ( видимо жизнь хорошая была), поэтому население стало сокращаться ,при совке убыль населения компенсироваласьпереселением отставников -военных из "тёплых" краёв мацковии ,в Житомире и Виннице это было заметно особенно ярко.Моряки селились в Херсоне ,Одессе и Николаеве. С 1992 года этот процесс замедлился и уже сошёл на нет.
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Замечу ,что в переписи населения Украины за 1939 год учтены жители оккупированной Красной Армии незаконно шести областей Волынской ,Ровенской ,Львовской ,Тернопольской , Ивано - Франковской и Закарпатской . В перепеси населения за 1940 год учтены жители Черновицкой области и части Одесской ( Бессарабия ) .Это чтобы скрыть следы Голодомора .Гэбнявые " канадцы "любят втирать эту туфту.
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интересную информацию любезно предоставил министр образования Гарвардского университета.годовой бюджет которого в 3 раза выше,чем весь бюджет роSSii на образование всей роSSii/проклятые капиталисты Запада,Астанавитесь
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ющ гнилой тоже перед выборами о голодоморе дудил .и этот в те же ворота
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говорит сын директора молдавского завода...
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москали два раза Чечню брали без единого выстрела,а вы о голодоморе,за эти две войны население Чечни увеличилось в 5 раз
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Российская жижа уже меньше 51 го.
Надеюсь до конца дня пробъёт 50.
Сегодня она ударно падает.
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не, 58.58 Брент.
если 50 пробьёт... хорошо бы было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко
 
 
 
 
 
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