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 В Херсонском горсовете утверждают, что один из фигурантов дела Мангер не сбежал, а ушел в отпуск

В ведомстве добавили, что Мангер не является подозреваемым в деле Гандзюк.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер проходит по делу об убийстве чиновницы горсовета Херсона и активистки Екатерины Гандзюк в качестве свидетеля и в настоящее время якобы находится в отпуске. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета, комментируя заявления отдельных СМИ о том, что Мангер сбежал из Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Херсонского областного совета находится в отпуске с 19 ноября по 3 декабря. В связи со служебной необходимостью Мангер намерен прервать отпуск и приступить к работе с 26 ноября", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что информация о том, что Мангер является подозреваемым по делу Гандзюк, не соответствует действительности.

"Председатель Херсонского областного совета вместе с другими руководителями органов власти области был допрошен следственными органами в качестве свидетеля", – отметили в облсовете.

Накануне, 22 ноября авторы Facebook-сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" сообщили, что, согласно их источникам, Владислав Мангер собирается покинуть Украину.

В тот же день Telegram-канал издания The Newsroom опубликовал информацию о том, что Владислав Мангер вылетел из Киева в Париж 20 ноября.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098600
 
 
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а ну да а потом заболеет как гуру насир В Херсонском горсовете утверждают, что один из фигурантов дела Мангер не сбежал, а ушел в отпуск - Цензор.НЕТ 5413
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У них постоянно- как только запахло жареным- сразу на больничку или в отпуск. Ну а когда уже серьезно - чемодан в зубы и за бугор, на запасной аэродром .
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27.09.2016 Головою Херсонської обласної ради став депутат з фракції «Батьківщина» Владислав Мангер.
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27 июня 2018
Владислав Мангер единогласно переизбран руководителем Херсонской городской организации ВО «Батькивщина».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Херсонском горсовете утверждают, что один из фигурантов дела Мангер не сбежал, а ушел в отпуск
 
 
 
 
 
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