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Все про:Одесса (5236) суд (21549) Труханов Геннадий (154)

 Труханову в суде зачитали обвинительный акт

В Малиновском районном суде Одессы зачитали обвинительный акт городскому голове Геннадию Труханову и другим должностным лицам, которых обвиняют в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Прокурор на заседании полностью огласил обвинительный акт. На предыдущем заседании, которое состоялось 14 ноября, Труханову зачитали только 12 страниц, после чего суд объявил перерыв.

Следующее судебное заседание по делу состоится 13 декабря в 11:00. Также суд назначил дополнительное заседание на 27 декабря, "чтобы не обвинили в затягивании".

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Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.

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Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3098604
 
   
 Топ комментарии
 
по ходу еще один накроется клетчатым одеялом
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Трухе зачитали и предоставили последнее слово. Труха сказал - сто тысяч и не копейки больше Труханову в суде зачитали обвинительный акт - Цензор.НЕТ 1961
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За труху совсем не верю, что в Одессе его кто то посадит... это тоже самое, что если и пидрахуя будут в судить в одесском суде.
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Трухе зачитали и предоставили последнее слово. Труха сказал - сто тысяч и не копейки больше Труханову в суде зачитали обвинительный акт - Цензор.НЕТ 1961
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отпустили и наградили Труханову в суде зачитали обвинительный акт - Цензор.НЕТ 5510
орденом сутулого им пидрахуя Труханову в суде зачитали обвинительный акт - Цензор.НЕТ 6976
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Ну не верю Я что Труху до выборов сдадут!
Разве есть какая то схемка "своего" еще более поставить!
Ну там Винника, бабу 3000, Гончаренко......
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Просто примите как факт, что при шикададном ничего ему не будет .
У труханрва особая миссия - дать на выборах 101% за порошенко. Все шито белыми нитками
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це після 10км пробіжки на лабутенах ?
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За труху совсем не верю, что в Одессе его кто то посадит... это тоже самое, что если и пидрахуя будут в судить в одесском суде.
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жалко.....судью))) или грудь в крестах--или ...ну вы догадываетесь)))
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...ілі чумайдан с дєнєжнимі знакамі...
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з цим лисим поцом носяться як з писаною торбою
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТруханову в суде зачитали обвинительный акт
 
 
 
 
 
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