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Все про:Труба (62) ГБР (178)

 ГБР официально начинает работу с 27 ноября, - Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября, сообщает официальное издание "Урядовый курьер".

В объявлении, опубликованном в газете в пятницу, директор ГБР Роман Труба сообщает о начале деятельности Госбюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также на 27 ноября запланировано назначение 295 следователей ГБР и принятие ими присяги. Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3098532
 
 
 Топ комментарии
 
Да вроде и НАПК и НАБУ И Холодницкий давно официально работают, и что что-то изменилось?Очередной груз на шее народа.
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Ти коли люстрацію пройдеш, роботун?
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Кому первому повестка? Пете? Кролику? Югику? Гыгу ?Вот только не надо держать интригу ДБР офіційно починає роботу з 27 листопада, - Труба - Цензор.НЕТ 7793
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...расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия..

Так шо, ни мусоров, ни судей, ни прокуроров не останется?
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Да вроде и НАПК и НАБУ И Холодницкий давно официально работают, и что что-то изменилось?Очередной груз на шее народа.
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Йуле пора на расею валить, а то качановка опять станет реальностью😁
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а может Петю за твои алименты возьмут за жабры....
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Кому первому повестка? Пете? Кролику? Югику? Гыгу ?Вот только не надо держать интригу ДБР офіційно починає роботу з 27 листопада, - Труба - Цензор.НЕТ 7793
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Коррупционеры наконец то могут вздохнуть с облегчением - это порошенковское (грановское, пашинское, луценковское- выбирайте сами) гнилое БР начисто избавит их от бессонных ночей. В тюрьму они уже не попадут, их будет отмывать тёплой водой с мылом и добела......
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Хорошая новость. А трубу к централи уже подключили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР официально начинает работу с 27 ноября, - Труба
 
 
 
 
 
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