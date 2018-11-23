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Все про:Боголюбов (33) иск (462) Коломойский (878) Лондон (267) суд (21549) Приватбанк (394)

 Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского

"Приватбанк" собирается оспорить решение суда.

Высокий суд Лондона решил, что дело по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ему неподсудно. Суд отказался признать свою юрисдикцию по этому делу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".

"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий – на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, – он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", – рассказывают в финучреждении.

"Приватбанк" собирается обжаловать это решение.

"Это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его и беспрекословно уверен, что в конечном итоге ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона", – говорится в сообщении.

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Петр Крумханзл, председатель правления банка, заявил: "Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврата этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудия между сторонами".

Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

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В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

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4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3098591
 
 
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Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 2164 Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 2164 Тепер будуть зняті усі арешти з рахунків та активів Ігоря Коломойського.

Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 351
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хочу послушать будку про перемоги 100500 штук Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 3872
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Шота отжимание активов кому-то боком выходит... Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 6770
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Тепер будуть зняті усі арешти з рахунків та активів Ігоря Коломойського.


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Не, ну ежу понятно! Нашли с кем тягаться, идиоты щикаладные. У вас думалка не отросла еще против Бенохеса выступать! Сидите там тихо под лавкой и не вякайте. А будете вякать - так Бенохес вас разденет до нитки, еще и должны Бенохесу остатетесь!
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хочу послушать будку про перемоги 100500 штук Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 3872
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От щикаладные, неприятно им правду слышать, ну повторю тогда. От щикаладные дебилы, думали, что с самим Бенохесом тягаться получится, от идиоты! Да Бенохес обберет вас до нитки, еще и должны останетесь! Ну придурки щиколадные, да Бенохес разводил таких на пальцах еще в молодости. Нашли с кем связаться!
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Лично я не понял каким боком суд Лондона к Коломойскому и Привату.
Походу английские судьи тоже не могут понять, почему они должны разруливать междоусобные шкурные споры каких-то дикарей с окраины Европы.
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Потому что только через Лондон можно обнаружить и вернуть в страну эти 6 миллиардов. Суд у Лондоні вирішив не розглядати позов "Приватбанку" проти Коломойського - Цензор.НЕТ 3967
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Коломойский евробляхер, поэтому судить его надо в пещерском суде
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Шота отжимание активов кому-то боком выходит... Суд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского - Цензор.НЕТ 6770
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Типы типа Бени токсичны для западного правосудия.

Взять у такого один раз денег и похерить свою (а может и своих детей) карьеру и репутацию навсегда? Это должно быть сверхдофига денег.
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Да Бенохес по умному порешал, сугубо правовыми аргументами. Небось, в поданни в суд щиколадные идиоты как обычно допустили массу ошибок и неточностей, а так как Бенохес на голову умнее любого щикаладного прихвостня то использовал их щиколадные проебы и тупость против них по полной программе!
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Ну так ума у щикаладных нет, зато понтов навалом. Вот их постоянно то фейсом об тейбел и опускают все, кому не лень. С другой стороны - ну не пойдет же нормальный, умный человек работать на жадного дибила Пецю - крысу, от того и профи в его говнокоманде нет. Какой говнокомандующий - такая и "комманда"!
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он же себя мнит великим
банкиром дипломатом рехформатором
а по факту просто барыга
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"Коломойский и Боголюбов строили свою стратегию на том, что не проживали в Лондоне.
И если в отношении Коломойского, который до последнего времени жил в Женеве, а теперь перебрался в Израиль, это правда, то Боголюбов долгие годы был резидентом Великобритании.
Однако, чтобы уйти из-под британской юрисдикции по искам национализированного Украиной "Приватбанка" и бывшего партнера Вадима Шульмана, Боголюбов переехал из Великобритании в Швейцарию и развелся с супругой", - написал Лещенко.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098445
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Франческа, похоже, ты права с прогнозами Коломойского. Есть , наверное, инсайдерская информация
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Кто ж вам вернет теперь 6 миллиардов. Усьо! Нету! Суд у Лондоні вирішив не розглядати позов "Приватбанку" проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4247
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в Лондоне решил не рассматривать иск "Приватбанка" против Коломойского
 
 
 
 
 
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