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Все про:Донецк (6002) вода (212)

 В отдельных районах Донецка вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды

Оккупанты предупреждали о сокращении подачи воды из-за ремонта фильтрационной станции, но во многих квартирах воды нет вообще.

В некоторых районах временно оккупированного Донецка вторые сутки отсутствует как холодное, так и горячее водоснабжение. Об этом "Радіо Свобода" рассказали местные жители, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, воды нет в Петровском и Кировском районах (западная часть ближе к линии разграничения). Водоснабжение отсутствует с 8.00 четверга, 22 ноября.

Также на Цензор.НЕТ: Жителей оккупированной Макеевки призвали кипятить воду: пить ее сырой небезопасно

Оккупационная "администрация" сообщала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции, однако по многим адресам вода отсутствует полностью, пишут жители Донецка в соцсетях.

В сообщении компании "Вода Донбасса" среди населенных пунктов, где должно было прекратиться водоснабжения из-за ремонта, Донецка не было.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму не смогли найти компанию для реконструкции водопровода Южного берега, - СМИ

Напомним, 16-18 ноября на неподконтрольной части Луганской области отсутствовало электроснабжение и, как следствие, отопление. После возобновления подачи электричества в оккупированном Луганске, где в те дни держалась минусовая температура, произошло много аварий на теплотрассах.

Источник: https://censor.net.ua/n3098533
 
 
 Топ комментарии
 
пусть сходят в "Метро" купят
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Мало пожертвований в МП церкви приносят....наказаны... В отдельных районах Донецка вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды - Цензор.НЕТ 6629
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Мало пожертвований в МП церкви приносят....наказаны...
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Шо нагребли в "Метро", вже пропили давно.
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Напомним, 16-18 ноября на неподконтрольной части Луганской области отсутствовало электроснабжение и, как следствие, отопление

Тю. У многих неоккупированных оно и не появлялось в этом сезоне..
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Слет кацапов.

А шо у вас там за поребриком с Киевом не так?
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Інформація про Донецьк буда з Київської адміністрації !
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Київводоканал "багатоверстатник"-ще обслуговує Донецьк.
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які унітази? вони тепер па рускі користуються відром і виливають через вікно....
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В фильме "Кин-дза-дза" тоже с водой на Плюке был затык, так унитазы песком смывали... А у даунбасов целые отвалы шахтного грунта стоят без дела - пусть юзают для смыва...
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В отдельных районах Киева тоже нет воды.
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ну и шо?!! зато у них нет биндеравцэв. проклятой киевской жыдо-пиндосской хунты... и это главное
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Танцювати не буду на радощах, але і на співчуття не пробиває.
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Вот и славно. А то что то в последнее время мы за них платим. А так меньше выпьют, меньше нам затрат. Хотя конечно им не легко утром, сушняк дело такое.
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Замість води, нехай користуються власною сечею.
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Ніколи в Донецьку не було гарячої води цілодобово , а тільки вранці і ввечері , по кілька годин .
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І що собі Гройсман думає! Чому поза його увагою залишилися ці точки?
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вашу мать! что ж за геноцид то такой? ООН...что это такое? уймите Трампа.!!!.. (не-не?)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ отдельных районах Донецка вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды
 
 
 
 
 
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