 Членство Украины в Евросоюзе - это вопрос лет, а не десятилетий, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза.
"Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет", - сказал Порошенко.
Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту предварительно утвердить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.
А ты не задумался немного, а стоит так торопится в организацию, из которой Англия сбежала!
Может стоит немного поторговаться..... потянуть!
https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg
Ты бы Петька о народе Украины так бы переживал, чем о далеком ЕС...
Если не фейк, то он может хоть шо говорить, но факт того шо он 'посполитых' ценит прибл. как Сталин, не вызывает сомнений. Это как Путин кривился и плакал когда поляков приземлил в Смоленске(оккупированный город Белоруси). Это как мясник бы скорбил над убитыми коровами. И ведь явления одного порядка, щедро укуренные ладаном и забормоченные молитвами. Угораздило нас, ребята... да так шо кроме этого пороха, если выбрать кого-то другого(Бойка?), будет еще хуже(при всем хорошем шо сделал порох - Тутмас, ждем, безвиз(одевает штаны и уезжает))... Зеленского, вот, хотя бы поржем как Лавров(правда тот ржет от овса с кокаином))
дайош НАТО за лічені місяці?