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Все про:акциз (291) НДС (293) электромобиль (13) Назаренко Олег (2)

 Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко

Электромобили освободили от НДС и акциза до 2022 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Свершилось! Поздравляю ВСЕХ! Электрокары освободили от НДС и акциза ещё на 4 года до 2022-го года!!!! Автомобилисты Украины показали: как можно добиваться своих целей БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ И НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ! Огромная благодарность всем причастным! Народным депутатам Долженкову и Рябчину! Всем, кто отдал свои голоса против НДС на чистый воздух! Налоговому Комитету, Минфину и Мининфраструктуры! Всем, кто вчера и в эту ночь стоял под Верховной Радой, был в Комитетах и под Куполом!", - заявил он.

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Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098526
 
   
 Топ комментарии
 
коли руки в васадзе ростуть з жопи, то цей завод виробник металобрухту взагалі треба закрити
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я не знав, що порох вже почав виробляти Ніссан Leaf, Тесла і Форд Фокус електро Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 1884 .... а реклама того, про що ви кажете - це вантажні електромобілі для вивозу сміття, які замовила якась європейська компанія в "богдана"
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Йуля більше по газу спеціаліст.... Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 8987
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шкода, що в нас електроєвробляхерів немає, - були б задоволені..... а може й ні Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко - Цензор.НЕТ 9861
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Прошу пана вже іде реклама на електромобілі Що виробляє "богдан" (хто в нас "богдан" ми знаємо) дл країн ЕС. В ес експорт з поверненням пдв, а зворотній ввіз без ндс і акцизу на 4 роки...Ай да Петре, айда курвій син....
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Кто йуле с онотолем мешает обеспечить украинцев электромобилями?
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Йуля більше по газу спеціаліст.... Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 8987
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А ось і Вася з"явився. Так чиє там місце біля параші? Га?
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Забезпечать...катафалки з електроприводом!
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я не знав, що порох вже почав виробляти Ніссан Leaf, Тесла і Форд Фокус електро Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 1884 .... а реклама того, про що ви кажете - це вантажні електромобілі для вивозу сміття, які замовила якась європейська компанія в "богдана"
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Ну так уже свистели, что к новому году пустят в продажу электрического китайца JAC IEV7S с ценой около 25 тыс у.е., колеса которому похоже будут прикручивать на Богдане.
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можно поздравить с этой реформой весь народ Украины. Особенно евробляхеров.
Соевые гои, это потужная реформа? она сосоптавима по потужности с открытием дорожного знака? или только с срывом пломбы?
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В Китае при приобретении электромобиля государство, в качестве стимулирования, дает дотацию от 4 до 8 тыс у.е.
Наши маланцы решили просто не брать налог и то только до 2022 года.
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покажите мне хоть одного не вора украинца который купил электромобиль? ну достал из кармана пол ляма и купил? а вот на банковой полюбляют, деткам покупают, внучатам)) даже сотрудники ощадбанка пересели на электробрычки, молодцы гниды, все для людей все для народа.
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барыга их уже "поздравил"... чуть ниже я оставил эту "радостную весть"! звиздец диабетчику Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко - Цензор.НЕТ 915
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Ну все теперь заживем. Кто там крайний за Теслой?!!
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Василий Васильев 79630a4d - я уже две взял... - вот только ищу разетку где заправится по дороге - у нас в области пока их нет... Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко - Цензор.НЕТ 9022
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Вирушаючи в подорож, бери з собою відро напруги.
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Электромобили для подорожей не очень удобны.
А вот в городских условиях для ежедневного использования - просто прелесть. Поездка на работу, с работы, в магазин, туда-сюда. Ночью - машина на подзарядке. Тем более, ночью и электроэнергия гораздо дешевле - ночной тариф.
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Ніссан ліф, так, не зручний.... а от пробіг Тесли на одному заряді абсолютно дозволяє
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электрогенератор покупай)) тебеж убрали все налоги))
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Ну так сзади прицеп с бензиновым генератором, зато за расстаможку платить не надо.
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за мной занимай, я уже вторые сутки живу под автосалоном, не успевают автовозом подвозить.
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Порошенко подписал два закона о евробляхах
Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о евробляхах, принятые Верховной Радой. Об этом глава государства сообщил в своем Facebook. Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко - Цензор.НЕТ 6427
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О доступности электрокаров ходят легенды. Самая дешевая цена на авто.риа 25 тысяч долларов. Про цены на теслы и бмв i3 лучше вообще молчать.
Ухх, заживем Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко - Цензор.НЕТ 3241
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халяви не має ніде..... за все треба платити....такий вже матеріальний і бездуховний цей світ Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 6640
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матиза на батарейках покупай))) там тоже налог отменили))
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Tata Nano - самый дешевый автомобиль в мире от индийской компании Tata Motors[2]. Изначально предназначался только для Индии. Представлен на автосалоне в Нью-Дели в 2008 году. 17 июля 2009 года Nano в Индии поступил в продажу по цене минимальной комплектации 100 тысяч рупий (2500 $).
Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 6362
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Если бы освободили от налогов производителей электрокаров в Украине, то я бы аплодировал стоя. А так никакой надежды покататься на электрокаре. Ну разве что дети выучатся и поменяют папе старую тачку на новую... Написал ... но что то даже самому не верится.
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на старости лучше пешочком...это молодым нада быстро и вчера...
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Не скажите! Я на вершине горы. И пешочком с сумками в руках 1000 метров от супермаркета уже тяжеловато. Особенно зимой...
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по этому случаю от ревы слышал лучезарную мысль: не государство, а дети и внуки на своей шее должны тащить своих пенсов за свой счет до гробовой доски
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У нас і так автовиробники купу пільг мають (незалежно від типу двигуна). ЗАЗу це сильно помогло????
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коли руки в васадзе ростуть з жопи, то цей завод виробник металобрухту взагалі треба закрити
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В бюджете Деу были заложены колоссальные суммы взяток чиновникам и директорам для выхода на зарубежные рынки... Васадзе продажная гнида. Коррумпированное дерьмо. Подонок и мразь систематически и системно уничтожающая автомобильную промышленность Украины лоббируя безделье и бездарность. И сыночка таким же воспитал, но все правительства получают от него, а он срет в душу своими голимыми полукитайскими "сборками". Чехи Дэу на свои заводы не пустили и имеют национального производителя достойного уровня еще и потому, что ауди взяток не предлагает...
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Я це все розумію... У тому-то й справа, що немає гарантії, що у випадку введення пільг на виробництво електромобілів не прийде такий самий Васадзе і замість сучасних електромобілів типу Тесла чи Ніссан Ліф наладить випуск китайського лайна типу такого...

https://www.autocentre.ua/news/pervyj-videoobozor-samogo-dostupnogo-elektricheskogo-krossovera-v-ukraine-755054.html
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У нас вже є розробники які вимушені виробляти за кордоном. У нас заводські потужності також є, але ж з нашим оподаткуванням і бюрократизмом не варто навіть починати...
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Європа переходить на електромобілі, а бензиново-дизельний непотріб спихує в Україну, чим наші машинщики дуже задоволені.
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ЗЫ: лучше всего в особенностях дорогих автомобилей разбираются те, кто не может себе позволить никакого.
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Мені ахтомобілі взагалі побоку. Був лісапет і той продав. Куди потрібно з"їздити, користуюсь громадським транспортом, а якщо далі, скажімо на море, то є маршрутки. Будь ласка. Відвезуть і привезуть. Це значно дешевше. Причому вийшов з маршрутки і ніяких проблем.
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Ну, я примерно так и понял из вашей позиции относительно автоакцизов.
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И сколько стоит завезти 3-летний Nissan Leaf из Польши ?
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Ровно столько сеодько он стоит в Польше...
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плюс вартість електроенергії на дорогу Електрокари звільнили від ПДВ і акцизу ще на 4 роки, - голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Назаренко - Цензор.НЕТ 9126
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а какая у них цена? Плюс если электрокар не новый то, ресурс его батарей уже подуставший, а заменить вУкраине их особенно негде и цена замены будет невдолбенная. Для простого украинца электрокар всё ещё роскошь.
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для простого украинца и таврия роскош)) а Пэтро подписал писюльку и не даст забыть про лАнусы и жагули.
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Ото ж меня и удивляет то, как быдло восхваляет закон, который господа приняли для того, чтобы уменишить свои издержки. Прямо тюремное "ничего от себя".
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Там такие не продают. Если хочешь 3-х летний, только из США. А это еще +4,5 тыс у.е. на доставку и оформление.
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Тоесть, даже для поляков, это пока роскошь.
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Ага, Тесла и Мерсы самые те кары, которые ждут недождутся простые украинцы. Тем более, что это как всегда барыги для себя лафу сделали. Не видел я ещё в Украине трудяг на Теслах.
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Быдло как всегда оплатит прихоти господ платя в двойне за свои старые корчи.
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Украинцы с удовольствием покупать газ по европейским, рыночным ценам, а растамаживать автомобили для личного пользования по европейским правилам и тарифам сами себе запрещают. Нация, страдающая кретинизмом, что с них возьмешь? Возможно последствия голодомора 30 годов сказываются, а может что другое.
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Не подскажите, где в Украине я могу найти рынок газа, электроэнергии или хотябы воды, чтобы себе прикупить немного товара?
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Теоретично в приватному секторі можна досягти повної автономії і не звертатися до монополізованого "енергоринку" ніколи.
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Но, окупаемость в украиснских реалиях выйдет в сотню лет.
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Что тут, про зубожілих пенсионеров уже писали?
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Ну, ты себе уже Теслу или Бэху электрическую прикупил, я так понимаю.
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Для простых граждан - налоги и акцизы, для барыг и монополистов-автодиллеров - налоговые льготы..., так и живем... А где же нытье барыгы Назаренко, что налоги должны платить ВСЕ?)))
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а я вот жду высказывание Южаниной. Она наверное заявит, что то типа: ну так покупайте электромобили.
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Я против электроблях... они должны платить налоги как все! На них ездит вороватое быдло, их аккумуляторы - очень токсичны и вредны для экономики...
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