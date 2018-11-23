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 Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова. ФОТО

Подозреваемые в нападении на главу ВККС Сергея Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ) Антон Геращенко .

"Сегодня утром, полицейские задержали группу из 5 негодяев, организовавших в прошлый четверг нападение на главу ВККС Сергея Козьякова. Это стало возможным благодаря слаженным и эффективным действиям полиции. А также благодаря тому, что в центре Киева с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. Анализ видео с места преступления и позволил в деталях восстановить ход подготовки и реализации преступного плана", - написал он.

По словам Геращенко, два правонарушителя непосредственно организовывали нападение на Козьякова, еще двое прикрывали отход и еще один руководил этой "операцией".

Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова 01
Фото: Геращенко/Facebook

"Сами нападавшие особо не интересовались личностью своей жертвы. Им сказали что надо облить зелёнкой какого-то там депутата и заплатили несколько сотен долларов. Теперь за это придется ответить по всей строгости Закона", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные облили главу Высшей квалифкомиссии судей Козьякова зеленкой

Также Геращенко отметил, что открытым пока остается вопрос относительно заказчика и цели нападения: "Кто и с какой целью заказал нападение на главу Высшей Квалификационной Комиссии судей, ответственного за проведение самого важного конкурса в стране - выборов судей Антикоррупционого суда?"

"Думаю что мы скоро получим на это ответ", - резюмировал он .

Информацию о задержании подозреваемых в нападении на главу ВККС Сергея Козьякова также подтвердил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны @PoliceKyiv. Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего $ 200. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК. Не беритесь за грязную работу!", - написала глава МВД.

Напомним, 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.

Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова 02
Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова 03

Источник: https://censor.net.ua/n3098547
 
   
 Топ комментарии
 
молодец афаков и его псы!!!нельзя депутатов обливать зеленкой,
ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН КРАСТЬ ДЕНЬГИ,А НЕ ОТ ЗЕЛЕНКИ ОТМЫВАТЬСЯ..
А ТО что с2014года ни одного беркутовца не посадили,так никаких видео нету?????
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зачем?????????? они сделали то о чем многие думают посещая наши суды
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ну на то це і спецназ, щоб обливальщиків зеленкою ловити...просто справжніх бандитів ловити страшно, ті можуть наваляти
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зачем?????????? они сделали то о чем многие думают посещая наши суды
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молодец афаков и его псы!!!нельзя депутатов обливать зеленкой,
ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН КРАСТЬ ДЕНЬГИ,А НЕ ОТ ЗЕЛЕНКИ ОТМЫВАТЬСЯ..
А ТО что с2014года ни одного беркутовца не посадили,так никаких видео нету?????
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По-перше,в Авакова не "пси". а поліція яка захищає народ від таких ідіотів ,як ти і за мізерну плату. По--друге. там 200тис. українських людей. По--третє, коли тебе будуть бити.грабувати. пи будеш соплі пускати і звати на допомогу їх.
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Василий Казимко - Затримано 5 осіб, які організували напад на главу ВККС Козьякова - Цензор.НЕТ 9434

не псы... - шакалы правильнее, которые крышуют ОПГ и сами участвуют...
Вся лента новостей в "подвигах" этих "защитников"...
Кстати с вещ.доков пропали аваковские рюкзаки...
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ну на то це і спецназ, щоб обливальщиків зеленкою ловити...просто справжніх бандитів ловити страшно, ті можуть наваляти
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Сашко, ви гарно подумали про спецназ чи тільки базікати вміїте??
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Надеюсь, так будет с каждым(суд, тюрьма) за обливание красящими одежду жидкостями.
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Налицо попытка узурпации судебной власти.
Власть получит лояльных к себе судей. Во-первых, потому что их не уволили. Во-вторых, все судьи, которые прошли квалификационное оценивание, получат повышенную заработную плату: в первой инстанции минимум сейчас 35 тысяч, через год-два - 50-60 тысяч гривен, а в апелляции судьи будут получать в среднем 100 тысяч гривен в месяц...
Почему украинцев будут и дальше судить подонки

https://antikor.com.ua/articles/229093-ne_suhdeno._pochemu_ukraintsev_budut_i_daljshe_suditj_podonki
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А шо там на рахунок упіймати убивць Окуєвої, Олександра Музичка, Павла Шеремета?
Де говоряща задниця геращенко і подонок аваков?
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В такой задрыпанной хате живя они точно понятия не имеют кто такой этот Козьяков. Тупо исполнители.
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та у посадку відвезіть, дайте лопату, нехай копають, ямку...)) зразу язика розв'яжуть...))
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А ты думаешь они чтото знают? Наивный.
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знають щось, це точно, а копати ямки саме те, знаю ще випадки як у 90-х так правду шукали....
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Когда тотоша что-то начинает вещать, нужно предварительно запастись антихохотином, без слёз и икотки от смеха такое переварить невозможно.

"Сегодня утром, полицейские задержали группу из 5 негодяев, организовавших в прошлый четверг нападение на главу ВККС Сергея Козьякова. Это стало возможным благодаря слаженным и эффективным действиям полиции. А также благодаря тому, что в центре Киева с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. Анализ видео с места преступления и позволил в деталях восстановить ход подготовки и реализации преступного плана", - написал он.
По словам Геращенко, два правонарушителя непосредственно организовывали нападение на Козьякова, еще двое прикрывали отход и еще один руководил этой "операцией".
"Сами нападавшие особо не интересовались личностью своей жертвы. Им сказали что надо облить зелёнкой какого-то там депутата и заплатили несколько сотен долларов.", - написал он.
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А где "спецназ" ментовский и антонина,когда убивают и обливают петиных оппонентов?.Заказчиком окажется михо))))Или ахенты хремля)))
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Антон Геращенко раскрыл очередное преступление. А по всей строгости закона, это скорее всего "хулиганка". Так что реальные сроки наказания ребятам вряд ли светят.
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Зеленка страшное оружие. Против зеленки бросили спецназ с автоматами, в касках и бронежилетах.
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Жирного болтуна ещё никто зелёнкой не облил?
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Очень оперативно сработали, почти так же как поймали убийц мусоров, которые расстреливали безоружных граждан на майдане в 2014г. Браво авакян. Затримано 5 осіб, які організували напад на главу ВККС Козьякова - Цензор.НЕТ 6548
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Капец, оце так злочинців викрили!
ДЕ ВБИВЦІ ШЕРЕМЕТА?
ДЕ ВБИВЦІ АМІНИ АКУЄВОЇ?
ДЕ ЗАМОВНИКИ ГАНДЗЮК?
ДЕ ВБИВЦІ БІЙЦЯ АТО В ДНІПРІ?

І цей список можна продовжувати безкінечно. Замість того щоб ловити справжніх злочинців, ловлять того хто облив зеленкою, о Боже, суддю, найкристальнішу та найчеснішу людину в Україні, і взагалі в нас суді бідолашні живуть на зароблені тяжкою працею зарплати в хрущовках і їздять виключно на українських машинах. Ще трохи такою безкарності і реформ, і їм морди будуть розмальовувати на кожному кроці і не тільки зеленкою.
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Я сразу догадался, хоть и не в курсе, кого и где.
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Дивна така "суворість закону". Облили зеленкою активістів Гнапа, Шабуніна, чи навіть депутата Гусовського або лікаря Микитюка і ніхто не говорить про 7 років в'язниці. Кваліфікують як дрібне хуліганство. А тут його величність сам козьяков, який закриває очі на корупційних суддів і дає їм при кваліфоцінюванні мандат далі "вершити правосуддя" і не дає проходити конкурс судді Гольник , яка йде проти системи і не бере участі в корупційних оборудках. Тут тільки тьфу можна сказати, а не пафосно заявляти про "розкриття страшного злочину".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова. ФОТО
 
 
 
 
 
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