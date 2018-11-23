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 Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским, - Порошенко

Министерством обороны Украины до конца 2018 года будут руководить гражданские лица, обещает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал П.Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

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Согласно требованиям закона Украины "О национальной безопасности" Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.

Источник: https://censor.net.ua/n3098546
 
   
 Топ комментарии
 
А став пиджаками они станут меньше красть или больше? Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2407
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Он реально считает нас идиотами!!!! Минобороны должен руководить реально гражданский для противовеса и контроля, а не перекрасившийся путем увольнения из рядов....
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Вони офіційно перестануть нести відповідальність за свої дії як за військові злочини.
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А став пиджаками они станут меньше красть или больше?
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ну так раньше форма была
халявная а теперь бриони
надо брать на зарплату не разгонишься
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Звичайно тепер "цивільна" форма моделі Бріоні від....благодійних постачальників для МО.
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Будут те же яйца (и те же мозги), только вид сбоку.
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Вони офіційно перестануть нести відповідальність за свої дії як за військові злочини.
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Тут ситуация несколько иная. Министр Обороны - гражданское лицо- это не добровольное решение руководства Украины.Этот шаг предпринят , т.к. этого требуют западные партнеры.Они ( партнеры) думают, что это приведет к усилению контроля над ВСУ со стороны гражданского общества. Петя считает всех идиотами, уволив на пенсию руководство ВСУ, но оставив их на должностях. Тем самым считая, что он выполнил рекомендации партнеров. Да и эти партнеры тоже люди , далекие от реальности. У нас , что военный, что гражданский (Шмаров, Ехануров) - все туда же.
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Поменять галифе на бруки? Это конечно огромный шаг вперед. Горжусь вашим президентом!
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ага, специально для этого хенералов выводят в отставку. Теперь они полностью цивильные. Усе керівництво Міноборони до кінця року буде цивільним, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7903
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Дайош Вєрку Сердючку в Міністри оборони!
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Обещали суд над Надькой до выборов. Забыли, наверное.
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Ну если 60 % боеприпасов Украины уже взорвались в местах хранения, то военные в руководстве мин обороны нам наверно ни к чему. Это ещё Троцкий предлагал: ни мира, ни войны, армию распустить. Умнейший был человек, не то что этот цыган.
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Каждая кухарка сможет управлять государством.(С)
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Только если поменяет китель на пинджак.
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головне, щоб ці "гражданскіє" не виявились з родичами в кацапії
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Теперь из бюджета им будет выплачиваться и зарплата и пенсия.
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А до этого из личных фондов президента выплачивались?
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Так и я ж об этом. Жрать они будут теми же ртами из того же корыта.
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А теперь они резко пенсионерами станут? Или военным у нас пенсии перестали быть положены с какого-то момента?

Я реально не улавливаю разницу между гражданским пенсионером и военным пенсионером.
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А до этого они получали только денежное содержание, без пенсии.
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Да знаем мы этих гражданских,снимут лампасы как Полторак вот и вся замена
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Степан Тимофеевич не был военнослужащим он был ментом.И у нас всё так:гениальный пгокугог без образования главмент также теперь военное ведомство осталось отдать в руки пиджаков.Неслыханная мудрость во время войны.
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Он реально считает нас идиотами!!!! Минобороны должен руководить реально гражданский для противовеса и контроля, а не перекрасившийся путем увольнения из рядов....
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Bo Pek - ага.., желательно что бы до этого арбузами торговал.. - как Гройсман к примеру...

У нас таких спецов широкого профиля на должностях большинство....
Ну и как успехи...?
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Бгг...Теперь все генералы МО срочно оформят генеральские пенсии и продолжат рукойводить не боясь лишиться в случае чего лампас и той самой генеральской пенсии. Урря！
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вони ще при звільненні отримають по мільону,а можливо і більше.Петя самий вумний\
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Де ще в країні яка веде війну в МО були цивільні люди?
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5 копійок - отставные военные да....,

А так бред конечно...
Не зная специфики армии и оборон.комплекса....? - точно бред....
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Теперь они будут проходить в судах как гражданские...лихо...
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не понимаете? у военных - потолок - 70% пенсии от зарплаты, а у госслужащих - 90% от зарплаты....хотяи те и те госслужащие, но благодаря Тигипко так вышло в 11 году))) сейчас все быстро переобуются и будет 90%..все в шоколаде)))
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