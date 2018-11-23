"Рада поддержала мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года, - Порошенко"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

"Сегодня парламент поддержал мое решение о повышении денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2019 года. Это - достойная мотивация и оплата труда украинского воина", - сообщил Порошенко

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Как сообщалось ранее, в Госбюджете на 2019 год на нужды армии предусмотрено 100,6 млрд грн. Денежное обеспечение военнослужащих планируется увеличить на 40%.