 Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, - Климкин

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто", - написал Климкин.

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Ранее глава МИД Венгрии заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна.