 В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев

В Совете Европы предлагают внести изменения в регламент, которые могут разрешить делегации Российской Федерации участвовать в выборах генерального секретаря организации и других руководящих органов. Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Позитив: на заседании Бюро в Хельсинки принято решение отказаться почти от всех изменений в регламент по требованию РФ", – говорится в сообщении.

При этом политик назвал подозрительным тот факт, что все же предлагается сохранить одну поправку об избрании руководящих органов в Совете Европы.

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"Подозрительно: кроме одного пункта – в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, это попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 год, я бы не исключал эту возможность. Иначе какая логика тянуть эти изменения, если не пригласить россиян голосовать на выборах генсека Совета Европы?", – заявил Арьев.

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"Почему именно в январе? Подать свою делегацию, как и другие страны, россияне могут только раз в год – в начале года. И все, другого варианта нет, если в стране нет выборов – это единственное исключение. Выборов в РФ нет. Поэтому украинская делегация будет следить внимательно и действовать в соответствии и адекватно, как всегда", – написал Арьев.

Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

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9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.