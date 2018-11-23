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Все про:Венгрия (764) Климкин (1951) Сийярто (61)

 Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Киев не намерен дискутировать с венгерской стороной о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, и поднимет этот вопрос на украинско-венгерских консульских консультациях 28 ноября.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с  П.Сиярто", - написал Климкин.

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Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, - Климкин 01

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна.

Источник: https://censor.net.ua/n3098607
 
   
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Киев не намерен дискутировать с венгерской стороной о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории.

Ми суверенна держава і сксіди нам не мають права вказувати.
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Именно это и многие другие важные вопросы обсудим(с). Понятно- не дискутируя. А шо тогда???
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Другими словами мы подискутируем с венгерской стороной о том, что мы не намерены об этом дискутировать))))
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"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим

Мама, роди меня обратно... Бо я перестал понимать: а шо происходит???
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клімкін хотів сказати, що сіярто не має права трактувати українські закони, так як йобікам вигідно....
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Хотел??? Но сказал, то- что сказал. Впрочем, как всегда.
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Зачетный бред！
У них там эпидемия шоле
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, - Климкин
 
 
 
 
 
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