 Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Свершилось! Поздравляю ВСЕХ! Электрокары освободили от НДС и акциза ещё на 4 года до 2022-го года!!!! Автомобилисты Украины показали: как можно добиваться своих целей БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ И НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ! Огромная благодарность всем причастным! Народным депутатам Долженкову и Рябчину! Всем, кто отдал свои голоса против НДС на чистый воздух! Налоговому Комитету, Минфину и Мининфраструктуры! Всем, кто вчера и в эту ночь стоял под Верховной Радой, был в Комитетах и под Куполом!", - заявил он.
Соевые гои, это потужная реформа? она сосоптавима по потужности с открытием дорожного знака? или только с срывом пломбы?
Наши маланцы решили просто не брать налог и то только до 2022 года.
А вот в городских условиях для ежедневного использования - просто прелесть. Поездка на работу, с работы, в магазин, туда-сюда. Ночью - машина на подзарядке. Тем более, ночью и электроэнергия гораздо дешевле - ночной тариф.
Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о евробляхах, принятые Верховной Радой. Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.
Ухх, заживем
https://www.autocentre.ua/news/pervyj-videoobozor-samogo-dostupnogo-elektricheskogo-krossovera-v-ukraine-755054.html