 Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В столичную полицию поступил рапорт работника полиции о том, что на улице Бальзака неизвестный пытался продать холодное оружие. Прибыв на вызов, полицейские установили мужчину, у которого обнаружили штык-нож. По словам 53-летнего киевлянина, он в Интернете разместил объявление о продаже. Ему позвонил покупатель и договорился о встрече, на которую пришел сотрудник полиции. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские выясняют происхождение штык-ножа", - говорится в сообщении.
" - добрий день , ми з моргу ..."
- так в нас же ніхто не вмер !
- а нам пофігу , в нас план ..." (старий анекдот)
мусарніполіції ?
Т.е. ржавая дедушкина шашка на стене - это от 3 до 5 тюрьмы.
Обманутое
Хулиганами
кто пойдет в менты кроме шлюх и сутенеров
Ст. 263 ККУ
1. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Каким Законом предусмотрено такое разрешение???????
Садить за коллекционку, да даже за т.н. холодное оружие?
Ребят, на Луркоморье зацепила фраза, про армию(совковую, после описания условий "службы в ней"): "против такой страны хочется воевать в составе наступающей армии(НАТО)".
И ведь как там можно? Вместо отмены почти всего совкового бреда в УК, .... тупо садить за то же за что и в совке садили людей. Скоты совковые, реально жаль шо Гадя не взор...опхбнзпьакьтт(СБУ пришла и вяжет эрлвз 50 урполпврозлк5ав памагител зхклмфмфм)
вы чё вы чёёёёё
Найдут целый арсенал холодного, огнестрельного оружия и ... дымовые шашки и гранаты.