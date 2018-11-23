 От визитов Путина Крым российским не станет, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской, комментируя посещение оккупированного Крыма президентом РФ в пятницу.

"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.

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Президент сообщил, что поручил министерству иностранных дел Украины соответствующим образом отреагировать на такое нарушение Россией международного права.

Порошенко в очередной раз отметил, что Крым был и остается украинским, а действия российского руководства демонстрируют игнорирование международного права.

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