 Рудьковского в Москве отправили на психиатрическую экспертизу - проверяют на вменяемость

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"В суд поступил документ из института Сербского. В нем сказано, что Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе, которая продлится 30 дней", - сказала судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следователя о продлении Рудьковскому срока содержания под стражей. Трое его адвокатов возражали против рассмотрения вопроса без участия своего подзащитного.

"Заведомо здорового человека отправили на экспертизу, и теперь заседание пройдет без его участия. Напомню, что решение об аресте также было принято без его участия, заочно", - сказал защитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я работаю за границей и не занимаюсь политикой в Украине, - Рудьковский опровергает свое задержание в ОАЭ

Также адвокат настаивал на удалении из зала суда представителя украинского посольства. Судья отклонила это ходатайство, указав, что дело слушается в открытом режиме.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.