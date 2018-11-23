 Рада узаконила коррупционную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине, - Бутусов

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"В бюджете 2019-го заложено немало здравых и разумных решений, которые важны для развития страны, и которые вызывают уважение, и принятие бюджета за месяц до конца позволит стране впервые грамотно спланировать следующий финансовый год, это тоже огромный плюс. Но нельзя закрывать глаза на то, что ценой мобилизации голосов в парламенте стало узаконивание коррупционной схемы, созданной главой Фонда госимущества Украины Виталием Трубаровым - "донецком", который был выдвинут в руководство ФГИ при Януковиче. Как известно, в июле 2018-го Трубаров создал незаконную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости в Украине. Чтобы получить доступ и оформить сделку в государственном реестре, надо заплатить 1040 гривен на одну из трех коммерческих компаний, созданных Трубаровым", - отметил журналист.

"Каждый день при оформлении сделок по недвижимости украинцы платят в среднем от 1 до 4 миллионов гривен не в бюджет - а в карман коммерческих организаций. То есть вместо того, чтобы купить электронную площадку у разработчика и собирать деньги в бюджет, Фонд госимущества передал полномочия государства по ведению государственного реестра мелким частным компаниям, созданным специально для этой схемы. Возникает вопрос - а зачем тогда вообще нужно государство и Фонд Трубарова? Может заменить их парой частных компаний, а "барыгу" выгнать с госслужбы? Схему придумал и реализовал при участии Трубарова известный участием в многочисленных коррупционных скандалах народный депутат Антон Яценко, и остающийся неуязвимым для правоохранительных органов. "Крышуют" Трубарова и Яценко народные депутаты Виталий Хомутынник и Евгений Геллер. Они оба - тоже из Донецка, тоже кадры Януковича. Говорят на одном языке. И вот на пятую годовщину Революции им удалось внедрить схему легальной коррупции и поборов, абсолютно невыгодную для государства, такую же, какой был ЕДАПС, реестры Госинформюста, экзамены для оценщиков, Тендерная палата, возврат НДС",- напомнил главред "Цензор.НЕТ".

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""Братва" "стрижет бабло" с "лохов", а большинство Верховной Рады за это проголосовало. Более того, теперь подобную аферу с госреестром Яценко сможет провернуть и в сфере нотариата. И стерпят - потому что нужны голоса, потому что в бюджете куча всего нужного для всех фракций, а скоро выборы. И вместо того, чтобы вышвырнуть Трубарова и его "крышу" из системы работы государства, пройдохи продолжают открыто грабить украинских граждан. Государственная необходимость...Ни НАБУ, ни САП, ни ГПУ, ни СБУ этой коррупцией не заинтересовались, это же система, с ней сложно бороться, тем более, если система легализована. Пишут журналисты, ну и в соцсетях резонанс, больше у общества других средств воздействия нет. Ну что ж, будем писать теперь регулярно, и тыкать носом в аферу" - резюмировал Бутусов.

Как сообщалось ранее, Фонд госимущества Украины 18 июля запустил "коррупционную аферу": была создана монопольная схема по выкачиванию денег 600-800 миллионов гривен в год с оценщиков имущества, нотариусов и их клиентов в интересах частной компании из Донецкой области.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла поправки к Налоговому кодексу и обязала правительство создать единую базу оценки имущества. 18 июля 2018 года старая база оценки оказалась закрыта, а новая база стала платной, она поулчила название "Оценка онлайн". И теперь за каждую сделку и внесение данных в базу оценщик должен заплатить 390 гривен и нотариус должен заплатить 390 гривен. Но 780 гривен надо платить не в бюджет, афера в том, что за доступ к государственной базе деньги получает частная фирма.

Создана "Оценка онлайн" маленьким донецким частным предприятием "Ви Ай Пи Департмент", с уставным фондом 4000 гривен, возглавляет его некий уроженец Донецка Сергей Хмара. Никакой айти-разработкой это предприятие не занималось, это очевидная прокладка, для прикрытия настоящих выгодополучателей. "Оценка онлайн" введена в действие решением исполняющего обязанности главы ФГИ Виталия Трубарова. Трубаров сделал карьеру, поскольку входил в группировку Виктора и Александра Януковичей.