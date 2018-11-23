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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15792) членство в ЕС (134) Евросоюз (12153)

 Членство Украины в Евросоюзе - это вопрос лет, а не десятилетий, - Порошенко

Вопрос полноценного членства Украины в Европейском Союзе – дело нескольких лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

"Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко

Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту предварительно утвердить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3098557
 
   
 Топ комментарии
 
Король брехни,перед выборами разошелся не на шутку)))Давай уже парад в сявастополе проводи,который твой фарфорозубовый сторож обещал)))
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Петя....
А ты не задумался немного, а стоит так торопится в организацию, из которой Англия сбежала!
Может стоит немного поторговаться..... потянуть!
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Петя....
А ты не задумался немного, а стоит так торопится в организацию, из которой Англия сбежала!
Может стоит немного поторговаться..... потянуть!
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Чули, та ще не чули що кацапія на день Незалежності-2014 вперлась на Дамбас.
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Кому вы там нужны со своим воровством, коррупцией и криминалом 😡
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Король брехни,перед выборами разошелся не на шутку)))Давай уже парад в сявастополе проводи,который твой фарфорозубовый сторож обещал)))
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За клевету и брехню голосовать не хочет ? ))
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Не, ну, это может и неплохо, потому что с нашими судами под эту статью кого-угодно подтянут.
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Спільники? Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука || СХЕМИ №195

https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg
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вот поэтому бюрократы ЕС этого коррупционера и поддерживают...- вместе пилят и выводят в офшоры...
Ты бы Петька о народе Украины так бы переживал, чем о далеком ЕС...
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Мне вот очень интересно - эта иконка в личной цыркви, Гаранта, это не фейк?
Если не фейк, то он может хоть шо говорить, но факт того шо он 'посполитых' ценит прибл. как Сталин, не вызывает сомнений. Это как Путин кривился и плакал когда поляков приземлил в Смоленске(оккупированный город Белоруси). Это как мясник бы скорбил над убитыми коровами. И ведь явления одного порядка, щедро укуренные ладаном и забормоченные молитвами. Угораздило нас, ребята... да так шо кроме этого пороха, если выбрать кого-то другого(Бойка?), будет еще хуже(при всем хорошем шо сделал порох - Тутмас, ждем, безвиз(одевает штаны и уезжает))... Зеленского, вот, хотя бы поржем как Лавров(правда тот ржет от овса с кокаином))
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не могу поверить шо все настолько.... ну вот как его выродок в футболке с надписью Параша, в Англии. И не боялся шо эту тварь, вылупка там будут поносить: сын миллиардера в то время как папа скулит об агрессии - разгуливает в таком прикиде. Ведь это если не дно, то кроме кацапов снизу никто не постучит? Трудно поверить шо не фейк с иконой, в общем то... реально трудно. просто читаю Антиколорадоса, и вот настолько разительная разница получается... не знаю, очень противно от всего этого.
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Обіцяємо, ось як вступимо, так тебе потім і виберемо на другий термін, а поки затягни пояс, чекай і багато працюй разом з усіма.
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Честно говоря нам тот Евросоюз и на хер не нужен , там бюрократии столько , что наши граждане будут больше страдать от этого членства . Надо ж не только плюсы рассказывать о жизни в Евросоюзе , а минусов там не фига не меньше . По тому пусть поднимут средюю зарплату до штуки баксов и нам вполне и ассоциации хватит.
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Вас же там все пересадят и очень быстро)))
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я так дивлюсь він вже не може зупинитись...

дайош НАТО за лічені місяці?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленство Украины в Евросоюзе - это вопрос лет, а не десятилетий, - Порошенко
 
 
 
 
 
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