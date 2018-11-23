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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Медведчук (769) Песков (876) Путин (24390) Россия (71146)

 Встречи Путина и Медведчука "имеют место", - Песков

О чем они говорят, пресс-секретарь Путина не знает.

В Кремле заявили, что встречи президента РФ Владимира Путина и лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука "имеют место". Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не знаю, насколько часто, но такие встречи имеют место. Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне не известно детально о повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам (Трехсторонней контактной группы)", – сказал Песков.

По его словам, "благодаря усилиям Медведчука" проводились обмены пленными, и он "прилагает очень много усилий, чтобы дойти до формулы обмена пленными "всех на всех".

Как добавил Песков, не все в этом вопросе получается, и есть много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает.

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На уточняющий вопрос о том, является ли Медведчук связующим звеном или коммуникатором между президентами Украины и РФ, Песков ответил: "Я не знаю, есть ли в этом потребность. На данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене. Вы знаете, что касается президента Украины, Владимир Владимирович (Путин, – ред.) говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос".

Напомним, 15 ноября Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.

"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем (кто бы это ни был), мы, кстати, в любом случае будем уважать выбор украинского народа и будем работать со всеми, но (надеюсь), придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения", – подчеркнул президент РФ.

"Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать", – добавил Путин.

Также на Цензор.НЕТ: Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине. ВИДЕО

Ранее журналисты программы "Схемы" рассказали о встречах президента Порошенко с лидером "Украинского выбора" Медведчуком. По данным журналистов, Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.

В АП подтвердили факт встреч Порошенко и Медведчука. Но опровергли предположение журналистов "Схем" о наличии у политиков общих бизнес-интересов. С Медведчуком Порошенко обсуждал только вопрос освобождения украинских пленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3098545
 
 
 Топ комментарии
 
Как добавил Песков, не все в этом вопросе получается, и есть много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает.

Вот же ж клоун. Дима, если Вова выгонит, просись в Comedy Club.
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"какая в жопу разница, какое место они имеют" (С)
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он "прикладывает очень много усилий для ...Вот для чего...

Медведчук совершенно искренне, с моей субъективной точки зрения, ненавидит все украинское .Безусловно, на сегодняшний день, Медведчук в Украине - это влиятельная фигура. Это стыднейшее обстоятельство... Я не помню его таким крепким. Разве только тогда, когда он стал единственным светом в окне для Леонида Кучмы после кассетного скандала", - сказала Мостовая.
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Как добавил Песков, не все в этом вопросе получается, и есть много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает.

Вот же ж клоун. Дима, если Вова выгонит, просись в Comedy Club.
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Повноважний посол ху?ло-хана в Україні прибув з доповіддю . Доповів: є труднощі, "ярлик" на правління Україною мурза ПОПа прийняв не відразу...мав сумнів що ярлик тільки для нього.
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Бг-ггг... тока не нужно нам втюривать (про новичка) ... шобы потом, в случае чего с минскими договоренностями, все говорили, мол, как тяжело быть даже в кумовьях... ХЕХ...
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Задача всего цивилизованного мира сделать так, чтоб эти встречи и не заканчивались в адски теплой обстановке за все деяния
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"какая в жопу разница, какое место они имеют" (С)
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Кацап, бомби свой Воронеж. Зустрічі Путіна і Медведчука "відбуваються", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5920
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Мова в статті нібито йде про двоїцу, а не про троїцу, до того ж вони з різних країн, тож неясно, кого вони мають, хоча судячи з підвищення пенсійного віку і різноманітних податків неважко здогадатися ))
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они имеют и мордор и Украину, ради себя любимых.
шакалы стадное животные вот и кучкуются,
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Встречи Путина и Медведчука "имеют место" :Зустрічі Путіна і Медведчука "відбуваються", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9481Зустрічі Путіна і Медведчука "відбуваються", - Пєсков - Цензор.НЕТ 393Зустрічі Путіна і Медведчука "відбуваються", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1909
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Интереснее было бы Петю с Медведчуком. Вот, думаю, где бы мы все о2ели.
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Завдання Кощея полягало в тому , щоб якнайшвидше відправляти зловлених військових кацапії без розголосу . Тільки завдяки викиду в мережу стало відомо про "заблукалих патрулів на нашій території " і двох грушників , а скільки кощей спустив по тихому ?
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В Кремле заявили, что встречи президента РФ Владимира Путина и лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука "имеют место" Источник: https://censor.net.ua/n3098545
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Цього достатньо для того, щоб зняти Медведчука з посади та судити за порушення своїх обов'язків у Мінському процесі.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проводит встречи с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком,
такие встречи имеют место, контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее Медведчук заявил, что власти Украины не имеют политического ресурса для разрешения конфликта в Донбассе.(народ против)
Медведчук настоящий патриот Украины! Только он сможет навести там порядок, Путин поможет.
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он "прикладывает очень много усилий для ...Вот для чего...

Медведчук совершенно искренне, с моей субъективной точки зрения, ненавидит все украинское .Безусловно, на сегодняшний день, Медведчук в Украине - это влиятельная фигура. Это стыднейшее обстоятельство... Я не помню его таким крепким. Разве только тогда, когда он стал единственным светом в окне для Леонида Кучмы после кассетного скандала", - сказала Мостовая.
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Медведчук для багатьох політиків "он стал единственным светом в окне" Зустрічі Путіна і Медведчука "відбуваються", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1786 Це прикро, тому повинна бути зовсім нова ВР.
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То есть сначала медведчук встречается с хлом, а потом с барыгой.
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И что? Есть состав зрады преступления?
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Кремляди стараются дать понять украинским зрадофилам что дружба и сотркдничество есть.Умный человек поймет этот посыл правильно.
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Имеют место, та там они друг друга имеют, и песков это знает, но молчит, его тоже имеют)))
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Блядь, просто давить и греха не будет. Счас меня заблокирубю, но давить я завещаю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстречи Путина и Медведчука "имеют место", - Песков
 
 
 
 
 
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