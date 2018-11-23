 Себестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Форума "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", который проходит сегодня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Лидер "Батькивщины" убеждена, что снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости во всех ее измерениях.
"Я знаю каждую цифру всех бухгалтерских отчетов НАК "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" и основываю на них свои выводы. Себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли, которые смогут обеспечить развитие газовой отрасли, по бухгалтерии "Укргаздобычи", составляет сегодня 2094 грн 61 коп.", - сообщила она.
Председатель партии возмутилась махинациям власти, которая продает людям газ по 8500 грн за тысячу кубометров: "Это 400% рентабельности. Покажите мне, где еще в мире есть хоть один бизнес, отрасль, где так издеваясь над народом, владельцы наших с вами газовых месторождений по 400% прибыли зарабатывают на бедности и горе украинцев!"
дмитрокук чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
поэтому расчет можно смело считать оторванным от реальности.
«Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» - спасительная соломинка, за которую хватаются утопающие «совки». И СССР у них не мог развалиться, «потому что мы - великие, и это просто невозможно», и Путин не может лгать, потому что «как вообще такое может быть?», и Россия всех нагнет и «снова повторит», потому что «иначе быть не может!» Ан нет, может.Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой «переписи населения».Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого «не может быть!» Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран.
Китайцы вывозят сибирские ресурсы и награждают Путина златой цепью - не иначе как «за сдачу Сибири». Если цифра в 89 миллионов в 2010 году соответствует действительности, то Россия уже вчера стала территорией тайного геноцида.Масштабы «путинской эмиграции» огромны, причем уезжают лучшие люди - думающие, образованные, деятельные. На их место приходят мигранты с весьма условным образованием, понижая планку конкурентоспособности, а, проще говоря - ускоряя процесс интеллектуальной и общественной деградации.
А если к этому добавить общую деградацию государственной системы - с ее изворовавшимися чиновниками, озверевшими от неподсудности охранителями и вконец изолгавшимся «вождем» - получаем поистине адскую картину обреченности и аргументированный ответ на вопрос «почему Россия неизбежно распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами, нежели во времена развала СССР».Просто потому, что процесс этот уже запущен, и жертвы уже исчисляются десятками миллионов. Засекреченными и закопанными.
Путин превращается в «царя без подданных». Он так резво транжирит человеческие ресурсы, что не задумывается о том, кто вообще останется жить на этих территориях. С точки зрения лубянской нежити, это вполне логично: все живое должно быть уничтожено, а если на карте мира не найдется места для путинского трона - то и такой мир должен исчезнуть.
когда Бабулю еще только планировали сажать, адвокаты были готовы дать 250 000 000 долларов залога, не?
Никого не удивляет, что у честного госслужащего есть такие деньги?
Хай спочатку бабця спробує пояснити які повноваження президента на ціну на газ. Або хоча б спробує влити ватникам метод, яким вона зможе вплинути на кабмін та Раду. Хотілось би почути і що на це скаже МВФ і звідки в такому випадку вона зможе брати кредити. Зостанеться тільки одне джерело - у путіна.
кто назначает
баба Юля також обіцяє удвічи помолодіти і стати дівкою
".....- это не популизм, а восстановление справедливости во всех ее измерениях."
Источник: https://censor.net.ua/n3098555
кучеренко с 15 года по судам ходит
да только с соевой властью
фиг чего добьешься
и когда содержательница этих салонов вещает про мораль и нравственность - ну смешно, право слово!
У нам примерно один ландшафт, освоенность территорий и глубины бурения. Все понимают, что Карпаты можно назвать горами только для туристов.
Можна будувати плани, та неможливо обіцяти те, що вже не повернути.
ФСЬО!!!!
Треба моніторити нових кандидатів.