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 Происшествия, Общество
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Все про:Львовщина (1553) обыск (1213) пропаганда (2085) СБУ (13001)

 СБУ провела обыск у руководителя территориального совета "Украинского выбора" во Львовской области Ростовцева

Обыск прошел в рамках расследования дела о разжигании национальной вражды и ненависти.

Львовская прокуратура провела обыск у руководителя местной ячейки организации "Украинский выбор - право народа" Олега Ростовцева. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Общественный совет при УСБУ во Львовской области.

Обыск, который проводился совместно с полицией и СБУ, был санкционирован судом в рамках уголовного расследования по факту разжигания национальной розни и ненависти, уточнили в совете.

Отмечается, что основанием стала "антиукраинская деятельность Ростовцева, который по заказу информационных агентств Российской Федерации готовит тенденциозные статьи антиукраинского содержания".

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Общественники также привели заголовки некоторых статей Ростовцева: "Гнилые корни русофобии в Украине. Ненависть к России: анализ и вывод журналиста Олега Ростовцева", "За убийством Шеремета видны уши бандеровских "ослов", "Победа Трампа – шок для украинских властей".

"Как утверждают наши источники в правоохранительных структурах, вывод экспертов однозначен – признаки разжигания межнациональной нетерпимости и вражды в антиукраинских статьях Ростовцева есть. А результаты обыска подтверждают его авторство. Ждем быстрого завершения досудебного расследования, передачу материалов в суд и справедливого приговора - от двух до пяти лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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По словам председателя львовской ячейки партии "За жизнь" Инны Иваночко, обыск прошел без адвоката. Кроме того, защитнику Ростовцева не дали ознакомиться с материалами дела, заявила она в эфире телеканала "112 Украина".

"Господин Ростовцев не первый год занимается такой деятельностью, он журналист, он имеет право выражать свое мнение и взгляды. Он никогда не менял своих взглядов. Ему инкриминируют разжигание розни национальной общины. Я не понимаю каким образом это происходит, какую именно национальную общину имеют в виду... Адвокату необходимо ознакомиться с делом. Обыск состоялся без адвоката, ибо его не имели возможности уведомить. Обыск проводила районная прокуратура. Мы подключаем своих адвокатов и будем отслеживать это дело", – сказала Иваночко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098559
 
   
 Топ комментарии
 
Насмешили....Это вместо выдворения Медведчука!!!!!!!
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"Общественники также привели заголовки некоторых статей Ростовцева: "Гнилые корни русофобии в Украине. Ненависть к России: анализ и вывод журналиста Олега Ростовцева"

Ростовцева в Ростов. Там нет русофобии.
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Насмешили....Это вместо выдворения Медведчука!!!!!!!
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когда все вокруг заговорили о мертведчуке, так сбу пришло наконец то с обыском, я .уею.
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"Общественники также привели заголовки некоторых статей Ростовцева: "Гнилые корни русофобии в Украине. Ненависть к России: анализ и вывод журналиста Олега Ростовцева"

Ростовцева в Ростов. Там нет русофобии.
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Украинский Выбор это партия Йули? Я думал, что ее партия называтся Батькивщина.
К Медведчуку идите с обыском и включайте его в санкционный список, а не в выборы в Раду. Она может быть Путькина любит не меньше Медведчука, но не надо ее лепить к каждому фонарному столбу. Никто истину не знает.
Йуле пенсию и внуков, если шо.
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Партия Родина и мервечуковский выбор близнецы братья, обе партии служат хуйлу.
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Я бы не сказал так про всю партию. Но Йуля против Путина не попрет.
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А це партія Медведчука, який теж повинен відповідати за ці злочини.
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метрвечук з ківаловим готують путлєрського холуя порошенка до виборів.
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имитация бурной деятельности филиала фсб идет полным ходом
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С каких это пор при обыске должен присутствоват адвокат, присутствие понятых уже не достаточно?
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Вже ні. З моменту останніх змін у КПК, + повна та безперевна відеофіксація.
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С видеофиксацией все ясно, это необходимо, а вот адвокат нафиг? Может еще предупредить о предполагаемом обыске дней за пять?
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обшук відбувся без адвоката.

Тут слід з'ясовувати причину. Якщо йому повідомили про обшук, а він болт поклав, то його проблеми. Якщо ж його не допустили, чи не повідомили, тоді гірше. Хоча тут можлива маніпуляція з боку захисту і все залежить від розуму слідчого.
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Найдуть фигурку вовки путлера ото хохота будет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ провела обыск у руководителя территориального совета "Украинского выбора" во Львовской области Ростовцева
 
 
 
 
 
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