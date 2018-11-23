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 Киевские новости, Фоторепортаж
  2010  56
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 Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом. ФОТО

Холодное оружие мужчина пытался продать через Интернет. Злоумышленнику объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В столичную полицию поступил рапорт работника полиции о том, что на улице Бальзака неизвестный пытался продать холодное оружие. Прибыв на вызов, полицейские установили мужчину, у которого обнаружили штык-нож. По словам 53-летнего киевлянина, он в Интернете разместил объявление о продаже. Ему позвонил покупатель и договорился о встрече, на которую пришел сотрудник полиции. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские выясняют происхождение штык-ножа", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом 01
Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3098601
 
 
 Топ комментарии
 
Офигеть...

Т.е. ржавая дедушкина шашка на стене - это от 3 до 5 тюрьмы.
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это ж раритет, музейна весч, захотел и продал, если его или нашел...полиции что заняться нечем?, лучше бы преступников ловили
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А как ты думал. Закон про зброю не на часи, гарант сказав....
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надійшов рапорт працівника поліціїДжерело: https://ua.censor.net.ua/n3098601 Поліцейські затримали киянина зі штик-ножем - Цензор.НЕТ 4117
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дзвоник у двері -
" - добрий день , ми з моргу ..."
- так в нас же ніхто не вмер !
- а нам пофігу , в нас план ..." (старий анекдот)
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нєбось - від щастя за феєричну ефективність роботи "нової" мусарні поліції ? Поліцейські затримали киянина зі штик-ножем - Цензор.НЕТ 6852
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Офигеть...

Т.е. ржавая дедушкина шашка на стене - это от 3 до 5 тюрьмы.
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А как ты думал. Закон про зброю не на часи, гарант сказав....
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в принципе они могут вломится в дом к вам и положить вас с последующим уголовным делом
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Статья за ношение, а не за хранение. Поэтому полицейский и вытащил продавца на встречу на улице. Если бы у него дома смотрели товар - шить было бы нечего (если вещь не в розыске)
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нет обрати внимание на арабскую надпись и ножны, эта хрень стоит не мало
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у мну на дисках мусарня тырила порнуху Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом - Цензор.НЕТ 8776
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это Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского?
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оружие и наркота это тема под мусарами и нех туда лезть черни.
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это ж раритет, музейна весч, захотел и продал, если его или нашел...полиции что заняться нечем?, лучше бы преступников ловили
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кулаком тоже можно убить, даже асфальт может убить, спотыкнулись и все
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это не оружие, а полицейские - дебилы
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там есть другие чтоля
кто пойдет в менты кроме шлюх и сутенеров Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом - Цензор.НЕТ 9826
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И чего пристали к челу? Ну хотел понимаешь порося колоть, так им заговор померещился. Ведь так или иначе срок колоть подошел
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скоро в Україні , за намір заколоти Порося , будуть намір на теракт приписувати ? Поліцейські затримали киянина зі штик-ножем - Цензор.НЕТ 31
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ну прямо оружейного барона повязали, клоуны...
Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом - Цензор.НЕТ 1519
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Мусора развели очередного терпилу.

Ст. 263 ККУ

1. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Каким Законом предусмотрено такое разрешение???????
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ножи нумеруются и вписываются как охотничьи
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Зачем задержали? А вдруг он хотел кастрировать одного всем известного негодяя. Толстого... Ну, в общем, вы всё поняли? ))))
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Стремиться на Запад(и США)
Садить за коллекционку, да даже за т.н. холодное оружие?
Ребят, на Луркоморье зацепила фраза, про армию(совковую, после описания условий "службы в ней"): "против такой страны хочется воевать в составе наступающей армии(НАТО)".

И ведь как там можно? Вместо отмены почти всего совкового бреда в УК, .... тупо садить за то же за что и в совке садили людей. Скоты совковые, реально жаль шо Гадя не взор...опхбнзпьакьтт(СБУ пришла и вяжет эрлвз 50 урполпврозлк5ав памагител зхклмфмфм)
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а заносы а будковиллы Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом - Цензор.НЕТ 591
вы чё вы чёёёёё Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом - Цензор.НЕТ 7170
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Kакой ужас! Дедушка пытался продать штык от турецкого маузера образца Второй Мировой.
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это штык нож арисака сделан в начале 20 века крепился к японской винтовке арисака 38. 1 и 2 мировых войн . такие вещи нужно продавать через аукционы в соответствующем разделе тогда у ментов небудет вопросов а так вещицу отберут и еще условно можно получить размер этого изделия от 0.4 до 0.5 метра вещь отличная хотя цена невысокая а если еще и ножны ... очень жаль
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не то от турецкой винтовки вязь арабская Поліцейські затримали киянина зі штик-ножем - Цензор.НЕТ 7505 и там вроде даже год есть выпуска Поліцейські затримали киянина зі штик-ножем - Цензор.НЕТ 7505
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Пусть эти полицейские пошманают депутатов в зале.
Найдут целый арсенал холодного, огнестрельного оружия и ... дымовые шашки и гранаты.
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на штыке арабская вязь, год 1356 по мусульманскому календарю, соответствует нашему 1937 году.
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французький багнет для колоніальних військ , накшатлт алжирських ?
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