"Рада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.
"Сегодня парламент поддержал мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года. Это - достойная мотивация и оплата труда украинского воина", - сообщил Порошенко
Как сообщалось ранее, в Госбюджете на 2019 год на нужды армии предусмотрено 100,6 млрд грн. Денежное обеспечение военнослужащих планируется увеличить на 40%.
*багато бачив я тих ваших казок* (с)
"что позволено Юпитеру то не позволено быку"
Путин отчитал власти за красивые формулировки и воззвал к реальности
https://lenta.ru/news/2018/11/23/reality/
И шо?
Цэ тэж "перемога"!
Но Петя об этом заявления делать не будет...
через 10 минут после этого мы его потеряем...
Ну если только он внутри ментовки стоять будет...., но там его засмеют..
Она показала на графике себестоимость газа украинской добычи... - это волнует..
Сколько вам лет?
Вот я ссал на всех полит.лидеров с большой башни....- на юлю, петю, вову....
Они все воры - потому что не боятся никого....
Вас грабит одно и тоже ОПГ много лет, а вы Юля, Петя, Сеня и тд и тп...
и чтобы на это решиться, одной денежной мотивации явно недостаточно
ибо мертвецам деньги не нужны
Ну очень надеется,что АТОшники поддержат в ПЕРВОМ туре...
Второй каденции, страна может не пережить,моя семья-точно.
Да,нас два пенсионера,пенса,как многие презрительно нас называют....Удачи Вам с однотуровым.