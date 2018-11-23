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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (22479) зарплата (1797) Порошенко (15792) военнослужащие (3969)

 Рада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко

Парламент поддержал решение Президента Украины Петра Порошенко о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

"Сегодня парламент поддержал мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года. Это - достойная мотивация и оплата труда украинского воина", - сообщил Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцев обеспечат повышенной зарплатой и жильем, - замкомандующего по тылу-начальник логистики НГУ генерал-майор Кулик

Как сообщалось ранее, в Госбюджете на 2019 год на нужды армии предусмотрено 100,6 млрд грн. Денежное обеспечение военнослужащих планируется увеличить на 40%.

Источник: https://censor.net.ua/n3098565
 
   
 Топ комментарии
 
Мое решение ,мой народ,моя армия.Это что страна Рошения?
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превратить армию украинских добровольцев, от которых не было отбоя в 14-5 годах, в заробитчан, удавалось не каждому кондитеру
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Плохая новость для люляботов, им бы сейчас побольше проблем для Украины, побольше зубожиння тогда бы у Люли рейтинги росли
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Плохая новость для люляботов, им бы сейчас побольше проблем для Украины, побольше зубожиння тогда бы у Люли рейтинги росли
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1000 грн на день? ))
*багато бачив я тих ваших казок* (с)
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а вот послушай ка теперь, дружок ольгинский, тундро-античную притчу:
"что позволено Юпитеру то не позволено быку"
Путин отчитал власти за красивые формулировки и воззвал к реальности

https://lenta.ru/news/2018/11/23/reality/
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Она и выделение тебе ярда поддержала!
И шо?
Цэ тэж "перемога"!
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Serg Sergeev - и супруге его в фонд... Рада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3591

Но Петя об этом заявления делать не будет...
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КОгда Жюля на посту премьера списала 1 миллиард и совсем не гривен долга своей ЕЭСУ ты ж про это не плакал, и не визжал правда??? Или думаешь все забыли??
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У тебя и документ есть,или на заборе прочитал?
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А у тебя есть документ шо те деньги пошли не по назначению, шо ты за них тут уже ноешь про зраду?? или ты на заборе прочитал, а твоя хозяйка Жюля одобряет любое нытьё против действующей власти которая по словам Хуйла недоговороспособна. Видимо твоя Жюля договороспособна, ога??
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а ты власть выбираешь по типу кого она послала нахер да? а по кошельку выбирать не пробовал нет?!!
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Мое решение ,мой народ,моя армия.Это что страна Рошения?
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Перед выборами и не такое предложишь. Янык был тупой. А парашенко копирует его ))
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Типа газ на халяву да, можно ещё предложить доплачивать за электроэнергию, ну и на добивание пообещать выплатить тыщу за сбер книжку - ну шоб лохи уже точно проголосовали за Новий Курс, ога...
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Опять за счет премий и надбавок, а не за счет увеличения окладов.Надо же пенсионеров военных еще раз кинуть.
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А слабо выйти на улицу с таким плакатом?
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злой крот - Рада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3193

через 10 минут после этого мы его потеряем...
Ну если только он внутри ментовки стоять будет...., но там его засмеют..
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Сектанты воровки бешенными слюнями забрызгают да??
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Олег Тихонов 055f40a1 - вот что вы с этой юлькой носитесь?... - мне плевать на нее...

Она показала на графике себестоимость газа украинской добычи... - это волнует..
Сколько вам лет?
Вот я ссал на всех полит.лидеров с большой башни....- на юлю, петю, вову....
Они все воры - потому что не боятся никого....
Вас грабит одно и тоже ОПГ много лет, а вы Юля, Петя, Сеня и тд и тп...
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А с каких это пор себистоимость определяет цену товара, и где в мире товар продают по себистоимости? Это тип атакой новый бизнес от воровки? Так она собираеца экономику проднимать да?? не спасибо не надо...лохам рассказывай про себистоимоть..
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Так ты думаешь народ идиоты? Даже если представить шо рейтинги этой банды правдивые то по самым радужным рейтингам выходит максимум по 15-20% готовы голосовать кандидата в презы. Значит 80% населения на кую вертело этих уродов, и не верит, и не доверяет этой мафии..но где взять других???Выбор с двух куч дерьма по прежнему актуален как никогда. Биомасса будет в любом случае голосовать либо за соевого либо за воровку. И то и то очень плохо, но воровка кандидат Хуйла так что это ещё хуже...
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И шо будет? Ну кроме того шо у таких сектантов ВОны типа тебя случица приступ диареи и пена со рта пойдёт, а кроме этого шо будет то?? А слабо тебе выйти на улицу с плакатом - ЖЮля наша Бахиня бажественная!!
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Трюк уже не новый, повысить бюджетникам перед выборами, а там закон экономики к лету уровняет все курсом валют.
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Так тут хоть регулярно и навсегда подняли, а лохи за разовую тыщу со сбер книжки которую максимум неделю давали до сих пор визжат шо то прям Бахиня смилостивилась и ощасливила тыщей. Выходит двойные стандарты и лицемерие жюляботов. Регулярное ежемесячное поднятие и навсегда у жюляботов выходит хуже чем разовая тыща десятку калек...ну ну...
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Держбюджет-2019: головні плюси і мінуси "нічного держкошторису", прийнятого Радою - https://kompromis.info/2018/11/23/derzhbjudzhet-2019-golovn-pljusi-mnusi-nchnogo-derzhkoshtorisu-prijnjatogo-radoju.html
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превратить армию украинских добровольцев, от которых не было отбоя в 14-5 годах, в заробитчан, удавалось не каждому кондитеру
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никто не сбрасывает со счетов достойное денежное довольствие, но подносить снаряды в мирное время и во время войны - две абсолютно разные вещи
и чтобы на это решиться, одной денежной мотивации явно недостаточно
ибо мертвецам деньги не нужны
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Люлябот ты совсем уже откровенно бред несёшь. Подняли зарплату и всё равно люлябот ноет, плачет, недовольно носом крутит. Оно и понятно жюляботу и его хозяйке сейчас нужно максимум проблем, максимум негатива шоб у хозяйки рейтинги росли. Ведь твоя хозяйка не имеет своего личного рейтинга, весь рейтинг твоей воровки полностью напрямую зависит от того как народ относица к действующей власти. Чем худе дела в стране тем выше рейтинг огалтелой популистки, и наоборот - когда в стране были времена более менее хорошие твоя воровка нафиг никому не нужна была, и её рейтинг падал на дно - это факт. Именно потому вы так радуетесь проблемам и неудачам Украины - для вашей банды это единственный шанс поднять рейтинг хозяйке.
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что-то я не слышала ЕЕ решений по армии Рада підтримала моє рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям з 1 січня 2019 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7129
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вопрос только в том , что первый раз обещали поднять зарплату в ВСУ с 1 января 2018 года ,Потом с 1 октября 2018 года , а за это время пока завтраками кормили из ВСУ ушли тысячи людей которые служили еще с 14-го года.Но даже 10 штук для рядового это все равно мало , столько охранник в АТБ получает , за 15 смен в месяц и после каждой он домой идет к жене и детям , а не мокнет на полигоне в текущих палатках или мерзнет сутками в окопах .
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1.5к обіцяв з 1 жовтня мінімалку для солдата 10 тис грн, а з 1 січня 19-го 15 тис грн.Вже домовився з урядом про підвищення.Тут влізло небрехливе й перетягнуло ковдру на себе-зробило 10 тис з 1 січня, тобто зменшило на 5 тис.Лохторат проковтне.
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поподробнее плиз??? с этого потока бреда реально нифига не понятно, кто обещал, кто влез, почему уменьшили???
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получали 7800 + 10 000 кто на передке .а сейчас сколько будет ?
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"Рада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко"
Ну очень надеется,что АТОшники поддержат в ПЕРВОМ туре...
Второй каденции, страна может не пережить,моя семья-точно.
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Начни работать может тогда твоя семья перживёт..или ждёшь газ на халяву??? Может ещё тыщу за сбер книжку ждёшь??
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В отличии от тебя,у меня 47 лет стажа ТРУДОВОГО, но при таких ценах....без комментариев.
Да,нас два пенсионера,пенса,как многие презрительно нас называют....Удачи Вам с однотуровым.
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Какое-то трепло говорило в Житомире, что с 26 мая 2014 года солдат на передовой будет получать 125 $ в день (1000 грн. в день, при 8 грн. за доллар), в месяц это получается 3750 $. Сейчас это будет 104 062,5 грн в месяц, или 3 468,75 грн в день.
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В венесуельских боліварах ще можна порахувати, там на мільярди рахунок піде. Або в російських рублях, кому що ближче ))
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врёш жюлябот намеренно перекручивая и манипулируя, говорили за 1000 именно гривен, врущий жюлябот уже прикрутил баксы, хотя курс мог быть любой. А прикинь жюлькобот гривна бы наоборот укрепилась и в баксах сумма бы выросла, что бы ты щас кукарекал??
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І тут зрада, ну що ти будеш робити? Пора прибирати цього Пороха, дістав уже всіх зі своїми підвищеннями!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко
 
 
 
 
 
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