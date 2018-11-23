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Все про:недвижимость (652) реестр (140) ФГИ (524) Хомутынник (111) Яценко (69) электронное управление (61) Геллер (18) Бутусов Юрий (1551) электронные документы (26) Трубаров (11)

 Рада узаконила коррупционную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине, - Бутусов

Вместо того, чтобы купить электронную площадку для оформления сделок по недвижимости в Украине у разработчика и собирать деньги в бюджет, Фонд госимущества передал полномочия государства по ведению госреестра мелким частным компаниям, созданным специально для коррупционной схемы.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также читайте:Новая коррупционная схема в Фонде госимущества: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов в интересах Яценко и Хомутынника

"В бюджете 2019-го заложено немало здравых и разумных решений, которые важны для развития страны, и которые вызывают уважение, и принятие бюджета за месяц до конца позволит стране впервые грамотно спланировать следующий финансовый год, это тоже огромный плюс. Но нельзя закрывать глаза на то, что ценой мобилизации голосов в парламенте стало узаконивание коррупционной схемы, созданной главой Фонда госимущества Украины Виталием Трубаровым - "донецком", который был выдвинут в руководство ФГИ при Януковиче. Как известно, в июле 2018-го Трубаров создал незаконную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине. Чтобы получить доступ и оформить сделку в государственном реестре, надо заплатить 1040 гривен на одну из трех коммерческих компаний, созданных Трубаровым", - отметил журналист.

"Каждый день при оформлении сделок по недвижимости украинцы платят в среднем от 1 до 4 миллионов гривен не в бюджет - а в карман коммерческих организаций. То есть вместо того, чтобы купить электронную площадку у разработчика и собирать деньги в бюджет, Фонд госимущества передал полномочия государства по ведению государственного реестра мелким частным компаниям, созданным специально для этой схемы. Возникает вопрос - а зачем тогда вообще нужно государство и Фонд Трубарова? Может заменить их парой частных компаний, а "барыгу" выгнать с госслужбы? Схему придумал и реализовал при участии Трубарова известный участием в многочисленных коррупционных скандалах народный депутат Антон Яценко, и остающийся неуязвимым для правоохранительных органов. "Крышуют" Трубарова и Яценко народные депутаты Виталий Хомутынник и Евгений Геллер. Они оба - тоже из Донецка, тоже кадры Януковича. Говорят на одном языке. И вот на пятую годовщину Революции им удалось внедрить схему легальной коррупции и поборов, абсолютно невыгодную для государства, такую же, какой был ЕДАПС, реестры Госинформюста, экзамены для оценщиков, Тендерная палата, возврат НДС",- напомнил главред "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий

""Братва" "стрижет бабло" с "лохов", а большинство Верховной Рады за это проголосовало. Более того, теперь подобную аферу с госреестром Яценко сможет провернуть и в сфере нотариата. И стерпят - потому что нужны голоса, потому что в бюджете куча всего нужного для всех фракций, а скоро выборы. И вместо того, чтобы вышвырнуть Трубарова и его "крышу" из системы работы государства, пройдохи продолжают открыто грабить украинских граждан. Государственная необходимость...Ни НАБУ, ни САП, ни ГПУ, ни СБУ этой коррупцией не заинтересовались, это же система, с ней сложно бороться, тем более, если система легализована. Пишут журналисты, ну и в соцсетях резонанс, больше у общества других средств воздействия нет. Ну что ж, будем писать теперь регулярно, и тыкать носом в аферу" - резюмировал Бутусов.

Как сообщалось ранее, Фонд госимущества Украины 18 июля запустил "коррупционную аферу": была создана монопольная схема по выкачиванию денег 600-800 миллионов гривен в год с оценщиков имущества, нотариусов и их клиентов в интересах частной компании из Донецкой области.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла поправки к Налоговому кодексу и обязала правительство создать единую базу оценки имущества. 18 июля 2018 года старая база оценки оказалась закрыта, а новая база стала платной, она поулчила название "Оценка онлайн". И теперь за каждую сделку и внесение данных в базу оценщик должен заплатить 390 гривен и нотариус должен заплатить 390 гривен. Но 780 гривен надо платить не в бюджет, афера в том, что за доступ к государственной базе деньги получает частная фирма.

Создана "Оценка онлайн" маленьким донецким частным предприятием "Ви Ай Пи Департмент", с уставным фондом 4000 гривен, возглавляет его некий уроженец Донецка Сергей Хмара. Никакой айти-разработкой это предприятие не занималось, это очевидная прокладка, для прикрытия настоящих выгодополучателей. "Оценка онлайн" введена в действие решением исполняющего обязанности главы ФГИ Виталия Трубарова. Трубаров сделал карьеру, поскольку входил в группировку Виктора и Александра Януковичей.

Источник: https://censor.net.ua/n3098553
 
   
 Топ комментарии
 
В Словакии у нотариуса оформление покупки дома стоит 28 евро. Справки из реестра до 10 евро
Почему с украинцев дерут по 500-1000 евро на сеголня большой вопрос
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Сегодня Петя встречается с президентом Словакии Киской.
Киска- мой президент, тому ЩО я могу на любой авто площадке купить нормальную машину среднего класса за 8-10 тыс (5-6лет евро 5) и ездить , а могу купить и 2006 года за 3000 и ездить.
ПОЧЕМУ ПРИ РАСТАМОЖКИ В УКРАИНЕ Я ДОЛДНА ЕЩЕ ДОБАВИТЬ 3000 евро - загадка.,
В Украине автозаводов нет. В Словакии их 5 штук на 5 млн населения
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Парашенко коррупционер. Этим все сказано. Долой проходимца !
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Зрадоботы!
пете бабки на выборы надо!
Если он ими не засеет "поля" лохов и бабулек - у него 0 шансов!
Ярда в бюджете маловато будет!
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Serg Sergeev. Причём тут Порошенко? Вычитал в методичке?
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А шо, за бюджет БПП не голосовало?
Не знал!
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Все для Фронта! Все для Победы! Иначе путин нападет......
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зря они газеты закрыывают где же их НЕКРОЛЛОГИ БУДУТ ПЕАТАТЬСЯ ТО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ??!!
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В Словакии у нотариуса оформление покупки дома стоит 28 евро. Справки из реестра до 10 евро
Почему с украинцев дерут по 500-1000 евро на сеголня большой вопрос
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Почему в Украине не регистрация авто за 20 евро, а растаможка в несколько тысяч?
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Политический ИСТЕБЛИШМЕНТ УКРАИНЫ ОТБЛАГОДАРИЛ УКРАИНЦЕВ ЗА МАЙДАН.
Теперь Южанина при зарплате 1000 евро может своей жопой ездить на трех мерсах за 300 000 евро
Остальные будут ходить пешком . Например из села в село по бездорожью . Вот зачем сх работникам авто 😀😀😀????
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Шоколадом одним и воровством на армии не насыщаются,надо везде заложить профит,как при яныке !
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Овощ полным дебилом был,мог на армии и патриотизме еще миллиардов десять спиздить ,но тюремного образования на такую схему не достаточно !
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Сегодня Петя встречается с президентом Словакии Киской.
Киска- мой президент, тому ЩО я могу на любой авто площадке купить нормальную машину среднего класса за 8-10 тыс (5-6лет евро 5) и ездить , а могу купить и 2006 года за 3000 и ездить.
ПОЧЕМУ ПРИ РАСТАМОЖКИ В УКРАИНЕ Я ДОЛДНА ЕЩЕ ДОБАВИТЬ 3000 евро - загадка.,
В Украине автозаводов нет. В Словакии их 5 штук на 5 млн населения
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Якщо народ Словаччини вибере собі прєзіком порошенка, як це зробило населення України, то й у Словаччині настане розруха і мафіозний рай.
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это такой способ наполнить бюджет. У нас война и куча бюджетников.

Не нравится - ищи страну побогаче.
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"Братва" "стрижет бабло" с "лохов", а большинство Верховной Рады за это проголосовало.Источник: https://censor.net.ua/n3098553"

Братва стрижет лохов.... - Рада узаконила коррупционную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6381
ВР которую мы заслужили.....

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Южанину нарисуйте на трех мерсах. А гле она гроши взяла НАБУ не спрашивает. Наверно автобарыги ей оплатили верную службу
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Парашенко коррупционер. Этим все сказано. Долой проходимца !
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Зачем грубишь ? Разве не вор ? Все знают кроме тебя.
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Народу нравіцца.
Народу заважав міхомайдан під Радою.
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вчера у моего соседа собралась одна частная компания...до утра гуляли, как ВР.
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эм.. разрешить разным и множеству частным фирмам вести этот реестр - это коррупция, а отдать все ОДНОЙ фирме, причем государственной, - это борьба с коррупцией?

у кого-то что-то с головой. Щас опять забанят
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"Но нельзя закрывать глаза на то, что ценой мобилизации голосов в парламенте стало узаконивание коррупционной схемы, созданной главой Фонда госимущества"
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Это уже стало украинской традицией,как только,что то нужно людям, стране,а тем более прибыльное и денежное,так это мгновенно стает достоянием дельцов,даже никто никого не спрашивает,а мы узнаём об этом когда уже всё случилось или вообще не знаем. А они СУКИ хотят сделать статью за клевету для журналистов.Скажите хоть один из вышеперечисленных УРОДОВ,что это клевета.СКОТЫ. Полностью на стороне журналистов,которые открывают людям глаза,рискуя своими жизнями. РЕСПЕКТ вам всем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада узаконила коррупционную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине, - Бутусов
 
 
 
 
 
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