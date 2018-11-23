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 Дело депутата парламента Крыма, способствовавшего оккупации полуострова в 2014 году, направлено в суд, - прокуратура

Прокуратурой АР Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховного Совета АР Крым, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года указанный депутат оказал помощь и содействие оккупации Крыма.

В частности, при его непосредственном участии незаконно принята так называемая Конституция Республики Крым и ряд постановлений Верховного Совета АР Крым, в результате чего была создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Смотрите: На заседание УПЦ МП в Киев приезжал митрополит Лазарь из оккупированного Крыма, который поздравлял Аксенова на должности главаря полуострова, - "Громадське ТВ". ФОТО

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В прокуратуре отметили, что это 101 направленный в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц АР Крым, обвиняемых в государственной измене. По одному из таких производств суд вынес обвинительный приговор с назначением реальной меры наказания в виде лишения свободы: 19 ноября 2018 г., бывший депутат ВС АР Крым 6 созыва Ганыш В.В. осужден на 12 лет лишения свободы.

Читайте также: Обвиняемый в госизмене экс-депутат ВС Крыма Ганыш заявил, что всегда был сторонником Украины и просит суд признать его невиновным

Источник: https://censor.net.ua/n3098622
 
 
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Дело депутата парламента Крыма, способствовавшего оккупации полуострова в 2014 году, направлено в суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9780

"Добровольное волеизьявление" крымчан.
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Из древности верили, что закатанные кости в стройку укрепляют.
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Опять заочно.Так там пол Крыма должно сидеть от 12 и выше
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наверное, им плохо от такой радостной новости.
нефть по 58.63.
глазу любо! Справу депутата парламенту Криму, який сприяв окупації півострова в 2014 році, направлено до суду, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8674
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Дело депутата парламента Крыма, способствовавшего оккупации полуострова в 2014 году, направлено в суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9780

"Добровольное волеизьявление" крымчан.
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А Петров и Боширов лежат закатанные в бетон где-то у снования крымского моста Дело депутата парламента Крыма, способствовавшего оккупации полуострова в 2014 году, направлено в суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9083
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Из древности верили, что закатанные кости в стройку укрепляют.
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Опять заочно.Так там пол Крыма должно сидеть от 12 и выше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело депутата парламента Крыма, способствовавшего оккупации полуострова в 2014 году, направлено в суд, - прокуратура
 
 
 
 
 
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