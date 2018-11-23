 Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал П.Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.
Согласно требованиям закона Украины "О национальной безопасности" Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.
халявная а теперь бриони
надо брать на зарплату не разгонишься
Я реально не улавливаю разницу между гражданским пенсионером и военным пенсионером.
У нас таких спецов широкого профиля на должностях большинство....
Ну и как успехи...?
А так бред конечно...
Не зная специфики армии и оборон.комплекса....? - точно бред....