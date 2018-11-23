 Дело депутата парламента Крыма, способствовавшего оккупации полуострова в 2014 году, направлено в суд, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года указанный депутат оказал помощь и содействие оккупации Крыма.

В частности, при его непосредственном участии незаконно принята так называемая Конституция Республики Крым и ряд постановлений Верховного Совета АР Крым, в результате чего была создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

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Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В прокуратуре отметили, что это 101 направленный в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц АР Крым, обвиняемых в государственной измене. По одному из таких производств суд вынес обвинительный приговор с назначением реальной меры наказания в виде лишения свободы: 19 ноября 2018 г., бывший депутат ВС АР Крым 6 созыва Ганыш В.В. осужден на 12 лет лишения свободы.

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