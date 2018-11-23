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Все про:бюджет (4282) Минфин (1250) субсидия (442) Маркарова (23)

 58 млрд гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова

До конца следующего года Украина перейдет на полную монетизацию субсидий.

В госбюджете-2019 предусмотрено 58 миллиардов гривен на субсидии, и этого достаточно для обеспечения всех, кто нуждается в такой помощи. Об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила во время брифинга в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запланирована общая цифра на субсидии – 58 миллиардов гривен, из которых 55 миллиардов – на стандартную программу субсидий... Стандартная программа будет финансироваться в полном объеме, чтобы обеспечить субсидии для всех, кто на них имеет право. Вторая программа начнется в пилотном режиме, и до конца года перейдем на полную монетизацию", – сказала она.

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По словам Маркаровой, таким образом программа субсидий будет расширена в плане инструментов и перехода к монетизации.

Министр финансов также отметила, что совместно с министерством соцполитики проводится верификация получателей субсидий.

"Наши и Министерства соцполитики финальные расчеты показывают, что та сумма, которая есть в государственном бюджете, достаточна для того, чтобы в 2019 году потребность в субсидиях была полностью обеспечена", – сказала она.

Как сообщалось, Верховная Рада около 6-ти часов утра 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.

Президент Украины Петр Порошенко 12 ноября заявил, что не подпишет госбюджет-2019, если правительство не увеличит средства на субсидии и не усовершенствует систему их предоставления.

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Согласно подсчетам Госстата, сумма, которую государство тратит на субсидии, год от года становится все меньше. Но при этом средняя сумма помощи на оплату услуг ЖКХ растет. Так, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3098576
 
   
 Топ комментарии
 
58 млн гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1864
«Это недопустимые вещи, когда руководитель «Нафтогаза» получает 2 млн грн в месяц, а учительница в селе - 4 тыс. грн. Нельзя бюджеты на таких вещах строить!», - подчеркнул депутат.
Сергей Власенко возмутился также тем, что в бюджете запланировано для президента и фонда его жены суммарно 1 млрд 700 млн грн.
«Порошенко себе на президентский фонд выделил 1 млрд грн на предвыборный год, чтобы раздавать людям деньги, чтобы за него голосовали. Кроме того, на фонд, которым руководит жена главы государства, выделено еще 700 млн грн. В то же время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн», - констатировал политик.
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"58 млн гривен "

"В госбюджете-2019 предусмотрено 58 миллиардов гривен"
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Ты херню не мели.
Люди работали? Работали!
Мосты строили? Строили!
Детей учили? Учили!
Государство обязано платить им достойную пенсию!
А сегодня учителя дармоеды?
Просто, власть воровская!
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"58 млн гривен "

"В госбюджете-2019 предусмотрено 58 миллиардов гривен"
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58 млн. и 58 млрд. - две разные суммы. Но для автора статьи на ЦН или редактора ЦН пофиг, наверное.
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такие суммы для него реально одинаковы - потому что, ну очень большие...
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58 млн гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1864
«Это недопустимые вещи, когда руководитель «Нафтогаза» получает 2 млн грн в месяц, а учительница в селе - 4 тыс. грн. Нельзя бюджеты на таких вещах строить!», - подчеркнул депутат.
Сергей Власенко возмутился также тем, что в бюджете запланировано для президента и фонда его жены суммарно 1 млрд 700 млн грн.
«Порошенко себе на президентский фонд выделил 1 млрд грн на предвыборный год, чтобы раздавать людям деньги, чтобы за него голосовали. Кроме того, на фонд, которым руководит жена главы государства, выделено еще 700 млн грн. В то же время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн», - констатировал политик.
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а что - должно быть наоборот? А ничего, что руководство Нафтогаза благодаря выигрышу в суде над Газпромом обеспечило пенсиями этих пенсов на несколько лет вперед?
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как видим нифига он не обеспечил, кроме мамы.
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Ты не шаришь в шоколадной экономике. В среднем, упоминаемые тобой чиновники, получают по 1 млн 2 тыс грн в месяц. Зрады нет, сплошная перемога
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Заглавие не соответствует содержанию! Цензор, ну как можно перепутать миллионы с миллиардами?!
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Я плакаль.Какой Порошенко заботливый Президент!! Мне добавил к пенсии аж 62 гр.Самый дешёвый лук -17гривен.Пакет кефира - 25.буханка 500гамм- 15 гр.Дутики ( галоши по нашему)-250.Жить стала веселей!Особенно в Шир Лане!Бедные наши солдатики.!Кормят вшей.
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Если, сидя за клавой своего компа ты чувствуешь, что пахнет русью, пойди помойся.
Помойся с мылом, может тогда вонять меньше станешь.
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не повезло тебе. Только ты смотри не вздумай к нам из своей сраной Рашки переезжать
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хватит, ХВАТИТ и вам тоже. Дорогенька моя, только не худай, пышненькая ты, жалей себя, НЕ ОБДЕЛЯЙ СЕБЯ.
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у нее все в порядке, она все-таки как-никак закончила американский вуз по специальности финансы, а потом еще и диплом МВА получила, если тебе это о чем-то говорит.

В 1998-1999 годы была советником по экономической политике в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

Во время обучения в США проходила практику во Всемирном банке в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

После завершения обучения возвращается в Украину, где с сентября 2001 года по октябрь 2003 года продолжает работать в WNISEF, но уже на позиции менеджера по внешним связям и корпоративным отношениям.

С октября 2003 года по декабрь 2014 года работала главой правления - президентом «ИТТ-Инвест» (ITT Investments Group).

В период работы в «ИТТ-Инвест» Оксана Маркарова также курировала банковский бизнес: с 20 апреля 2012 года по 10 апреля 2013 года она была членом набсовета Актив-банка, а с 10 апреля 2013-го по 16 апреля 2014-го - возглавляла его набсовет (сейчас Актив-банк ликвидируется).

Открой ее декларацию о доходах и обзавидуйся.
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Живу в Ж....... пе, это о чем то тебе говорит?
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В заголовке ошибка, 58 млрд.. А теперь простая математика, 8,55 стоит куб газа - это 6.72 млрд кубов газа, потребляет население 16-17, теперь выходит что в бюджете заложили только 40 процентов потребления по газу, а есть же еще свет, вода. В общем будет тотальный отказ по субсидиям. Тяжело нам будет.
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Ленивым дармоедам тяжело при любой власти.
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Ты забыл пенсионеров, сельских жителей и людей с низкой зарплатой.
Они тоже дармоеды?
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Украина не коммунистическое государство и не обязана всех содержать, пенсионеры пахали на совок и кучмо-овощную Украину, они в большинстве избирали и избирают рыгов, коммуняк и тимошонку, которые разграбили и уничтожили экономику, результатом чего стали низкие пенсии, зарплаты, упадок села и пр. проблемы.
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Ты херню не мели.
Люди работали? Работали!
Мосты строили? Строили!
Детей учили? Учили!
Государство обязано платить им достойную пенсию!
А сегодня учителя дармоеды?
Просто, власть воровская!
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Вы удачно просрали то, что эти пенсионеры создали. Заводы, которые они строили порезали на металлолом.
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Пенсы на строили стрёмных домов, абсолютно никому не нужных заводов и пр хрени, только экологию засрали и всё загадили.
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Ну да, не всем же быть главой Нафтогаза и выписывать себе миллионные премии, я кстати субсидию не получаю, но эта власть достала покращеннями, реально уже наболело.
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видаляй їх нахєр в спам, це кацапські тролі, щось доводити їм, зовсім без сенсу)
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Сам ты кацапский тролль. Все дорожает, ну ладно 15 год, но за 4 года можно же как-то остановиться, в 18 году подорожал проезд с 5 до 8 грн., газ с 6.95 до 8.55. Бензин ладно, связан с нефтью, скоро подешевеет, уже брент 61 доллар. Но у нас никогда ничего не дешевеет это не рыночная экономика, это дикий капитализм.
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Кому, что и чем ты, матюкливое чмо, "довести" можешь?
У тебя одна извилина!
Если ее перерезать, уши отпадут. 58 млн гривень у бюджеті на 2019 рік вистачить на виплату субсидій, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7858
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Хто? Вася Петькин глава?
Он - головка от @уя.
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А у тебя - мозги хуйловские.
А юмор такой, какой ты заслуживаешь.
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А после очередного повышения цены на газ хватит?
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Если они считают что этой суммы достаточно, то весной 2019 года будут иметь задолженность по оплате 10-15 лярдов
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А если отказаться от зарплат министров и их холуёв ?
От премий упырям Коболевым, ничего не создающим, кроме долгов ?
В трудовых коллективах есть КТУ - коеффциент трудового участия.
Какая отдача от вас, "управители" ?
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Браво!
Гарантованих 58 млрд ₴ в кишеню Ахмєтову. Фірташу та Порошенку.
Жизнь плоха бєз лоха, панове українці..
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Именно из за этой овцы уволили Данилюка. Он не хотел подписывать закон о евробляхах, поэтому закон не могли отправить на подпись петру
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58 млн гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова



Модер цензор.нет вы точно на 1 месте интернет новостей в Украине ?
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С миру по нитке - голому рубаха. Это всего лишь по 1.4 гривны с каждого. Не жадничайте, Ахметову же нужно покупать голоса депутатов для Пэдро! А если учесть, что 65% населения получает субсидии, то не трудно вычислить, что это 27 миллионов граждан. Это, грубо по 2 гривны. На год. С миллиардами - умножаем на тысячу. Получается 2000 грн на каждого субсидированного на год. Это уже ближе к телу. В стране добывается 20 миллиардов кубов в год. И этот газ продаётся. Весь. Ещё и в Европе покупают реверсный. На минуточку доход составляет 166 миллиардов гривен по нынешним ценам. Вычтем себестоимость - останется 126 миллиарда. Вычтем зарплаты, расходы на хранение и транспортировку и пр. - не знаю сколько это, ну пусть 26 миллиардов для ровного счёта. Итого прибыль составит 100 миллиардов гривен. А это 3,7 миллиарда долларов. Не знаю, что там с налогами и пр., ну, пусть в сухом остатке останется 3 миллиарда долларов. Вопрос на засыпку - кому? И при чём тут МВФ?
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Очередную арабохайку(эр мэн?-ворованное слово из азэрогреческого МэнУша-Я сознание,святой дух) министра Маркарян - мировое правительство поставило на пост.
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Отличная математика - объем субсидий сокращается.... кол-во субсидиантов тоже...
Так давайте вообще ПЕРЕМОГУ!
Объем субсидий 12 млн. - кол-во субсидиантов - 10!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины58 млрд гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова
 
 
 
 
 
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