 От визитов Путина Крым российским не станет, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской, комментируя посещение оккупированного Крыма президентом РФ в пятницу.
"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.
Президент сообщил, что поручил министерству иностранных дел Украины соответствующим образом отреагировать на такое нарушение Россией международного права.
Порошенко в очередной раз отметил, что Крым был и остается украинским, а действия российского руководства демонстрируют игнорирование международного права.
От у вас, чомусь два мегазлочинці написані з великої літери. А вони на це заслуговують?
І цікаво, що ж таке робив сталін, чого ми всі не знаємо?
Brent-58,80.
Что ещё Порох плохо сделал?
Як висловилась ЛєнаБандарєнка, на «60-мінут нєнавісті к Украінє»: «Порошенко кроме Томоса і НАТО, єсчьо успєєт наломать дров пока єго нє свєргнут на виборах 2019 !»
але ж ми не подаруємо, правда ?
І що зробили ви особисто для звільнення, більше ніж Он?