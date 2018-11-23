 Британский бизнесмен Браудер предлагает Канаде инициировать исключение РФ из Интерпола

Британский бизнесмен Уильям Браудер призвал правительство Канады поставить вопрос об исключении России из Интерпола. Об этом он заявил в интервью на телеканале CBS, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах. При этом в конституции этой международной организации есть пункт, который позволяет исключать из его состава страны, использующие ее в своих интересах.

"Этот пункт никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же, как Россия была отстранена от Олимпийских игр", – напомнил Браудер.

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Он подчеркнул, что Интерпол существует для правоохранительных органов, а не для "погони за политическими врагами. Он не должен быть оружием диктатуры".

Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, посвятил большую часть своей жизни разоблачению коррупции внутри Кремля и мести за смерть юриста фонда Сергея Магнитского, напоминает телеканал.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего Магнитского.

В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов). Он заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.

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19 ноября 2018 года в Генпрокуратуре России заявили, что следствие изучает версию причастности Браудера к насильственной смерти Магнитского в московском СИЗО.





