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 Применяемый в Украине метод психологического тестирования кандидатов в судьи является сверхсовременным, - отчет экспертной группы ЕС

Метод психологического тестирования кандидатов на судейские должности, который сегодня применяется в Украине, с международной точки зрения можно считать сверхсовременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете экспертной группы ЕС "Отбор и оценивание судей в Украине" проекта ЕС "Право-Justice", который был представлен 23 ноября 2018 в Киеве.

"Метод психологического тестирования судей и кандидатов на судейскую должность в Украине является шагом вперед в формировании нового судейского корпуса, где судьям необходимо иметь не только профессиональную юридическую квалификацию, но и важные социальные и личные компетенции, нравственные ценности", - говорится в отчете.

По оценке эксперта проекта ЕС Георга Ставы, психологическое тестирование уже положительно повлияло на общий процесс, выступая в роли важной процессуальной гарантии, что ограничивает дискрецию Высшей квалификационной комиссии судей в части оценивания социальных и психологических характеристик кандидата на судейскую должность, которая всегда была и до сих пор остается несколько чувствительной к субъективным интерпретациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уникальный подход к отбору и оцениванию действующих судей в Украине минимизирует политическое влияние, - эксперты ЕС

В частности, система начисления баллов по результатам психологического тестирования ставит ВККС в строгие рамки: члены Комиссии могут дать кандидату не более 400 баллов, и их решение почти полностью зависит от отчетов о психологическом тестировании, подготовленных на основе оценивания кандидата и независимых экспертных заключений.

Кроме того, европейские эксперты оценили сомнения представителей гражданского общества и участников конкурсов по некоторым аспектам психологического тестирования, в частности была проведена "проверка лояльности".

"Независимые психологи и разработчики тестов используют слово "лояльность" в значении "стабильной мотивации, необходимой для эффективной работы". Этот элемент тестирования помог выяснить готовность человека уважать правила и ценности организации, а не быть лояльным к своему руководителю, - отмечается в отчете экспертной группа ЕС.

Таким образом, указанные опасения были опровергнуты как ошибочные.

Источник: https://censor.net.ua/n3098543
 
 
 Топ комментарии
 
Или наивный, или проплаченный. И точно ничего не знающий о прожжённых напёрсточниках из ВККС и АП.
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на банковскую карточку что ли...
а нет... биткойны! биткойны - конечно современнее (и без психов-нервов)
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Применяемый в Украине метод психологического тестирования кандидатов в судьи является сверхсовременным :Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 3103Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 1832Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 701Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 2746
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Насколько этот метод точный?
Неужели юзают полиграфы, что ритмы головного мозга считывают?
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Или наивный, или проплаченный. И точно ничего не знающий о прожжённых напёрсточниках из ВККС и АП.
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на банковскую карточку что ли...
а нет... биткойны! биткойны - конечно современнее (и без психов-нервов)
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А где же зрада??? Давай зраду!!! Беня хочет зраду!!!
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Успокойся, зрады нет ! Обычные коррупционные будни ВККС.....
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А где можно попробовать пройти этот тест? Проверить ,так сказать свои, умственные способности.
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Вам який саме тест? По способам отримання хабарів та злиття справ? Тут рівним нашим суддям немає - справжні професіонали, навіть не намагайтесь)
Ну хіба що, якщо ви вундеркінд)
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Читал, там есть вопросы по социальной компетентности и психологической устойчивости.Старые и современные тесты я всегда легко проходил, а хочется попробовать свои силы на сверхсовременных.
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Применяемый в Украине метод психологического тестирования кандидатов в судьи является сверхсовременным :Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 3103Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 1832Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 701
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Треба протестувати Порошенка: " Ти зустрічаєшся з Медведчуком?"
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Давайте кандидатів на Цензор, їх тут протестують на раз-два.
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Эксперты из ЕС а почему не из Африканского союза мне рейтинг нужен а не ЕС Все познается в сравнении а не в абвиатуре
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Неужели колядовать ,судьи, перестанут? Застосовний в Україні метод психологічного тестування кандидатів у судді є надсучасним, - звіт експертної групи ЄС - Цензор.НЕТ 6699
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Как говорил тов. Сталин, не важно, как голосуют, важно как считают голоса. В этом случае важно, кто снимает результаты тестов. Потому, что судьи как были, так и остались.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрименяемый в Украине метод психологического тестирования кандидатов в судьи является сверхсовременным, - отчет экспертной группы ЕС
 
 
 
 
 
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