 Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, - Климкин

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто", - написал Климкин.
Ранее глава МИД Венгрии заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна.
Ми суверенна держава і сксіди нам не мають права вказувати.
Мама, роди меня обратно... Бо я перестал понимать: а шо происходит???
У них там эпидемия шоле