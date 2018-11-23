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 В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев

Украинская делегация обещает противодействовать таким изменениям в регламент.

В Совете Европы предлагают внести изменения в регламент, которые могут разрешить делегации Российской Федерации участвовать в выборах генерального секретаря организации и других руководящих органов. Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Позитив: на заседании Бюро в Хельсинки принято решение отказаться почти от всех изменений в регламент по требованию РФ", – говорится в сообщении.

При этом политик назвал подозрительным тот факт, что все же предлагается сохранить одну поправку об избрании руководящих органов в Совете Европы.

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"Подозрительно: кроме одного пункта – в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, это попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 год, я бы не исключал эту возможность. Иначе какая логика тянуть эти изменения, если не пригласить россиян голосовать на выборах генсека Совета Европы?", – заявил Арьев.

В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев 01

Также на Цензор.НЕТ: Регламентный комитет ПАСЕ 10 декабря рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть делегацию РФ, - Савицкий

"Почему именно в январе? Подать свою делегацию, как и другие страны, россияне могут только раз в год – в начале года. И все, другого варианта нет, если в стране нет выборов – это единственное исключение. Выборов в РФ нет. Поэтому украинская делегация будет следить внимательно и действовать в соответствии и адекватно, как всегда", – написал Арьев.

Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

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9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Источник: https://censor.net.ua/n3098540
 
 
 Топ комментарии
 
В 5-му сторіччі були гуни та Атілла. Зараз це кацапи та пуйло.
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Так европа постепенно понимает, что под вышиванками патриотов, которые вы напялили, осталась все таже гнилая душа януковича-ворюги
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Фамилию автора этого предложения в студию!
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Чмирять каців в хвіст і в гриву, а вони крєпчают. В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев - Цензор.НЕТ 5198
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СМИ: возможно, израильские ВВС атаковали иранцев на востоке Сирии

В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев - Цензор.НЕТ 2738

В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев - Цензор.НЕТ 2738

В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев - Цензор.НЕТ 2738
В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев - Цензор.НЕТ 2738
Поздно вечером в четверг, 22 ноября, арабское онлайн-издание Step News Agency сообщило, что некий самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дир аз-Зура (восток Сирии).
Согласно указанному источнику, в результате удара по цели между населенными пунктами Аль-Мерайя и Аль-Мухасан, неподалеку от военного аэродрома, есть погибшие.
Предположительно, целью была штаб-квартира иранских военных или одного из проиранских ополчений, говорится в сообщении.
ЦАХАЛ не комментирует эту информацию.
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В 5-му сторіччі були гуни та Атілла. Зараз це кацапи та пуйло.
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И Украина самая коррумпированная страна после этого ? Или может кто то думает , что Рашу и ее бизнес интересы в Европе евро шлюхи за красивые глазки Хуйла продвигают.
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В Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека :У Раді Європи пропонують дати російській делегації право участі у виборах генсека, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5225
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Крым вернут , из Украины войска выведут, заплатят Украине за все разрушения . Тогда можно думать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Совете Европы предлагают дать российской делегации право участия в выборах генсека, - Арьев
 
 
 
 
 
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