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Все про:бюджет (4282) оборона (1028) расходы (96) Бутусов Юрий (1551)

 В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов. ТАБЛИЦА

Расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн (из них государственные гарантии – 5 млрд грн).

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Новый рекорд расходов на оборону и безопасность в бюджете Украины 2019 года.

Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств. Общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете 2019 года 211 миллиардов 927 миллионов гривен.

Министерство обороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Важно отметить, что почти все эти средства будут предоставлены из общего фонда бюджета, то есть эти деньги будут наверняка получены в течение года. Из 108 миллиардов под государственные гарантии будет привлечено 2,75 миллиарда, а спецфонд, который военные должны сами себе заработать, составляет 1,35 миллиарда. То есть когда и как поступят 4,1 миллиарда - это вопрос, но на 104 миллиарда военные могут рассчитывать. Если перевести в доллары 108 миллиардов - это почти 4 миллиарда долларов. Министерство обороны получило самое большое увеличение финансирования в госбюджете по сравнению со всеми другими министерствами и ведомствами.

Расходы спецслужб: СБУ, Служба внешней разведки, Управление госохраны, Госспецсвязи -
15 миллиардов 952 миллиона гривен.

Расходы МВД, Национальной полиции, Государственной миграционной службы, Государственной службы чрезвычайных ситуаций: 61 миллиард 23 миллиона гривен.

Военные структуры МВД, которые в случае войны подчиняются МО, руководители которых назначаются и снимаются президентом:

Национальная гвардия - 12 миллиардов 894 миллиона гривен.

Государственная пограничная служба - 10 миллиардов 856 миллионов гривен.

Аппарат СНБО при Президенте Украины - 177 миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко. ВИДЕО

Структуры безопасности и обороны получают в целом от граждан Украины 8 миллиардов долларов, если считать по курсу - вполне достаточная сумма для проведения многих важных реформ, в частности, материального обеспечения воинов, строительства военных баз и служебного жилья. Но потратить эти деньги эффективно можно будет, если разработать стратегию развития сил безопасности и обороны, оптимизировать структуру, перестать плодить новые административно-хозяйственные единицы, внедрить проектный менеджмент и обучить ответственных лиц правильно готовить проекты. Огромные средства требуют огромной ответственности. В целом, 2019-й год станет благоприятным для всех силовых структур в плане бюджета. Спасибо правительству, парламенту и профильному комитету за эти важные решения. Государство значительно усиливается, что не может не радовать. Теперь необходимо эффективное планирование расходов всех этих ведомств".

Таблица создана ко второму чтению комитетом ВР по обороне и безопасности.

В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности заслушал отчет об использовании бюджетных средств сектором обороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3098593
 
   
 Топ комментарии
 
а ведь могли пустить эти деньги на оплату газа зрадолюбам
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А кто-то со зрадоботов тут высеры делал про 110 млрд МВД и 90 млрд - МО. Кажись главный спамер картинками. Что теперь отнекиваться будет?
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На Минобороны в прошлом году - 86 миллиардов, в этом 108 млрд т.е. +22 млрд
На МВД в прошлом году 24.4 млрд, в этом 61.2 млрд. т.е + 36 млрд


То есть мусорам добавили больше чем военным и в процентном, и в количественном выражении. Приоритеты этой власти, надеюсь, понятны?
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а ведь могли пустить эти деньги на оплату газа зрадолюбам
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Или йуле на ботокс с косой В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4646
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8. В буджете выделили на Фонд президента Пети 1 милрд. гр. А фонд жены президента Марины 708 милл. гр. По идее сразу уже должен был быть 100 -ый майдан, но его нет! Некоторые дегенераты жо сих пор считают что они сами вышли на майдан достоинства, а их не выводили как баранов на майдан! Какая нация дегенератов, украинцев или русских?! Говорят, когда украинец умнеет он становится русским, скорее кто не дегенерат тот русский!
8.Народ, подскажите этому пидарасу сказочнику актеру Поро шенко, чтобы он посмотрел Андрея Варджо, Семченко, А н а т о л и я Ш а р и я! Они обоср али Поро шенко полностью, народ над ним смеётся! У А н а т о л и я Ш а р и я, простая логика и здравый смысл, что из за этого дегенераты (простые педи ки и лесбиянки, зоофилы, гермафордиты, травсвеститы, никрофилы и т.д) гов ном исходят! Кстати дегенераты и украинцы на всех кто говорит првду гов ном исходят! Анатолий пару раз где то лопухнулся ошибся так эти смешные дегенераты рады до усра чки и визжят в восторге! И смешные даже не понимают, что они смешные дегенераты ещё и имбе цилы крети ны слабоумные, их видно по их же реакции! Ещё почему дегенераты тявкают против Ш а р и я, потому что он называет тупых смешных извращенцев дегенератами, вот они и мстят ему! Народ, можете сами проверить их (кому ещё не понятно) затронуть тему о дегенератах и/или предложить им прочитать Григория Климова и/или рассказать что написал Климов! Зайдите в ютуб и вставте им в их смешные извращенные мозги! Кстати, как вы себя смешные дегенераты чувствуете что вы смешные дегенераты знаете, что вы смешные дегенераты и нормальные здоровые люди знают что вы смешные дегенераты!

В Сингапуре самый высокий уровень жизни, потому что глава Сингапура перестрелял коррупционеров своих родственников, потом с чистой совестью перестрелял коррупционеров своих друзей, а потом и т.д. Сталин стрелял этих дегенератов жи дов как бешеных собак! К 1939 г. ВВП было 900%! Сталин взял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой! Рождаемость повышалось, цены понижались! А сейчас?!
--
Из России пида расы и ж иды в оффшоры вывели трилл. Дол. а сколько вложили в другие страны и сколько накуплено имущества по всему миру?!

Кто враг предатель в самой России и его народа?! Сколько и на сколько долл. Россия с 1991 г. продала природных ресурсов?! Сколько оружия, и всего остального, на сколько трилл. долл.?! Что там со стабилиционным фондом?! вкладывают в американские облигации! А Россия потом у них же берёт в долг деньги под ещё больший процент! Россия кричит об западных санкциях, почему инвесторы не идут! ? А на какой инвесторы нужны если Россия инвестирует Америку! При дедушке Сталине такого не могло быть, потому что Сталин этих дегенератов и жи дов стрелял как бешеных собак!

--
Кто слышал, чтобы русский олигарх помогал русским нормальным здоровым дюдям и многодетным семьям?! Фонд помощи создал, чтобы русские нормальные здоровые люди рожали бы больше нормальных здоровых людей?! Если нет русских олигархов, то почему существуют другие олигархи на шее русских людей!? А если есть и они не помогают (пида расы дегенераты), то зачем они нужны?! Они только проблемы создают!

--
Почему украина которая не хрена не имеет, которая продаёт за рубеж солому, мёд, вату, уровень жизни не намного хуже чем в России?! Как украёна держит курс своей грвни, а как рубль в России падает, черт поймеш, какие то игры дегенератов извращенцев?! В России у народа не было такой возможности, как на украине в 20014г., под шумок перестрелять дегенератов жи дов от власти и от опозиции, но на украине дегенераты жи ды взяли этих героев скакунов май данутых поставили раком имеют во все щели с особым ценизмом ,крича -героям слава, а герои с порвнаной жо пой в ответ -слава героям! Кто против, чтобы Пу тин перестрелял как бешеных собак дегенератов и жи дов в России, а потом на украине!?
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1.(пересылайте украинцам, интересно потом много ли себя будут считать дегенератом украинцем!?)1.Украинской нации не существует, так и украинского национализма! На вранье и извращении не создать не государство не нацию! Поэтому на украине все с ног на голову и поэтому там один маразм! Потому что нацию украинцев создали из имбе цилов кре тинов которые приняли украинство, на исконно русской Киевской земле и они стали гавкать, что русские враги и воевать против всего русского?! Это также если бы кучка чукчей решила бы себя назвать нациией -чу чмеков и га вкали бы они на чукчей, что чукчи монголо татары и/или угро фины! А кучка кре тинов французов одалась бы в мушкиетеров и кардинальцев гавкали и воевали против французов! Так же если бы и кучка шведов оделись в викингов кричали что они нация иноплонетян и гавкали и воевали против шведов, а кучка индейцы бы в индейских одежднах кричали что они нация англичан или французов и гавкали и воевали бы против индейцев! Вот этим кре тинам и повесили на шею панство жи дов и пида расов, а они друг другу кричат -слава украинской нации, русские враги! Им убрали повышение выплат за рождение 2-3 ребнка, нация вымирает, а они кричат -слава нации, а русские враги! От этих крити нов можно ждать что угодно! Панами были только поляки, а они русскую вышиванку и русскую мову называют украинской, с флагом цвета даунов, который сшила для галичан сама каролева Австо-Венгрии себя называют панами ! лезут без мыла в европу, вякают чтони они европейская нация, а в европе до сих пор считают что украинцы это русские! Некоторые украинцы гавкают что это русские России украили у них название нации и историю! Это Россия и руские -украина и украинцы?! Поэтому украинцы считают, что им лучше, что они не зависимы, что они этим ближе к богу и т.д. если добытый украинский газ должен стоить как европейский!

-
по справедливости, это све домые инвалиды и родственники погиших в АТО должны костыли и протезы засунуть в жо пу го мо се кс уалистам ж и дам- саентологом протестанам католикам работникам украинцких СМИ, поро шенкам, яце нюкам, грой сманам, тучи нвым и т.д. За что одни погибли, а другие стали инвалидами на исконно русских землях галичины и киева? Ради гей парадов, ради интересов США и европы, чтобы не было воссоединения 200 милл. Православного русского мира от карпат до аляски, а то русские будут самой большой нацией в европе и могут в 100 раз поставить раком европу!
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а пока что дали 1млрд порохлу в его барыго-говнофонд и 700млн его шмаре в ее лохотроно-фонд
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😀😀😀

Обьявление в газете:
- Вновь избранный депутат парламента продает свой голос. Цена договорная
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2.В 1686 году была передача Константинопольским патриархом Киевской РУССКОЙ митрополии Московскому патриархату! В религиозной православной литературе книгах нет слов украинец, там только РУССКИЙ, какая к черту вообще национальная украинцкая православная церьков?! Украна в Канаде или на Луне и там нация украинец со своей национальной церьковью!
Выро док Филарет на 1000 Крещения Руси говорил что Владимир крестил русский народ, есть видио этого, в 1990г. хотел стать русским патриархом России, его там не выбрали и он обиженный стал создавать украинскую секту Киевского патриархата! Главные заповеди Христа, смирение, не возгордись и т.д. а эти выро доки Филарет с Поро шенко за украинское извращение против Русского мира призываю кровь проливать! В европе до сих пор не знают про нацию «украинцев», всех называют русскими! А сладкая парочка двух пида расов создают еще и национальную украинцкую православную церьковь!? Это получается что кто не православный тот не украинец?! А кто тогда греко-католики, католики, протестанты, буддисты?! Или нужно создавать национальную украинцкую Католическую церьков, национальную украинскую Протестантскую церьков и т.д. от Рима и т.д. Кстати эти пида арсы кричат от Московского патриархата, а с кого перепугу они подставляют свои украинские жо пы под Константинопольский патриарахат?!
--

Высказывание гетмана Скоропадского: "...Узкое украинство - исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и это является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов - 4 польского или немецкого происхождения..."
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А кто-то со зрадоботов тут высеры делал про 110 млрд МВД и 90 млрд - МО. Кажись главный спамер картинками. Что теперь отнекиваться будет?
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Они и в прошлом году подобную песТню пели...а в этом просто достали старые методички..
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😀😀😀

Вчера парламент принял закон о запрете конца света на территории страны. Нарушителям грозят крупные штрафы
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я даже знаю, кто успеет рученки погреть, перед тем как свалить навсегда....
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Неужели Жюля???..Говорят она и турбомотор в инвалиде уже приделала шоб побыстрее сваливать с Украины..
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Кирилл Сазонов

Бюджет и реальность

Споры вокруг бюджета вызывают уже не раздражение, а смех. Выходят к журналистам серьезные люди и говорят вроде как правильные вещи. Мол, Кабмин мало заложил на медицину. Да кто бы спорил - у нас медицина 20 лет живет на энтузиазме врачей и неформальной благодарности пациентов. Поднимают. Недостаточно?

Кто бы спорил. А образование? Конечно нужно поднимать заплаты учителям - очевидно. И таки да, в бюджете это предусмотрели. Мало? Полностью согласен. Но, ребята, мы можем потратить столько, сколько заработали. Увы и ах. Плюс в 2019 году у нас пик выплат по прежним займам. Сейчас крайних не найдешь, долги Тимошенко вроде бы отдал Янукович, но сам занял столько, что вышло еще хуже. Мы вообще начали отдавать с 2014 года, несмотря на войну. Если нормальная семья тратит столько, сколько зарабатывает, то для нормальной страны это тоже самый логичный путь. Гройсман предлагает реальный бюджет по принципу - тратим столько, сколько заработали. Добро пожаловать в реальность.
А вносить хотелки на три заработанных нами бюджета - бред. Просто потому что этих денег нет. Еще залазить в долги? Можно, но как отдавать? Или после нас хоть потоп? Хотите больше тратить? Принимайте такие законы, чтобы мы больше зарабатывали. Нет других вариантов.
https://site.ua/kirill.sazonov/16537-byudjet-i-realnost/
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В бюджет заложили выделение одного миллиарда гривен в президентский фонд, никому не подконтрольный для: финансирования образовательных проектов, подключения интернета в школах, покупки в школы автобусов, предоставления налоговых льгот для компенсации поднятия тарифов.

По сути это похоже на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.
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А кроме того, в бюджете на 2019 год предусматривается выделение 708 млн гривен на "Украинский культурный фонд", который возглавляет супруга президента Марина Порошенко.
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Как раз компания Президента,предлагает реальный бюджет по принципу - тратим столько, сколько заработали. Добро пожаловать в реальность.
Это работа Президента Украины, а не пиар!
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А, какая компания Президента???? Рошен и Богдан?????
Работа Президента формировать бюджет??? В ничего не путаете??
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Это вы путаете! Посмотри за что отвечает Президент! В 2014 году, все думали, а будет ли Украина, выстоим?!А сейчас у нас ассоциация с ЕС, безвиз,Томос скоро будет, реформы делаются, заводы строятся,дороги, а самое главное это наша АРМИЯ!
Так шо давай вальсом!
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Я так понимаю, что просто необходимо голосовать за Дякулу?
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Илья, ну ты ж с рассеи, тебе то какая разница, тут и без тебя передерутся.
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3 (пересылайте это инфо, особенно этим свидомым украинцам, кстати как вы себя после этой инфо себя украинцы чувствуете зная теперь что вы дегенераты извращенцы, будете друг другу тявкать что это не так)
3. На украине умудрились всё обос рать и извратить -нацизм, патриотизм, сионизм, антисимитизм, фашизм, гомосексуализм, что геи и евреи стали кричать что это не мы это всё пида расты и жи ды виноваты! И всё это при главной роли жи дов и украинских нац-патриотови и украинских СМИ (потом журналистов не забыть перевешать, они сами знают что достойны быть повешены и даже вместе со своими детьми, чтобы такие выро дки не плодидись) , что украина стала недогосударством, а украинцы стали недонацией!
Украинцкий нацыст, это тупоголовый свинопас с членом жи да в жо пе, который себя ещё паном считает (мосейчук коров пас, его подрушка Ляшко с коровами целуется, у Аваков подруга Антон Герашенко)! Если только в понимании что украинцкий нацызм, это панство жи дов и пи да расов над слабоумными дегенератами! Они друг другу кричат слава украиской нации, смерть врагам! Стою я на асфальте в лыжы обутый или лыжы не едут или я украинец! Но самое главное, это мова, мова (почему эти дегенераты русскую мову называют украинской?!) спасет украинскую нацию!
Недо-нация патриотов секты -нация украинцев в 1918 г. отдали украину под протекторат Германии! Это когда эти педи ки патриоты своих любимых студентов послали против красной Армии, (где этих педи ков студентов разогнали, а погибло всего 7 или 8 гей студентов, двоих нашли сильно обънявшись, что разъединить не смогли так и схронилии любовничков!) а сами сбежали из Киева во Львов! В 1921 г. патриоты украинцы отдали украину под протекторат Франции! Петлюра в 1926г. отдал украину Польше!
--

Ибо украинский карачун - враг не внешний, а глубоко внутренний. Как запор, понос и прочие кишечные неприятности. И гнездится он, прежде всего, в самом правоверном и сознательном националисте. Недаром отцы независимости и ее духовные вожди так любили кончать самоубийством - от повесившегося на яблоне автора «Самостийной Украины» Николая Михновского до застрелившегося в собственном кабинете изобретателя лозунга «Геть від задрипанки Москви!» Хвылевого-Фитилева. Тот, имея несчастье родиться великороссом по папе, до того целенаправленно убивал в себе клятого москаля, что, в конце концов, выстрелил в него в упор - прямо в собственную голову, переполненную идеями «українського відродження». И не промахнулся! Все идеи бывшего чекиста, свихнувшегося на национальном варианте коммунизма, вылетели вместе с мозгами! Так по стенке и растеклись, как чернила из лопнувшей банки..." (Олесь Бузина. «Послесловие к Дню Независимости», 2010г.)
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Раніше ми на своїй армії економили, ще би трішки і годували окупантів.
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4.маразм на украине всё крепчает, свидомые украинцы по отношению к донбасу себя сравнивают с хорватами, провести хорватский сценарий! Хорваты это теже сербы которые приняли католицизм! (это из проекта -развалить нацию-народ сербов, боснийцы, это сербы принявшие мусулбманство!)! Поэтому понятно что православные сербы имеют хорошие отношение с русскими, а украинцев (галичан униатов) они видали в жо пе! Но и на украинцев ложили и сами хорваты! Так если идти логически то сотворение украинской нации может идти по религиозному признаку! Нацией украинцев могут быть католики или униаты греко-католики, а кто православный тот русский! Не зря же галичане тех кто живет за збручем украинцами не считают, они русские москали кацапы! Это инфо для бесталковых украинцев которые за збручем и себя с западенцами униатами считают одной нацией! Казаки были православными себя называли русскими и казаки не слышали про каких то украинцев, а униатов разали как и поляков! Сегодня дегенераты на украине поют что они все казацкого роду! А педи ки герои добробатов не навидят друг друга, а вместе ВСУ, а ВСУ при первой возможности избавляются от этих педи ков добробатов! А большенство людей не навидят всех этих де б илов педи ков героев АТО! эти де би лы хотят, чтобы пида расы жы ды Поро шенки, Грой сманы, Яценюки, Тимо шенки панували на Донбассе с Крымом!?
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Бабуинам карпатских гор посвящается... Лакеи вечные Европы, Её духовные рабы, Вы извратили отчий опыт И предков предали гробы, По прихоти дурной холопы, Прислужники чужих затей, Вы б ы д л о м сделались Европы, Вы полюбили свист плетей. Вы предавали Русь стократно, Чужому - вверившись - уму. Вас Русь прощала, но обратно Тянули шею вы к ярму. Вам Родины милей - чужбина. И суждено вам потому Знать волю... только господина И вечно кланяться ЖИ ДУ
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На Минобороны в прошлом году - 86 миллиардов, в этом 108 млрд т.е. +22 млрд
На МВД в прошлом году 24.4 млрд, в этом 61.2 млрд. т.е + 36 млрд


То есть мусорам добавили больше чем военным и в процентном, и в количественном выражении. Приоритеты этой власти, надеюсь, понятны?
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Ну дык не зря кондитера называют "Хряк-2".
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Так к МВД отнесли нац гвардию если ты не в курсе. И туда набирают по контракту, хочешь можешь пойти - открыто всем желающим, но ты ж начнёшь визжать шо мало плотють лутше на форуме срать буду так ведь??? Ну вот увеличили, и рядом новость что ЗП военным поднимут но нет же зрада зрадная
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На нацгвардию отдельная статья расходов в 12 миллиардов У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7862
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5.(читайте и решайте кто дегенерат извращениц русский или украинец, кто говорит на белое черно и у кого всё с ног на голову)
5.Сколько украинцев 90% или 99% стали бы рвать свои попы за Путина, если бы он на Красной площади повесил Грефа, Януковича, Чубайса, Горбачева, Кудрина и т.д. и объявил, -украинцы хотите я у вас на майдане также перевешаю пида расов и жи дов Порошенко, Гройсмана, Яценюка, Рабиновича, Ахметова и т.д. то я иду к вам!
В укрицких СМИ в открытую ж идами пида расами сектантвми украинцами идет ненависть против русских и никто ни скажет ж иды и пида расы -рот закройте, что они отвечать будут! В украинских СМИ никто слово ж ид не скажет! Хахахахахахха и какая мр а зь дегенеративная скажет мне что я не прав?! Сообщить бы украинцким СМИ (их сотрудниками, присутствующими и кому они принадлежат) что они будуь очень наказаны за своё вреньё и извращение! Я не садист и даже болшой доброты человек, но я не против чтобы их посадили на кол!
Москали говорят, что Киев мать городов русских, что украинец это русский, кто украинцу сказал что он не русский и что русские враги?! Пороше нки, грой сманы, яце нюки! Иди оты украинцы хотят завоевать москву и воронеж, потому что это исконо русские земли! Москали говорят зачем завоёвывать, восоединяемся и столица пусть будет Киев!

Все исторические документы говорят, что 1500 лет коренная и титульная народ-нация русские! Киев мать городов русских! На печатке князя Владимира написано -князь всея земли русской! Ярослав Мудрый создал свод законов под названием -русская правда! Богдан Хмельницкий создавал государво -Великое Княжество Русское! Виговский подписывал международный договор между Великим Княжеством Русским, Польшей и Литвой (Гадятский договор, 1658г. 16 сентебря)! В конституции казачества под названием Пелипа Орлика, которое украинцы считаю «украинкрой», пишут русский народ и малая Русь! Поляки галичину называют русским воеводством! Шептицкий главный униат в 1914г. писал, что -от России надо оторвать русскую украину!
В Росиии 1917 года на волыне была самая большая концентрация националистов -черносотенцев, союз русского народа!
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а спецфонд, який військові мають самі собі заробити, становить 1,35 мільярда

а є приклад у якому році військові змогли самі собі заробити, те що планувалось?
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Какая неудобная тема для жюляботов, прям совсем неудобная...поорать бы про зраду аж глотка чешеца, но бабло вроде как на армию...неудобно как то орать...Жюляботы шо делать то? Хозяйке то нужно рейтинг, а для рейтинга хозяйки нужно макисмум проблем и негатива в Украине, тогда у Люли рейтинг растёт...никак нельзя хорошего позитива у Люли от позитива рейтинг тю-тю улетает...
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Сколько миллиардов долларов взлетело на воздух в Ичне, позитивный ты наш? У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3619
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А что ж ты со своей жюлябандой не охранял, или жюля только спец по газу?? Наняла бы твоя Жюля частную охрану вместо бабло на выборы выкидывать, как тебе такое?? Пользу бы реальную принесла Украине. Чего ты ноешь? ВОзьми и сам сделай или пусть твоя хозяйка , она много наворовала бабло точно есть у неё...
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Мне вот интересно: вас - свиноботов из какого отделения психушки нанимают? У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5893
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Лутше вывесь простынь "достижений при Юле"...интересно почитать в стотысячный раз как оно "при Юле" шикарно жилося, не забудь пояснить когда именно было это " при Юле".
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И пусть про договор вступление Украины в НАТО расскажут! Как она помешала всем этим договорам! На кого работает *при Юле*, а газовые ее договоры!
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Свинобот, у тебя пердак порвался. Представляю, как ты будешь визжать, если таки вона выборы выиграет. У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8124
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Красиво тебя обозвали: Свинобот. Поздравляю! У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9337
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Что за бред сумасшедшего? С каких это пор любой может склады охранять?
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Все "вірно".
Проти агресора - 120-130 мільйонної московії 108 мільярдів
Проти своїх виборців - 35-37 мільйонного народу України 61 + 12 мільярдів.
Що, кожен українець для сивочолого гетьмана більш ніж у 2 рази страшніше ніж кожен москаль?
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Не перекручивай жюлькобот вся национальная гвардия числица за МВД. А нац гвардия между прочим на передке воюет, если ты не в курсе, то докладываю зрадолюбу.
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Валера, 12 млрд нацгвардии входят в 61 млрд МВД, посмотрите таблицу.
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Ну, тоді виправленому вірити:
"Що, кожен українець для сивочолого гетьмана більш ніж у 2 рази страшніше ніж кожен москаль?"
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"Бюджет бедности"

Оппозиция назвала принятый парламентом госбюджет на 2013 год "бюджетом бедности" и считает его "несправедливым, непрофессиональным и неэффективным".
Арсений Яценюк также отметил, что этот бюджет увеличивает расходы на МВД, СБУ и Генпрокуратуру целом на 1,3 миллиарда гривен.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/12/121217_ru_s_budget_yanukovych.shtml

В 2018-м расходы на МВД, прокуратуру, суды по сравнению с 2013-м выросли в 3 раза(116,889 млрд грн). Не на какой-то жалкий миллиард который привел Яценюка в ярость, а в 3 раза.
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Тогда войны не было и Крым не аннексировали!
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Полиция, прокуроры и судьи будут противостоять агрессору?
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И они тоже! Они работают на государство!
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так на їхнє ж ... кому належить держава - того вони і охороняють !
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судьи и мусора только защищают сеперастов ,а добробатов сажают
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Та все одно буде зубожіння! Підлога країни виявиться в такому матеріальному розташуванні, що доведеться продавати бруньки на трансплантацію! Яка зрада! Який цукор!

У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3198
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Почки, которые орган, українською будуть "нирки" а не "бруньки"! Переводчик яндекса поде..л???
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если в 2019 году путен не нападет то деньги на ветер ? или покажут нам опять 3 танка и 5 пусков ракет
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У мордвы увеличение расходов на оборонку побольше , если НАТО 71-й год не нападет, покажут мультики?
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Потому что Украину спасал!
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Це апофеоз зради сьогодні тут видали: "вам пропонують томос та курс у НАТО, бо то маркери по яким вас затягнуть у митний союз")
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Сегодня разговаривал с начальником патрульной службы полиции своего места жительства, по своим вопросам общался и затронул тему закона и права в целом, то говорит такого пиздеца как сейчас, никогда не было. Возможно имел ввиду исключительно полицию, а не милицию включительно, не буду сочинять, этого я не понял, но когда такого уровня сотрудники возмущены , то лично у меня это вызывает панику.
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Начальник из бывших ментов? возможно имел в виду что договориться уже нельзя)
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Хорошая попытка, но нет. Разговор шел в другом русле.
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Так пишите город, чего боитесь , может найдутся кто согласен с вами, а может и нет. А то безымянный город как то не очень.
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Не хочу его подставлять, мало ли как у вас это работает, бо за политику говорить он отказался, видимо не спроста. В Киевской области.
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Подождите, сами же говорите что такого не было и сразу " не хочу подставлять", а как выправлять ситуацию не освещая ее? Ну да, не надо было писать должность того, с кем говорили.
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Возможно не стоило, но раз уже ляпнул, то придется скрывать. Хотя меня лично к этому ни что не обязывает, но с точки зрения порядочности, думаю не стоит. Я не знаю какой в полиции сейчас контроль над инакомыслием, может это мои предрассудки, но глядя на обстановку в стране, повторюсь, на ботов, представляю только худшее. Вы себя дискредитировали по полной, не ради этой шоколадной хуеты я мерз на Майдане, вы же превращаете страну в рашку-2, пусть и в конфликте с рашкой-1, но это лишь разные сорта дерьма, не имеющие к европейским ценностям ни какого отношения.
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Ну может у вас так, у нас как то нет особых нареканий на полицию, я езжу каждый день за рулем, меня последний раз останавливала полиция( милиция) в 2008 году.
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Я по другому вопросу вызывал, сам года четыре без машины, сказать за дорогу не могу.
За дорожную ситуацию на канале Санька много интересного:
https://www.youtube.com/channel/UCvhDdAR0kvVWdGdhkMtXSSA
Знаю лишь что знакомый, можно сказать кум, два раза бухой попадал в аварию, даже на ютубе ролики выкладывали, жопа и жесть, машины в лепёшку, но права как-то выкупает обратно. Коррупция? Нет, не слышал...
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Раз говорит что-ТАКОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО значит из бывших ,, знает же какой " закон , порядок и справедливость " были при овощной банде . У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8125 .
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Не нужно судить о человеке по своим предрассудкам, на сколько я понял, он сторонник перемен, которых в лучшую сторону нет.
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.Хм , странно . Почему же у меня в Полтаве есть .? И люди довольны новой полицией .?
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Для понимания перемен, нужно побыть немного в Европе. Я там десять лет жил. Наши перемены весьма поверхностны.
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Да че уж там, пиши сразу в рашке.
зы: глядя на потуги ботов, лишь убеждаюсь, зашквар ещё тот.
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Да при чем здесь ботов, вот я не скрываю что я с Черновцов, пишите конкретно.
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боюсь вже не вистачить складів підривати на ці гроши...
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Хреново Лео, хреново что пенсии такие маленькие, еще хуже когда писулькины лепят пенсию к бюджету.
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Юрий Бутусов , никогда не говорите о том что в стране что то делается правильно и ей во благо . НИКОГДА , и ни при каких обстоятельствах . !! Иначе вас запишут в порохоботы . ! .
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Бюджетные расходы необходимо озвучивать не в деньгах, а в долях, то есть в процентах. Очень часто сумма якобы возрастает, однако по факту она значительно меньше предыдущей из-за инфляции и ежегодного увеличения в бюджете массы "филькиных" денег полученных за счет печатного станка. Например увеличение денежной массы по статье расходов на 1 миллиард может означать снижение реального финансирования на 1%.
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на МО 108 млрд , на охорону влади від народу - майже 104 млрд ... пріоритети помітні одразу ...
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На охорону твоей жопы от криминала , зрадя . У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону і безпеку України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 912 .
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И где твой восраленый мозг увиде 1040ярда на охрану власти？Все что мог с горя проссумировал..и пожарников...и пограничников？
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов. ТАБЛИЦА
 
 
 
 
 
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