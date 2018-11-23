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Все про:Фриз (128) Министерство по делам ветеранов (11)

 Мы уже сейчас будем формировать штатную структуру, которая потом станет костяком министерства: не будем ждать, пока закончатся все юридические процедуры, - Фриз

Министерство по делам ветеранов приступает к работе, не дожидаясь окончания всех юридических процедур, связанных с его запуском, заявляет его руководитель Ирина Фриз.

"Мы не будем сидеть и ждать, пока закончатся все юридические процедуры. Мы уже сейчас будем формировать ту штатную структуру, которая потом станет костяком министерства. Мы уже сейчас разрабатываем направления, которые будут приоритетными", - сказала И.Фриз "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Она высказала надежду, что на следующей неделе будет принято постановление Кабинета министров о создании министерства, чтобы оно в Минюсте получило юридический адрес.

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"После этого будем запускать конкурс на госсекретаря. Он занимает время до 45 дней. После этого уже госсекретарь подает штатную структуру министерства. Формируется бюджет", - рассказала И.Фриз.

Отвечая на вопрос, когда будут закончены все необходимые юридические процедуры и министерство начнет полноценно работать, И.Фриз сказала: "Объективно – это июнь месяц, полноценно, в полном объеме с укомплектованным штатом, ликвидацией службы по делам ветеранов-участников АТО".

И.Фриз подчеркнула, что министерство уже запускает проектную работу. "Главное – создать качественную нормативную базу, которую министерство будет иметь возможность эффективно использовать в ближайшие десятки лет", - подчеркнула министр.

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Она также добавила, что министерство "будет работать максимально понятно, прозрачно и будет очень активным".

Источник: https://censor.net.ua/n3098560
 
   
 Топ комментарии
 
Пустые слова. Пустые дела. Это и есть работа Порошенко за четыре года.
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Вот так надо работать. А то, вдруг, не успеют, времени мало осталось, выборы на носу, могут и кышнуть. А так хочется подзаработать.
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Что она там возглавит?Министерство ветеранов порно?Ай да Петя,ай да шалунишка.))
Что об этом назначении скажет первая леди?
Или блок проституток Порошенко?(Как совпало.))
Это вам не Яценюка за яйца от трибуны оттаскивать,правда?)))
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Пустые слова. Пустые дела. Это и есть работа Порошенко за четыре года.
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Вот так надо работать. А то, вдруг, не успеют, времени мало осталось, выборы на носу, могут и кышнуть. А так хочется подзаработать.
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Не торопись , через погода "подружку " Петю напрем ,и твое пани министр накроется медным тазом!!!!
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Ага, только не медным, а фризовым, и не совсем тазом.
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Украине как воздуха не хватает министерств и чиновников.
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Пам'ятаю, як у 80-х роках в совєцькій пресі реготали, що в італійський парламент балотувалася проститутка Чічоліна.
А ми крутіші. У нас презікова шлюха - міністр.
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До речі, Чічоліна не приховувала, що проститутка.
Чічоліна порівняно із фрізою була чесною проституткою.
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Что она там возглавит?Министерство ветеранов порно?Ай да Петя,ай да шалунишка.))
Что об этом назначении скажет первая леди?
Или блок проституток Порошенко?(Как совпало.))
Это вам не Яценюка за яйца от трибуны оттаскивать,правда?)))
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Ирочка Фриз смотрит на Чичолину как на говно...На старое говно.)))
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Значит откаты сразу пойдут , формальностей ждать не будут.
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Меня умиляет кадровая политика педро:премьер-билетер винницкого рынка.Для кума Юры конституцию через колено поламал,для кума Стеця министерство придумал.Даже сосалку свою не забыл."Жити по новому".Кто бы сомневался.))
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и будет там только курьеров пять тыщ....и пойдет распил бюджетного бабла....тьху задолбали шоколадники
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Cначала нужно оклады по миллиону утвердить ,и выписать самой себе потужную премию за создание министерства.
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Кабинет Министров Украины - 26 человек!!!!!!
Такого количества бездельников на должностях министров, вице-премьер министров и премьер-министра нет ни в одной цивилизованной стране мира!!!!
Кто-то в курсе, когда кумовья, политические друзья и верно поданные дамы, закончатся у этой власти!?
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а я думаю почему пришол штраф 7000 с налоговой за 2017 г .а это дармоедов нужно новых на ноги ставить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы уже сейчас будем формировать штатную структуру, которая потом станет костяком министерства: не будем ждать, пока закончатся все юридические процедуры, - Фриз
 
 
 
 
 
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