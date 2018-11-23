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 Себестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обещает снизить цены на украинский газ для населения в случае избрания ее президентом.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Форума "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", который проходит сегодня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости во всех ее измерениях.

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"Я знаю каждую цифру всех бухгалтерских отчетов НАК "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" и основываю на них свои выводы. Себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли, которые смогут обеспечить развитие газовой отрасли, по бухгалтерии "Укргаздобычи", составляет сегодня 2094 грн 61 коп.", - сообщила она.

Председатель партии возмутилась махинациям власти, которая продает людям газ по 8500 грн за тысячу кубометров: "Это 400% рентабельности. Покажите мне, где еще в мире есть хоть один бизнес, отрасль, где так издеваясь над народом, владельцы наших с вами газовых месторождений по 400% прибыли зарабатывают на бедности и горе украинцев!"

Себестоимость украинского газа по бухгалтерии Укргаздобычи составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098555
 
   
 Топ комментарии
 
от засранка, а почему контракт с рашкой подписывыла, а не развивала добычу в нашей стране?
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Vitaly Gorpinyuk - Себестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 687

как Роттердам + пилить вместе с Ахметовым президент решает..., а как справедливую цену для населения по газу у него нет полномочий...
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У Воной манипуляции это святое , главное красивую цифру сказать , а то что к этой себестоимости надо еще налоги и НДС приклеить , плюс рентабельности добавить транзит включить и кругом бегом 150 баксов и получится за тысячу кубов.
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Ванавсевкрала, а вісім лямів коболєв мамі в штати переслав
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а если провести модернизацию, нарастить обьемы добычи, внедрить современные технологии то стоимость можно будет снизить еще в 100 раз.
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alexandr shamov

дмитрокук чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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у нас на роботі співробітник ляпнув, що хоче голосувати за машонку- тепер став ізгоем )))) тільки психічно нездорові та ватарилі, будуть голосувати за цю кремлядь
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А за корпорацію "Рошeн" всі проголосують?Собівартість українського газу за бухгалтерією "Укргазвидобування" становить 2094 грн за тисячу кубометрів, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7528
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він ж написав "у них на роботі"))бачите в мінстеці вже "шатаніє" почались)))
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продукцію "рошена" дуже люблю. але до чого тут це?
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"У вас на работе" - это в райадминистрации или сельской школе?
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у нас- це в рекламній компанії. ватка я тебе здивую, але в Україні Петра Олексійовича підтримує куудииииии більше населення, ніж вам каже ваше хуйлотв )))))))))))
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в этом расчете нет процента фирташа, ахметова и пэти пораженка. нет премии и зарплаты андрушы кобельова и кучи "топменеджерок" "нафтогрязи".
поэтому расчет можно смело считать оторванным от реальности.
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Вот что значит не знать элементарных законов экономики. Если например фермера заставить продвать свою продукцию по себестоимсти, он очень быстро разориться. Из двух одно если этого йуля не знает, значит она дра, если знает, тогда подлец и работает на Газпром.
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Ты, видимо, неграмотная порохошавка. Там же четко указано, что 30% прибыли на развитие.
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тобто мало?в першовому Вашому пості ж "взагалі не було" прибутку))тепер от стараннями Leo Uxmal появилось 30%))) це в 30 раз більше й всього за 6 хв))))
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Тимошенко всегда разоблачала начесных политиков, которые подкупают избирателей, раздают гречку и другие продукты питания. А сама, такая честная и не подкупная тоже обещает избирателям снизить цены на украинский газ для населения в случае избрания ее президентом. Разве это не подкуп избирателей. Те хоть не честные тихонько там подкармливали избирателей, а эта вся честная прямо на всю страну заявляет, что я вас хочу купить обещаниями, а потом кинуть через бедро. Вот после верь Тимошенко.
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У них у всех одна методичка, странички разные, она читала страничку с газом, кто то открыл на гречке.
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Юльке не за что цепляться, вот и достала методичку старую, цены на газ и всё такое, по сути они ничем не отличается от всех остальных предшественников и действующих, задача одна - притянуть свой клан к власти, вот и давит на больное, но болит не только газ, а программы у нее нет никакой.
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www.kavkazcenter.com А.Сотник Главная причина агрессии России.

«Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» - спасительная соломинка, за которую хватаются утопающие «совки». И СССР у них не мог развалиться, «потому что мы - великие, и это просто невозможно», и Путин не может лгать, потому что «как вообще такое может быть?», и Россия всех нагнет и «снова повторит», потому что «иначе быть не может!» Ан нет, может.Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой «переписи населения».Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого «не может быть!» Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран.
Китайцы вывозят сибирские ресурсы и награждают Путина златой цепью - не иначе как «за сдачу Сибири». Если цифра в 89 миллионов в 2010 году соответствует действительности, то Россия уже вчера стала территорией тайного геноцида.Масштабы «путинской эмиграции» огромны, причем уезжают лучшие люди - думающие, образованные, деятельные. На их место приходят мигранты с весьма условным образованием, понижая планку конкурентоспособности, а, проще говоря - ускоряя процесс интеллектуальной и общественной деградации.
А если к этому добавить общую деградацию государственной системы - с ее изворовавшимися чиновниками, озверевшими от неподсудности охранителями и вконец изолгавшимся «вождем» - получаем поистине адскую картину обреченности и аргументированный ответ на вопрос «почему Россия неизбежно распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами, нежели во времена развала СССР».Просто потому, что процесс этот уже запущен, и жертвы уже исчисляются десятками миллионов. Засекреченными и закопанными.
Путин превращается в «царя без подданных». Он так резво транжирит человеческие ресурсы, что не задумывается о том, кто вообще останется жить на этих территориях. С точки зрения лубянской нежити, это вполне логично: все живое должно быть уничтожено, а если на карте мира не найдется места для путинского трона - то и такой мир должен исчезнуть.
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Дешевый газ: присоединяетесь к Орде в качестве колонии, получаете из Орды дармовой газ, а расплачиваться придется людскими ресурсами, в которых у Орды - огромный дефицит.
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Люлю, а яка собівартість добування золота?
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до речі, досить висока. Якщо мова не йде про щасливу випадковість знаходження явної жили - переробка тисяч тон породи. Плюс витрати на те, щоб воно було золотом в злитку.
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Себестоимость добычи и рафинирования - примерно 700$ за унцию.
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пишу по памяти, поправьте, если ошибся.
когда Бабулю еще только планировали сажать, адвокаты были готовы дать 250 000 000 долларов залога, не?
Никого не удивляет, что у честного госслужащего есть такие деньги?
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Вас подводит память, настолько помню я то 2500000000000000000000000000000000000 евро
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"Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обещает снизить цены на украинский газ для населения в случае избрания ее президентом."

Хай спочатку бабця спробує пояснити які повноваження президента на ціну на газ. Або хоча б спробує влити ватникам метод, яким вона зможе вплинути на кабмін та Раду. Хотілось би почути і що на це скаже МВФ і звідки в такому випадку вона зможе брати кредити. Зостанеться тільки одне джерело - у путіна.
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а комиссию по регулированию цен

кто назначает
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Крім зниження ціни газ вдвічи, в разі перемоги

баба Юля також обіцяє удвічи помолодіти і стати дівкою
".....- это не популизм, а восстановление справедливости во всех ее измерениях." Собівартість українського газу за бухгалтерією "Укргазвидобування" становить 2094 грн за тисячу кубометрів, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9079



Источник: https://censor.net.ua/n3098555
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Йуля, тут никому дешевій газ не нужен, в стране идиотов больше шансов пройти под лозунгом: "сделаю газ по 50 грн/куб"
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То,что рентабельность немаленькая в этой отрасли,поверю.То,что в Украине без прибыли,минимум 100% ,это не считают даже бизнесом, тоже поверю.А где ж ты и твоя партия были,когда повышали цены за последние годы раза 3-4?? Чем ближе к выборам,тем чаще эта тварь вылазит,хотя последние пару лет даже слышно о ней не было.Вот тут я в эту её ПРАВДУ не поверю.И что бы мне не говорили её воздыхатели,после дела Лазаренка,у которого она,в своё время,была правой рукой,я её похоронил навсегда.И в статистику президентской гонки,где она всегда на первом месте,тоже НЕ ВЕРЮ.Людей не обманешь ТВАРЬ
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икспирд ты хренов
кучеренко с 15 года по судам ходит
да только с соевой властью

фиг чего добьешься
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Так, дійсно вартість газу власного видобування вартує дешевше ніж імпортованого. Це всім і давно зрозуміло. Але, цю мантру юля говорить на кожних виборах. А опинившись при владі просто забуває.
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При своем премьерстве ЮВТ не вложила ни одной гривны в собственную бобычу газа. На оборот, вАна заключила кобальный договор с Газпромом котрый полностью убил эту отрасль.Теперь когда она начала работать, воперки ее руководству, вАна будет делить их бабки.
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все застали видеосалоны 90х? все помнят, какой там был нравственный уровень большинства репертуара?
и когда содержательница этих салонов вещает про мораль и нравственность - ну смешно, право слово!
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софт порно там в основном крутили. иногда и хардкор.
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Как у газа из РАЗНЫХ скважин может быть одинаковая себестоимость?
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В Украине - примерно одного порядка, думаю. Это не Сибирь, где между скважинами - 300 км непроходимой тайги и каждый гвоздь удорожается в пять раз. И не пустыня, где даже воду возят за 100 км и она становится золотой.
У нам примерно один ландшафт, освоенность территорий и глубины бурения. Все понимают, что Карпаты можно назвать горами только для туристов.
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Ех, газова Принцеса... Як би ти не почала тулити обіцянки на майбутнє удешевшення газу в половину, я б напевно зостався б в твоїх шанувальниках, та був би вірним виборцем. А так, вибачай; не вірю я заздалегідь обіцянкам.
Можна будувати плани, та неможливо обіцяти те, що вже не повернути.
ФСЬО!!!!
Треба моніторити нових кандидатів.
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Дешевый газ может появиться: дармовой из Орды, после присоединения к ней в качестве колонии.
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Ботоксная старушка путина набралась денег у каломойского, пинчука и скорее всего хуйла, а теперь пытается любой ценой попасть во власть... иначе ей конец.
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Газ украинской добычи добывают в основном частные компании, государственная доля небольшая. Зачем частной фирме продавать по 50 баксов то что она может продать по 300 ?
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Гудвин, "частные компании" эксплуатируют общенародные недра, не пробурив ни одной скважины, не знал?
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А у меня вопросик, стесняь спроситься, ... к бабульке можно??? А сколько стоит ее реклама по средства медиа о понижении цены на газ??? А можно цену за эту рекламу включить в уменьшение стоимости газа, тупо смотря в глаза через диоптрии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСебестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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