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 Политика Украины
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 От визитов Путина Крым российским не станет, - Порошенко

Украина осуждает посещение президентом РФ Владимиром Путиным Крыма, расценивает это как грубое нарушение международного права.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской, комментируя посещение оккупированного Крыма президентом РФ в пятницу. 

"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста

Президент сообщил, что поручил министерству иностранных дел Украины соответствующим образом отреагировать на такое нарушение Россией международного права.

Порошенко в очередной раз отметил, что Крым был и остается украинским, а действия российского руководства демонстрируют игнорирование международного права.

Также читайте: Членство Украины в Евросоюзе - это вопрос лет, а не десятилетий, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3098625
 
   
 Топ комментарии
 
Ходжа Насреддин когда-то говорил: "Сколько не кричи "Халва!!!", во рту слаще не станет..." Гитлер тоже говорил о "тысячелетнем рейхе"... Простоял он двенадцать лет... Посмотрим, сколько простоит "КрімНаш"... И РФ, вместе с ним...
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"Красиво плывет эта группа в полосатых купальниках"
Brent-58,80.
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Красава ПОРОХ!! Мочи цього карлика упоротого! Дійсно ПОРОШЕНКО єдиний народний президент України!!
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Ходжа Насреддин когда-то говорил: "Сколько не кричи "Халва!!!", во рту слаще не станет..." Гитлер тоже говорил о "тысячелетнем рейхе"... Простоял он двенадцать лет... Посмотрим, сколько простоит "КрімНаш"... И РФ, вместе с ним...
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Когда Гитлер приезжал в Винницу Сталин протест заявлял или просто обеспокоенность?
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Аналогії річ хороша, але не завжди.
От у вас, чомусь два мегазлочинці написані з великої літери. А вони на це заслуговують?

І цікаво, що ж таке робив сталін, чого ми всі не знаємо?
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а что твоё Хуйло Во-Во, дрыгало ножками на первой прессконференции по ВамКрышу...?)
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"Красиво плывет эта группа в полосатых купальниках"
Brent-58,80.
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От твоих пустых слов и миллиарда в личном фонде Крым под контроль Украины тоже не вернется.
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Оно говорит хорошо да плохо делает для страны
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Томос? Безвиз? Возрождение армии?
Что ещё Порох плохо сделал?
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Ось, це і є для них «плохо»...
Як висловилась ЛєнаБандарєнка, на «60-мінут нєнавісті к Украінє»: «Порошенко кроме Томоса і НАТО, єсчьо успєєт наломать дров пока єго нє свєргнут на виборах 2019 !»
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После поездки Хуйла в Крым, необходимо возбудить уголовное дело против него за незаконное пересечение границы Украины. Это соблюдение закона Украины - должен гарантировать президент Украины
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Красава ПОРОХ!! Мочи цього карлика упоротого! Дійсно ПОРОШЕНКО єдиний народний президент України!!
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Пусть лучше алчный Петя , чем продажные грабли с косой .
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лише ми можемо подарувати його кацапам.
але ж ми не подаруємо, правда ?
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У тебя с....а было более 4 лет вернуть Крым Украине. Но кроме обеспокоиности и обещаний твоего телохранителя галитея я ничего не помню.С...ка ! Моя теща до последнего спрашивала - когда нас освободят?
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Чого це "у него было 4 года вернуть Крым"? Це у нас з вами було 4 роки повернути Крим і Донбас, до речі.

І що зробили ви особисто для звільнення, більше ніж Он?
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Мобилизация с 22.05 2014 до 12.04.2015 . 27 реактивный полк (колбасник)
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чем было ОСВОБОЖДАТЬ резиновыми тапочками и ГОРОЙ ТРУПОВ ???!!!
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сейчас есть чем?
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есть. Но сначала санкции доведут россию до крайней черты
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да.да.да... налог на колбасу это не смешно
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любимая теща тебя же спрашивала,су..нок, почему ты не одел плащ Бэтмена и не полетел?
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Вообще не курю ,мордву позорную оккупантскую выявляю и тролю
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И от визита медведчука к пете Украина тоже кацапской не станет.
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Від візитів Путіна Крим російським не стане, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3649"Когда Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то забывает, что эти "реваншисты" рядом с ним. Они летают в Москву, скупают украинские телеканалы, встречаются с украинским президентом и демонстрируют полную безнаказанность", - С. Руденко
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Украина выстоит , конечно НЕПРИЯТНО смотреть когда х.....ло топчет НАШУ землю !!!! УКРАИНСКИЙ НАРОД выдержал и не такое ......
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Хоть раз правду сказал.
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Золотая Орда оккупировала Крым и Пуйло там главный..!
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Це так, Петре! Як доказ цього додам, що від твого візиту він теж українським не став.
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А от тайных визитов медведчука, который считает Крым мокшанским?
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Президент бырыга не намного лучше своего кремлевского шефа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт визитов Путина Крым российским не станет, - Порошенко
 
 
 
 
 
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