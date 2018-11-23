 В отдельных районах Донецка вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды

В некоторых районах временно оккупированного Донецка вторые сутки отсутствует как холодное, так и горячее водоснабжение. Об этом "Радіо Свобода" рассказали местные жители, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, воды нет в Петровском и Кировском районах (западная часть ближе к линии разграничения). Водоснабжение отсутствует с 8.00 четверга, 22 ноября.

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Оккупационная "администрация" сообщала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции, однако по многим адресам вода отсутствует полностью, пишут жители Донецка в соцсетях.

В сообщении компании "Вода Донбасса" среди населенных пунктов, где должно было прекратиться водоснабжения из-за ремонта, Донецка не было.

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Напомним, 16-18 ноября на неподконтрольной части Луганской области отсутствовало электроснабжение и, как следствие, отопление. После возобновления подачи электричества в оккупированном Луганске, где в те дни держалась минусовая температура, произошло много аварий на теплотрассах.