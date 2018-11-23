 Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к украинскому народу и украинцам в мире в связи с Днем памяти жертв голодоморов.
"Завтра - День памяти жертв голодоморов... Этот день заставляет нас в который раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - нелюдями против людей. Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации - далеко не полный перечень преступлений, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях. Во имя сохранения Украины мы должны всегда об этом помнить", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но необходимая правда стала широко известна, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.
"Это нужно сегодня нам - тем, кто защищает от российской агрессии свою территорию и демократические ценности. Защищает от потомков тех, кто как раз и организовал те преступления против нашего народа. От страны, где сегодня оправдывают Сталина и его соратников. Это нужно мировому сообществу сегодня и в будущем — для того, чтобы распознать зло и никогда больше не допустить преступлений против человечества", — подчеркнул Президент.
Он призывал всех украинцев в мире в День памяти жертв голодоморов зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.
да ты, мил человек, уиппан российский.
Кажись 80-я статья УК РСФСР. В Молдове его судили....
а к своему папашке ты прислушайся, он много чего под столом выведал.
дровишки путэн посоветовал недонародцу расейскаму собирать, валежник.
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до января низзя, разбирают дома и топят...
а как же свердержава расеюшка?
тебе на мозг ничего не жмёт, любезнейший?
а Ляшко піде гній із хліву викидати.
Ех і заживемо в Українській популіській республіці !
ну, дык, вали на свой кацапцтан, утырок руцкий, там и пересчитывай свой недонародец кацапцкий.
Надеюсь до конца дня пробъёт 50.
Сегодня она ударно падает.
если 50 пробьёт... хорошо бы было.