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Все про:Москва (2550) Рудьковский (292) экспертиза (220) психиатрия (74)

 Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость

Российское следствие отправило на экспертизу в институт имени Сербского экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, арестованного в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в ночь с 14 на 15 июня 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"В суд поступил документ из института Сербского. В нем сказано, что Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе, которая продлится 30 дней", - сказала судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следователя о продлении Рудьковскому срока содержания под стражей. Трое его адвокатов возражали против рассмотрения вопроса без участия своего подзащитного.

"Заведомо здорового человека отправили на экспертизу, и теперь заседание пройдет без его участия. Напомню, что решение об аресте также было принято без его участия, заочно", - сказал защитник.

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Также адвокат настаивал на удалении из зала суда представителя украинского посольства. Судья отклонила это ходатайство, указав, что дело слушается в открытом режиме.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3098610
 
 
 Топ комментарии
 
конечно проверьте, только полный идиЁт поедет сам в Мордор сдаваться!! Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость - Цензор.НЕТ 9611
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помню как его здесь когда-то уже возили на кресле, когда он косил от суда. То он видимо что-то знал и уже тренировался.... )) По-моему единственное радостное задержание в мордоре ))
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конечно проверьте, только полный идиЁт поедет сам в Мордор сдаваться!! Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость - Цензор.НЕТ 9611
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Рассказал , что был министром транспорта в Украине, вот его и на дурку сразуРудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость - Цензор.НЕТ 8468
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помню как его здесь когда-то уже возили на кресле, когда он косил от суда. То он видимо что-то знал и уже тренировался.... )) По-моему единственное радостное задержание в мордоре ))
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Куда политиканство и беспринципность человека завела, удивительные метаморфозы...
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Ліпше б уже волочився за модельками. Гроші ж має. Рудьковського в Москві відправили на психіатричну експертизу - перевіряють на осудність - Цензор.НЕТ 7125
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помню в инвалкресле катался , под больного косил , недаром .. накатал ! Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость - Цензор.НЕТ 5642
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Почему и была паника у украинской Ылиты, когда на интерпол пытались назначить российского полицая. Почти все отличились в публичном патриотизме, в основном языком, типа " Ну , Путин, погоди!",дальше этого не пошло. Как знать им может в России дело заведено на них за терроризм? Тут собрался человек на Риздво на Мальдивы или еще куда, а там в аэропорту наручники одевают и в камеру ведут, а там Печерского суда нет, и зеленое одеяло не поможет
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є справи в росії, не без цього.
але не кацапам керувати міжнародними організаціями, вони некомпетентні
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Если без клетчатого одеяла, то не считается.....
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Цього пана треба на хитрість перевіряти, з психикою у нього все ОК.
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Как признают идиотом, не забудь вернуть инвалидную коляску и одеяло Юльке.
Ий знадобыться.
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пусть там и остаётся.
пусть кацапы с ним возятся.
и попьёт же он кровушки и нервов кацапцких. Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость - Цензор.НЕТ 9808
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Каральна психіатрія застосовувалась при Брєжневі у совку, в реалі дах може поїхати якщо з психами сидіти у палаті та примусово пігулки приймати.
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этому кадру такие страхи по-барабану.
это он ужас на кацапав наведёт.
кацапы еще не поняли с кем они связались.
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Значить скоро цей памперс зявиться у нас. Звісно як мученик-памперс.Недавно злізлі з дерева звісно проковтнуть.
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готують нам чергового "героя" перед виборами?
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Министра транспорта поселили в палату к сталину, гитлеру и наполеону бонопарту. Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость - Цензор.НЕТ 3659
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Як на мене,то я думаю,що цьому підару- там саме місце.В расеє-матушке,пля... Нехай нюхне руцкава міра,курва
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Как только вернется сразу или в Верховну раду ,или к Савченко в СИЗО
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....это вам не в Украине "ваньку" валять !!!! там сразу или в ДУРКУ или на СЕВЕР на лесосеку !!!
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Да я же говорю, что не тех психиатрической экспертизе подвергают
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Украине во время ВОЙНЫ еще ЖОЩЕ с такими надо , БАЛЫЦКИЙ уже в разнос пошел гнать на ПРЕЗИДЕНТА ((((( а это нельзя (((((
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яка експертиза? там діагноз на лобі написаний!
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ну свої ж, а рідній стороні і дурка, як курорт
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Срочно спасать торгового портнера и патриота))
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После экспертизы- заключение: "Острое психическое расстройство - рассеянец 3 степени" Рудьковського в Москві відправили на психіатричну експертизу - перевіряють на осудність - Цензор.НЕТ 5902
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под дурачка не откосит у хуйла , засадят по самые тьфу, будет в магаданском париже сосна стругать, .... rs вот таких наших слуг народа не надо отдавать в реформированные петей суды, надо их сразу сдавать раша пограничник, там не откосит,а посадить за что найдут
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость
 
 
 
 
 
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