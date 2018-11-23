 Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ) Антон Геращенко .
"Сегодня утром, полицейские задержали группу из 5 негодяев, организовавших в прошлый четверг нападение на главу ВККС Сергея Козьякова. Это стало возможным благодаря слаженным и эффективным действиям полиции. А также благодаря тому, что в центре Киева с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. Анализ видео с места преступления и позволил в деталях восстановить ход подготовки и реализации преступного плана", - написал он.
По словам Геращенко, два правонарушителя непосредственно организовывали нападение на Козьякова, еще двое прикрывали отход и еще один руководил этой "операцией".
"Сами нападавшие особо не интересовались личностью своей жертвы. Им сказали что надо облить зелёнкой какого-то там депутата и заплатили несколько сотен долларов. Теперь за это придется ответить по всей строгости Закона", - написал он.
Также Геращенко отметил, что открытым пока остается вопрос относительно заказчика и цели нападения: "Кто и с какой целью заказал нападение на главу Высшей Квалификационной Комиссии судей, ответственного за проведение самого важного конкурса в стране - выборов судей Антикоррупционого суда?"
"Думаю что мы скоро получим на это ответ", - резюмировал он .
Информацию о задержании подозреваемых в нападении на главу ВККС Сергея Козьякова также подтвердил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
"Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны @PoliceKyiv. Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего $ 200. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК. Не беритесь за грязную работу!", - написала глава МВД.
Напомним, 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.
ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН КРАСТЬ ДЕНЬГИ,А НЕ ОТ ЗЕЛЕНКИ ОТМЫВАТЬСЯ..
А ТО что с2014года ни одного беркутовца не посадили,так никаких видео нету?????
не псы... - шакалы правильнее, которые крышуют ОПГ и сами участвуют...
Вся лента новостей в "подвигах" этих "защитников"...
Кстати с вещ.доков пропали аваковские рюкзаки...
Власть получит лояльных к себе судей. Во-первых, потому что их не уволили. Во-вторых, все судьи, которые прошли квалификационное оценивание, получат повышенную заработную плату: в первой инстанции минимум сейчас 35 тысяч, через год-два - 50-60 тысяч гривен, а в апелляции судьи будут получать в среднем 100 тысяч гривен в месяц...
Почему украинцев будут и дальше судить подонки
https://antikor.com.ua/articles/229093-ne_suhdeno._pochemu_ukraintsev_budut_i_daljshe_suditj_podonki
Де говоряща задниця геращенко і подонок аваков?
"Сегодня утром, полицейские задержали группу из 5 негодяев, организовавших в прошлый четверг нападение на главу ВККС Сергея Козьякова. Это стало возможным благодаря слаженным и эффективным действиям полиции. А также благодаря тому, что в центре Киева с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. Анализ видео с места преступления и позволил в деталях восстановить ход подготовки и реализации преступного плана", - написал он.
По словам Геращенко, два правонарушителя непосредственно организовывали нападение на Козьякова, еще двое прикрывали отход и еще один руководил этой "операцией".
"Сами нападавшие особо не интересовались личностью своей жертвы. Им сказали что надо облить зелёнкой какого-то там депутата и заплатили несколько сотен долларов.", - написал он.
ДЕ ВБИВЦІ ШЕРЕМЕТА?
ДЕ ВБИВЦІ АМІНИ АКУЄВОЇ?
ДЕ ЗАМОВНИКИ ГАНДЗЮК?
ДЕ ВБИВЦІ БІЙЦЯ АТО В ДНІПРІ?
І цей список можна продовжувати безкінечно. Замість того щоб ловити справжніх злочинців, ловлять того хто облив зеленкою, о Боже, суддю, найкристальнішу та найчеснішу людину в Україні, і взагалі в нас суді бідолашні живуть на зароблені тяжкою працею зарплати в хрущовках і їздять виключно на українських машинах. Ще трохи такою безкарності і реформ, і їм морди будуть розмальовувати на кожному кроці і не тільки зеленкою.