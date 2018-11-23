 Применяемый в Украине метод психологического тестирования кандидатов в судьи является сверхсовременным, - отчет экспертной группы ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете экспертной группы ЕС "Отбор и оценивание судей в Украине" проекта ЕС "Право-Justice", который был представлен 23 ноября 2018 в Киеве.

"Метод психологического тестирования судей и кандидатов на судейскую должность в Украине является шагом вперед в формировании нового судейского корпуса, где судьям необходимо иметь не только профессиональную юридическую квалификацию, но и важные социальные и личные компетенции, нравственные ценности", - говорится в отчете.

По оценке эксперта проекта ЕС Георга Ставы, психологическое тестирование уже положительно повлияло на общий процесс, выступая в роли важной процессуальной гарантии, что ограничивает дискрецию Высшей квалификационной комиссии судей в части оценивания социальных и психологических характеристик кандидата на судейскую должность, которая всегда была и до сих пор остается несколько чувствительной к субъективным интерпретациям.

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В частности, система начисления баллов по результатам психологического тестирования ставит ВККС в строгие рамки: члены Комиссии могут дать кандидату не более 400 баллов, и их решение почти полностью зависит от отчетов о психологическом тестировании, подготовленных на основе оценивания кандидата и независимых экспертных заключений.

Кроме того, европейские эксперты оценили сомнения представителей гражданского общества и участников конкурсов по некоторым аспектам психологического тестирования, в частности была проведена "проверка лояльности".

"Независимые психологи и разработчики тестов используют слово "лояльность" в значении "стабильной мотивации, необходимой для эффективной работы". Этот элемент тестирования помог выяснить готовность человека уважать правила и ценности организации, а не быть лояльным к своему руководителю, - отмечается в отчете экспертной группа ЕС.

Таким образом, указанные опасения были опровергнуты как ошибочные.