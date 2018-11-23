 Родственники жертв МH17 подали против России иск в ЕСПЧ, - СМИ Нидерландов

Родные 55 погибших в авиакатастрофе рейса МH17, которая произошла в 2014 году на востоке Украины, подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвиняя Москву в нарушении их прав и в саботаже следствия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает на нидерландское издание NOS.

"Родственники 55 погибших в катастрофе рейса МН 17 подали на Россию в Европейский суд по правам человека. Они обвиняют Россию в нарушении их базовых прав из-за уничтожения малазийского "Боинга" на востоке Украины 17 июля 2014 года, и саботаже расследования катастрофы", – говорится в сообщении.

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По словам адвоката родственников Меви, Россия не предоставила важную информацию Международной следственной группе (JIT).

Адвокат прибавил, что Москва предоставляла "доказательства", которые позже оказались фальшивкой.

Как сообщает NOS, сегодняшний иск поступил в суд в Страсбурге, потому что уже прошло шесть месяцев с тех пор, как Международная следственная группа представила на пресс-конференции доказательства причастности России к трагедии. В соответствии с правилами суда иск нужно подать в течение шести месяцев после того, как стало известно о новых фактах.

Если иск будет принят, то процедура его рассмотрения может продолжаться от пяти до семи лет.

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Этот иск – не первый, поданный родными погибших рейса Мн17. Так, американский адвокат родственников жертв рейса MH17 Джерри Скиннер от имени родственников погибших из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии обратился в Европейский суд по правам человека в 2016 году с требованием, чтобы Россия выплатила 330 миллионов долларов компенсации.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.