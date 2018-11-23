 В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов. ТАБЛИЦА

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Новый рекорд расходов на оборону и безопасность в бюджете Украины 2019 года.
Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств. Общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете 2019 года 211 миллиардов 927 миллионов гривен.
Министерство обороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривен.
Важно отметить, что почти все эти средства будут предоставлены из общего фонда бюджета, то есть эти деньги будут наверняка получены в течение года. Из 108 миллиардов под государственные гарантии будет привлечено 2,75 миллиарда, а спецфонд, который военные должны сами себе заработать, составляет 1,35 миллиарда. То есть когда и как поступят 4,1 миллиарда - это вопрос, но на 104 миллиарда военные могут рассчитывать. Если перевести в доллары 108 миллиардов - это почти 4 миллиарда долларов. Министерство обороны получило самое большое увеличение финансирования в госбюджете по сравнению со всеми другими министерствами и ведомствами.
Расходы спецслужб: СБУ, Служба внешней разведки, Управление госохраны, Госспецсвязи -
15 миллиардов 952 миллиона гривен.
Расходы МВД, Национальной полиции, Государственной миграционной службы, Государственной службы чрезвычайных ситуаций: 61 миллиард 23 миллиона гривен.
Военные структуры МВД, которые в случае войны подчиняются МО, руководители которых назначаются и снимаются президентом:
Национальная гвардия - 12 миллиардов 894 миллиона гривен.
Государственная пограничная служба - 10 миллиардов 856 миллионов гривен.
Аппарат СНБО при Президенте Украины - 177 миллионов гривен.
Структуры безопасности и обороны получают в целом от граждан Украины 8 миллиардов долларов, если считать по курсу - вполне достаточная сумма для проведения многих важных реформ, в частности, материального обеспечения воинов, строительства военных баз и служебного жилья. Но потратить эти деньги эффективно можно будет, если разработать стратегию развития сил безопасности и обороны, оптимизировать структуру, перестать плодить новые административно-хозяйственные единицы, внедрить проектный менеджмент и обучить ответственных лиц правильно готовить проекты. Огромные средства требуют огромной ответственности. В целом, 2019-й год станет благоприятным для всех силовых структур в плане бюджета. Спасибо правительству, парламенту и профильному комитету за эти важные решения. Государство значительно усиливается, что не может не радовать. Теперь необходимо эффективное планирование расходов всех этих ведомств".
Таблица создана ко второму чтению комитетом ВР по обороне и безопасности.
8.Народ, подскажите этому пидарасу сказочнику актеру Поро шенко, чтобы он посмотрел Андрея Варджо, Семченко, А н а т о л и я Ш а р и я! Они обоср али Поро шенко полностью, народ над ним смеётся! У А н а т о л и я Ш а р и я, простая логика и здравый смысл, что из за этого дегенераты (простые педи ки и лесбиянки, зоофилы, гермафордиты, травсвеститы, никрофилы и т.д) гов ном исходят! Кстати дегенераты и украинцы на всех кто говорит првду гов ном исходят! Анатолий пару раз где то лопухнулся ошибся так эти смешные дегенераты рады до усра чки и визжят в восторге! И смешные даже не понимают, что они смешные дегенераты ещё и имбе цилы крети ны слабоумные, их видно по их же реакции! Ещё почему дегенераты тявкают против Ш а р и я, потому что он называет тупых смешных извращенцев дегенератами, вот они и мстят ему! Народ, можете сами проверить их (кому ещё не понятно) затронуть тему о дегенератах и/или предложить им прочитать Григория Климова и/или рассказать что написал Климов! Зайдите в ютуб и вставте им в их смешные извращенные мозги! Кстати, как вы себя смешные дегенераты чувствуете что вы смешные дегенераты знаете, что вы смешные дегенераты и нормальные здоровые люди знают что вы смешные дегенераты!
В Сингапуре самый высокий уровень жизни, потому что глава Сингапура перестрелял коррупционеров своих родственников, потом с чистой совестью перестрелял коррупционеров своих друзей, а потом и т.д. Сталин стрелял этих дегенератов жи дов как бешеных собак! К 1939 г. ВВП было 900%! Сталин взял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой! Рождаемость повышалось, цены понижались! А сейчас?!
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Из России пида расы и ж иды в оффшоры вывели трилл. Дол. а сколько вложили в другие страны и сколько накуплено имущества по всему миру?!
Кто враг предатель в самой России и его народа?! Сколько и на сколько долл. Россия с 1991 г. продала природных ресурсов?! Сколько оружия, и всего остального, на сколько трилл. долл.?! Что там со стабилиционным фондом?! вкладывают в американские облигации! А Россия потом у них же берёт в долг деньги под ещё больший процент! Россия кричит об западных санкциях, почему инвесторы не идут! ? А на какой инвесторы нужны если Россия инвестирует Америку! При дедушке Сталине такого не могло быть, потому что Сталин этих дегенератов и жи дов стрелял как бешеных собак!
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Кто слышал, чтобы русский олигарх помогал русским нормальным здоровым дюдям и многодетным семьям?! Фонд помощи создал, чтобы русские нормальные здоровые люди рожали бы больше нормальных здоровых людей?! Если нет русских олигархов, то почему существуют другие олигархи на шее русских людей!? А если есть и они не помогают (пида расы дегенераты), то зачем они нужны?! Они только проблемы создают!
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Почему украина которая не хрена не имеет, которая продаёт за рубеж солому, мёд, вату, уровень жизни не намного хуже чем в России?! Как украёна держит курс своей грвни, а как рубль в России падает, черт поймеш, какие то игры дегенератов извращенцев?! В России у народа не было такой возможности, как на украине в 20014г., под шумок перестрелять дегенератов жи дов от власти и от опозиции, но на украине дегенераты жи ды взяли этих героев скакунов май данутых поставили раком имеют во все щели с особым ценизмом ,крича -героям слава, а герои с порвнаной жо пой в ответ -слава героям! Кто против, чтобы Пу тин перестрелял как бешеных собак дегенератов и жи дов в России, а потом на украине!?
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по справедливости, это све домые инвалиды и родственники погиших в АТО должны костыли и протезы засунуть в жо пу го мо се кс уалистам ж и дам- саентологом протестанам католикам работникам украинцких СМИ, поро шенкам, яце нюкам, грой сманам, тучи нвым и т.д. За что одни погибли, а другие стали инвалидами на исконно русских землях галичины и киева? Ради гей парадов, ради интересов США и европы, чтобы не было воссоединения 200 милл. Православного русского мира от карпат до аляски, а то русские будут самой большой нацией в европе и могут в 100 раз поставить раком европу!
Обьявление в газете:
- Вновь избранный депутат парламента продает свой голос. Цена договорная
Выро док Филарет на 1000 Крещения Руси говорил что Владимир крестил русский народ, есть видио этого, в 1990г. хотел стать русским патриархом России, его там не выбрали и он обиженный стал создавать украинскую секту Киевского патриархата! Главные заповеди Христа, смирение, не возгордись и т.д. а эти выро доки Филарет с Поро шенко за украинское извращение против Русского мира призываю кровь проливать! В европе до сих пор не знают про нацию «украинцев», всех называют русскими! А сладкая парочка двух пида расов создают еще и национальную украинцкую православную церьковь!? Это получается что кто не православный тот не украинец?! А кто тогда греко-католики, католики, протестанты, буддисты?! Или нужно создавать национальную украинцкую Католическую церьков, национальную украинскую Протестантскую церьков и т.д. от Рима и т.д. Кстати эти пида арсы кричат от Московского патриархата, а с кого перепугу они подставляют свои украинские жо пы под Константинопольский патриарахат?!
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Высказывание гетмана Скоропадского: "...Узкое украинство - исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и это является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов - 4 польского или немецкого происхождения..."
Вчера парламент принял закон о запрете конца света на территории страны. Нарушителям грозят крупные штрафы
Бюджет и реальность
Споры вокруг бюджета вызывают уже не раздражение, а смех. Выходят к журналистам серьезные люди и говорят вроде как правильные вещи. Мол, Кабмин мало заложил на медицину. Да кто бы спорил - у нас медицина 20 лет живет на энтузиазме врачей и неформальной благодарности пациентов. Поднимают. Недостаточно?
Кто бы спорил. А образование? Конечно нужно поднимать заплаты учителям - очевидно. И таки да, в бюджете это предусмотрели. Мало? Полностью согласен. Но, ребята, мы можем потратить столько, сколько заработали. Увы и ах. Плюс в 2019 году у нас пик выплат по прежним займам. Сейчас крайних не найдешь, долги Тимошенко вроде бы отдал Янукович, но сам занял столько, что вышло еще хуже. Мы вообще начали отдавать с 2014 года, несмотря на войну. Если нормальная семья тратит столько, сколько зарабатывает, то для нормальной страны это тоже самый логичный путь. Гройсман предлагает реальный бюджет по принципу - тратим столько, сколько заработали. Добро пожаловать в реальность.
А вносить хотелки на три заработанных нами бюджета - бред. Просто потому что этих денег нет. Еще залазить в долги? Можно, но как отдавать? Или после нас хоть потоп? Хотите больше тратить? Принимайте такие законы, чтобы мы больше зарабатывали. Нет других вариантов.
https://site.ua/kirill.sazonov/16537-byudjet-i-realnost/
По сути это похоже на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.
Это работа Президента Украины, а не пиар!
Работа Президента формировать бюджет??? В ничего не путаете??
Так шо давай вальсом!
3. На украине умудрились всё обос рать и извратить -нацизм, патриотизм, сионизм, антисимитизм, фашизм, гомосексуализм, что геи и евреи стали кричать что это не мы это всё пида расты и жи ды виноваты! И всё это при главной роли жи дов и украинских нац-патриотови и украинских СМИ (потом журналистов не забыть перевешать, они сами знают что достойны быть повешены и даже вместе со своими детьми, чтобы такие выро дки не плодидись) , что украина стала недогосударством, а украинцы стали недонацией!
Украинцкий нацыст, это тупоголовый свинопас с членом жи да в жо пе, который себя ещё паном считает (мосейчук коров пас, его подрушка Ляшко с коровами целуется, у Аваков подруга Антон Герашенко)! Если только в понимании что украинцкий нацызм, это панство жи дов и пи да расов над слабоумными дегенератами! Они друг другу кричат слава украиской нации, смерть врагам! Стою я на асфальте в лыжы обутый или лыжы не едут или я украинец! Но самое главное, это мова, мова (почему эти дегенераты русскую мову называют украинской?!) спасет украинскую нацию!
Недо-нация патриотов секты -нация украинцев в 1918 г. отдали украину под протекторат Германии! Это когда эти педи ки патриоты своих любимых студентов послали против красной Армии, (где этих педи ков студентов разогнали, а погибло всего 7 или 8 гей студентов, двоих нашли сильно обънявшись, что разъединить не смогли так и схронилии любовничков!) а сами сбежали из Киева во Львов! В 1921 г. патриоты украинцы отдали украину под протекторат Франции! Петлюра в 1926г. отдал украину Польше!
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Ибо украинский карачун - враг не внешний, а глубоко внутренний. Как запор, понос и прочие кишечные неприятности. И гнездится он, прежде всего, в самом правоверном и сознательном националисте. Недаром отцы независимости и ее духовные вожди так любили кончать самоубийством - от повесившегося на яблоне автора «Самостийной Украины» Николая Михновского до застрелившегося в собственном кабинете изобретателя лозунга «Геть від задрипанки Москви!» Хвылевого-Фитилева. Тот, имея несчастье родиться великороссом по папе, до того целенаправленно убивал в себе клятого москаля, что, в конце концов, выстрелил в него в упор - прямо в собственную голову, переполненную идеями «українського відродження». И не промахнулся! Все идеи бывшего чекиста, свихнувшегося на национальном варианте коммунизма, вылетели вместе с мозгами! Так по стенке и растеклись, как чернила из лопнувшей банки..." (Олесь Бузина. «Послесловие к Дню Независимости», 2010г.)
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Бабуинам карпатских гор посвящается... Лакеи вечные Европы, Её духовные рабы, Вы извратили отчий опыт И предков предали гробы, По прихоти дурной холопы, Прислужники чужих затей, Вы б ы д л о м сделались Европы, Вы полюбили свист плетей. Вы предавали Русь стократно, Чужому - вверившись - уму. Вас Русь прощала, но обратно Тянули шею вы к ярму. Вам Родины милей - чужбина. И суждено вам потому Знать волю... только господина И вечно кланяться ЖИ ДУ
На МВД в прошлом году 24.4 млрд, в этом 61.2 млрд. т.е + 36 млрд
То есть мусорам добавили больше чем военным и в процентном, и в количественном выражении. Приоритеты этой власти, надеюсь, понятны?
5.Сколько украинцев 90% или 99% стали бы рвать свои попы за Путина, если бы он на Красной площади повесил Грефа, Януковича, Чубайса, Горбачева, Кудрина и т.д. и объявил, -украинцы хотите я у вас на майдане также перевешаю пида расов и жи дов Порошенко, Гройсмана, Яценюка, Рабиновича, Ахметова и т.д. то я иду к вам!
В укрицких СМИ в открытую ж идами пида расами сектантвми украинцами идет ненависть против русских и никто ни скажет ж иды и пида расы -рот закройте, что они отвечать будут! В украинских СМИ никто слово ж ид не скажет! Хахахахахахха и какая мр а зь дегенеративная скажет мне что я не прав?! Сообщить бы украинцким СМИ (их сотрудниками, присутствующими и кому они принадлежат) что они будуь очень наказаны за своё вреньё и извращение! Я не садист и даже болшой доброты человек, но я не против чтобы их посадили на кол!
Москали говорят, что Киев мать городов русских, что украинец это русский, кто украинцу сказал что он не русский и что русские враги?! Пороше нки, грой сманы, яце нюки! Иди оты украинцы хотят завоевать москву и воронеж, потому что это исконо русские земли! Москали говорят зачем завоёвывать, восоединяемся и столица пусть будет Киев!
Все исторические документы говорят, что 1500 лет коренная и титульная народ-нация русские! Киев мать городов русских! На печатке князя Владимира написано -князь всея земли русской! Ярослав Мудрый создал свод законов под названием -русская правда! Богдан Хмельницкий создавал государво -Великое Княжество Русское! Виговский подписывал международный договор между Великим Княжеством Русским, Польшей и Литвой (Гадятский договор, 1658г. 16 сентебря)! В конституции казачества под названием Пелипа Орлика, которое украинцы считаю «украинкрой», пишут русский народ и малая Русь! Поляки галичину называют русским воеводством! Шептицкий главный униат в 1914г. писал, что -от России надо оторвать русскую украину!
В Росиии 1917 года на волыне была самая большая концентрация националистов -черносотенцев, союз русского народа!
а є приклад у якому році військові змогли самі собі заробити, те що планувалось?
Проти агресора - 120-130 мільйонної московії 108 мільярдів
Проти своїх виборців - 35-37 мільйонного народу України 61 + 12 мільярдів.
Що, кожен українець для сивочолого гетьмана більш ніж у 2 рази страшніше ніж кожен москаль?
"Що, кожен українець для сивочолого гетьмана
більш ніжу 2 рази страшніше ніж кожен москаль?"
Оппозиция назвала принятый парламентом госбюджет на 2013 год "бюджетом бедности" и считает его "несправедливым, непрофессиональным и неэффективным".
Арсений Яценюк также отметил, что этот бюджет увеличивает расходы на МВД, СБУ и Генпрокуратуру целом на 1,3 миллиарда гривен.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/12/121217_ru_s_budget_yanukovych.shtml
В 2018-м расходы на МВД, прокуратуру, суды по сравнению с 2013-м выросли в 3 раза(116,889 млрд грн). Не на какой-то жалкий миллиард который привел Яценюка в ярость, а в 3 раза.
За дорожную ситуацию на канале Санька много интересного:
https://www.youtube.com/channel/UCvhDdAR0kvVWdGdhkMtXSSA
Знаю лишь что знакомый, можно сказать кум, два раза бухой попадал в аварию, даже на ютубе ролики выкладывали, жопа и жесть, машины в лепёшку, но права как-то выкупает обратно. Коррупция? Нет, не слышал...
зы: глядя на потуги ботов, лишь убеждаюсь, зашквар ещё тот.