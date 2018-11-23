 58 млрд гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова

В госбюджете-2019 предусмотрено 58 миллиардов гривен на субсидии, и этого достаточно для обеспечения всех, кто нуждается в такой помощи. Об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила во время брифинга в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Запланирована общая цифра на субсидии – 58 миллиардов гривен, из которых 55 миллиардов – на стандартную программу субсидий... Стандартная программа будет финансироваться в полном объеме, чтобы обеспечить субсидии для всех, кто на них имеет право. Вторая программа начнется в пилотном режиме, и до конца года перейдем на полную монетизацию", – сказала она.
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По словам Маркаровой, таким образом программа субсидий будет расширена в плане инструментов и перехода к монетизации.
Министр финансов также отметила, что совместно с министерством соцполитики проводится верификация получателей субсидий.
"Наши и Министерства соцполитики финальные расчеты показывают, что та сумма, которая есть в государственном бюджете, достаточна для того, чтобы в 2019 году потребность в субсидиях была полностью обеспечена", – сказала она.
Как сообщалось, Верховная Рада около 6-ти часов утра 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.
Президент Украины Петр Порошенко 12 ноября заявил, что не подпишет госбюджет-2019, если правительство не увеличит средства на субсидии и не усовершенствует систему их предоставления.
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Согласно подсчетам Госстата, сумма, которую государство тратит на субсидии, год от года становится все меньше. Но при этом средняя сумма помощи на оплату услуг ЖКХ растет. Так, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.
"В госбюджете-2019 предусмотрено 58 миллиардов гривен"
«Это недопустимые вещи, когда руководитель «Нафтогаза» получает 2 млн грн в месяц, а учительница в селе - 4 тыс. грн. Нельзя бюджеты на таких вещах строить!», - подчеркнул депутат.
Сергей Власенко возмутился также тем, что в бюджете запланировано для президента и фонда его жены суммарно 1 млрд 700 млн грн.
«Порошенко себе на президентский фонд выделил 1 млрд грн на предвыборный год, чтобы раздавать людям деньги, чтобы за него голосовали. Кроме того, на фонд, которым руководит жена главы государства, выделено еще 700 млн грн. В то же время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн», - констатировал политик.
Помойся с мылом, может тогда вонять меньше станешь.
В 1998-1999 годы была советником по экономической политике в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).
Во время обучения в США проходила практику во Всемирном банке в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.
После завершения обучения возвращается в Украину, где с сентября 2001 года по октябрь 2003 года продолжает работать в WNISEF, но уже на позиции менеджера по внешним связям и корпоративным отношениям.
С октября 2003 года по декабрь 2014 года работала главой правления - президентом «ИТТ-Инвест» (ITT Investments Group).
В период работы в «ИТТ-Инвест» Оксана Маркарова также курировала банковский бизнес: с 20 апреля 2012 года по 10 апреля 2013 года она была членом набсовета Актив-банка, а с 10 апреля 2013-го по 16 апреля 2014-го - возглавляла его набсовет (сейчас Актив-банк ликвидируется).
Открой ее декларацию о доходах и обзавидуйся.
Они тоже дармоеды?
Люди работали? Работали!
Мосты строили? Строили!
Детей учили? Учили!
Государство обязано платить им достойную пенсию!
А сегодня учителя дармоеды?
Просто, власть воровская!
У тебя одна извилина!
Если ее перерезать, уши отпадут.
Он - головка от @уя.
А юмор такой, какой ты заслуживаешь.
От премий упырям Коболевым, ничего не создающим, кроме долгов ?
В трудовых коллективах есть КТУ - коеффциент трудового участия.
Какая отдача от вас, "управители" ?
Гарантованих 58 млрд ₴ в кишеню Ахмєтову. Фірташу та Порошенку.
Жизнь плоха бєз лоха, панове українці..
Модер цензор.нет вы точно на 1 месте интернет новостей в Украине ?
Так давайте вообще ПЕРЕМОГУ!
Объем субсидий 12 млн. - кол-во субсидиантов - 10!