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Все про:Интерпол (436) Россия (71146)

 Британский бизнесмен Браудер предлагает Канаде инициировать исключение РФ из Интерпола

В конституции Интерпола есть пункт, позволяющий исключать из организации страны, использующие ее в своих целях. Эта мера никогда не применялась.

Британский бизнесмен Уильям Браудер призвал правительство Канады поставить вопрос об исключении России из Интерпола. Об этом он заявил в интервью на телеканале CBS, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах. При этом в конституции этой международной организации есть пункт, который позволяет исключать из его состава страны, использующие ее в своих интересах.

"Этот пункт никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же, как Россия была отстранена от Олимпийских игр", – напомнил Браудер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спасение Интерпола от Кремля еще не завершено, - Wall Street Journal

Он подчеркнул, что Интерпол существует для правоохранительных органов, а не для "погони за политическими врагами. Он не должен быть оружием диктатуры".

Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, посвятил большую часть своей жизни разоблачению коррупции внутри Кремля и мести за смерть юриста фонда Сергея Магнитского, напоминает телеканал.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего Магнитского.

В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). Он заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Замысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола

19 ноября 2018 года в Генпрокуратуре России заявили, что следствие изучает версию причастности Браудера к насильственной смерти Магнитского в московском СИЗО.



Источник: https://censor.net.ua/n3098527
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно. Не место преступникам в правохранительной системе, их место в тюрьме.
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як так? це руцофобія вищого гатунку Британский бизнесмен Браудер предлагает Канаде инициировать исключение РФ из Интерпола - Цензор.НЕТ 331
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давно пора
не умеют вести себя прилично - до свидания!
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Правильно. Не место преступникам в правохранительной системе, их место в тюрьме.
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Таинственные смерти - почерк кремля.
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як так? це руцофобія вищого гатунку Британский бизнесмен Браудер предлагает Канаде инициировать исключение РФ из Интерпола - Цензор.НЕТ 331
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давно пора
не умеют вести себя прилично - до свидания!
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Предлагаю исключить ватостан с планеты Земля вообще, но для начала и так пойдет
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Давно пора. А то они по Европе шпили-вили устраивают, а потом что должны будут сами себя ловить?
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Правильная мысль.
Россиюшка сейчас встала на путь тотального подсерания всему миру, какой уж тут Интерпол.
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хорошая тема - нужно Петру Лексеевичу с Медведчуком ее тоже перетереть...
А то плетемся с санкциями в хвосте...
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тода со всей планеты жулики в Росии осядут Британський бізнесмен Браудер пропонує Канаді ініціювати виключення РФ з Інтерполу - Цензор.НЕТ 1358
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Это какое отношение имеет к тому,что )(уйлостан член Интерпола? Они,что, настоящих преступников выдают?
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Браудеру посоветовать только одно нужно: еще более аккуратно проверяй... с кем пьешь чай Британський бізнесмен Браудер пропонує Канаді ініціювати виключення РФ з Інтерполу - Цензор.НЕТ 8548
А то "старичек" - ручка двери попадет, совсем дряхлый будешь)
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Ещё бы выяснить - чьи интересы соблюдал или не соблюдал предыдущий директор Интерпола?
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Британський бізнесмен Браудер пропонує Канаді ініціювати виключення РФ з Інтерполу - Цензор.НЕТ 2380

- У вас в резюме указано, что вы лауреат Нобелевской премии. -
-Ну, да. -
-В какой области?
-В Саратовской......
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Этот Браудер по-настоящему "достал" московитов, если они "изучают версию причастности Браудера к насильственной смерти Магницкого в московском СИЗО".
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Бизнесмен.) Еврейский Остап Бендер. Приехал в рашку в 90-е делать шальные деньги. Ущерб от его мошеннических операций оценивается в миллиарды долларов. Но что рашке плохо, то Украине хорошо. Можно наградить его орденом.
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Идеальное предложение, подтвержденное документально. Попытка поставить во главе Интерпола своего ГРУшника(клон Боширова) свидетельствует, что Россия не может состоять в Интерполе ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!!. Даже из этических соображений.
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РФ би якось з планети Земля виключити. А ще краще і з нашої галактики депортувати!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританский бизнесмен Браудер предлагает Канаде инициировать исключение РФ из Интерпола
 
 
 
 
 
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