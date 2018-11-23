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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019. ФОТОрепортаж

Вчера, 22 ноября, народные депутаты из-за рассмотрения Госбюджета-2019 работали в сессионном зале всю ночь до раннего утра 23 ноября.

В начале утреннего заседания спикер объявил о выходе Иоффе, Бакулина и Дунаева из "Оппоблока", а также о том, что в Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя".

Затем нардепы со второй попытки решили, что будут работать до принятия Бюджета-2019

Тем временем, стало известно, что Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

Затем нардепы повысили штрафы за вождение в пьяном виде. Теперь пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн.

Далее Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК

Затем Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО. Затем, Рада отправила в отставку министра агрополитики и продовольствия Кутовогоназначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов, а Оксану Маркарову - министром финансов Украины.

Тем временем, стало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО.

В итоге, 06:01 утра 23 ноября Рада проголосовала за Госбюджет-2019.

Ночное заседание Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 01

Президент Петр Порошенко выступает с трибуны Верховной Рады, убеждая нардепов поддержать поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 02

Нардепы и члены правительства внимательно слушают Порошенко.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 03

Ирину Фриз (БПП) поздравляют с назначением на должность министром по делам ветеранов. В частности, Фриз обнимает и фотографирется с ней представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП). Своей очереди к новоназначенному министру ожидают Алексей Гончаренко (БПП), Александр Бригинец (БПП), Вадим Денисенко (БПП). 

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 04

Ирина Фриз выступает перед парламентом.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 05

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствует Фриз в своей команде.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 06

Тем временем, на улице стемнело, а под куполом Рады кипит работа.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 07

Первый вице-спикер Ирина Геращенко обнимается с Иваном Кириленко ("Батькивщина").

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 08

Юрий Мороко ("Оппоблок", слева) фотографирует Владимира Гусака ("Оппоблок", справа).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 09

Тем временем, парламентарии продолжают рассмотрение вопросов, связанных с Госбюджетом.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 10

Перед нардепами выступает министр финансов Оксана Маркарова.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 11

Несмотря на позднюю ночь нардепы пытаются слушать и задавать вопросы министру.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 12

Чуть не лишившийся недавно неприкосновенности Станислав Березкин  зевает ("Воля народа").

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 13

Тем временем, Владимир Мисик ("Видродження", справа) решил немного посидеть с закрытыми глазами, а его коллега Анатолий Динисенко (внефракционный) изо всех сил пытается глаза не закрывать.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 14

Игорь Мосийчук (РПЛ, с палочкой), Татьяна Рычкова (БПП) и Руслан Князевич (БПП).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 15

Татьяна Рычкова и Руслан Князевич.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 16

Алексей Порошенко (БПП) увлечен своим телефоном, пока его коллеги Григорий Шверк (БПП) и Александр Дехтярчук(БПП) решили немного подремать.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 17

Сектор НФ: Виктория Сюмар решила прилечь в рабочем кресле, а ее коллеги Юрий Береза и Андрей Тетерук увлечены своими гаджетами.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 18

Мария Матиос (БПП).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 19

Василий Яницкий (БПП, слева) обнимается с коллегой.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 20

Тем временем,, Андрей Лозовый решил обнять главу своей фракции Олега Ляшко.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 21

Книга "Трамп никогда не сдается" и чашка кофе на рабочем месте Лозового.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 22

Олег Крышин (НФ) также обнимается с коллегой.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 23

Нардепы слушают выступление премьера Гройсмана.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 24

Тем временем нардепы из сектора БПП решили сделать синхронное селфи: Олег Недава (слева, в свитере).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 25

Гройсман продолжает убеждать нардепов принять Госбюджет-2019.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 26

Возможно, вдохновленный пламенной речью Гройсмана, Антон Киссе ("Видродження") решил проголосовать за себя и двух своих коллег.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 27
Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 28

Премьер Гройсман не скрывает радости принятию Госбюджета.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 29

Первый вице-премьер Степан Кубив, радуясь принятому Госбюджету, целует главу Минфина Маркарову, пока Гройсман принимает поздравления от нардепов.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 30

Гройсман благодарит парламентариев за Госбюджет.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 31

Гройсман поздравляет Маркарову. За ними наблюдает Дмитрий Белоцерковец (БПП, стоит спиной).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 32

Гройсман и глава фракции НФ Максим Бурбак.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 33

После принятия Госбюджета парламентарии потянулись к выходу из сессионного зала.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 34

Александр Кирш с шоколадкой и "Застольными беседами" Мартина Лютера.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 35

Тем временем, в президиуме Рады продолжаются дискуссии. Спикер Андрей Парубий и глава фракции БПП Артур Герасимов общаются с коллегой.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 36

К ним присоединяются и другие, в частности глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский (второй справа, с бородой) и Владимир Гусак ("Оппоблок", третий справа).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 37

Парубий, потирая руки, покидает рабочее место.

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3098517
 
   
 Топ комментарии
 
сборище мразей. в нормальной стране! таких не подпустили бы к власти, но мы стадо..
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Да. Дерибан прошел удачно. Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 9187
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А можно я тебя тоже идиотом назову? Но, ты это, там держись Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 7210
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сборище мразей. в нормальной стране! таких не подпустили бы к власти, но мы стадо..
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"семье"главное успеть 1лярд704ляма оприходовать до марта
и на мальдивы с чистой совестью ))) Депутати-соньки, Кіссе, який голосує за трьох, радісний Гройсман і обійми Лозового з Ляшком: як Рада вночі приймала Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 1786
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Шантаж країни від косатой, корисних ідіотів, скотиняки і кремлівських балалаєчників не пройшов. Держава з бюджетом і впевнено входить в 2019 рік.
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А можно ли уточнить, в какое отверстие она входит? Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 2344
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В 2019 рік, рік перемоги Порошенка нна ппрезидентських виборах..Тобі щось не подобається, зайвохромосмонний?
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А можно я тебя тоже идиотом назову? Но, ты это, там держись
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Хіба зайва хромомсома то не дар божий, вата?)))
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Дурашка, практически во всем цивилизованно мире уже давно принято считать, что плинтус рейтинга действующего презика 25%. Если ниже, то это уже ниже плинтуса. Так сколько там у твоего "победителя" выборов 2019?
ЗЫ. Передай своему наставнику, что тезис про лишнюю хромосому уже давно устарел, сейчас у стэцькофф все больше хамство в фаворе
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Она входит в одно отверстие, а другим накрывается.
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СБРОД ТУНЕЯДЦЕВ, ВОРОВ, МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ....КОТОРЫМ ПЛЕВАТЬ НА УКРАИНУ! ТВАРЬЕ, ШАКАЛЬЕ! И КУДА ГОСПОДЬ СМОТРИТ, И ПОЧЕМУ КУПОЛ НЕ ОБРУШИТ, КОГДА ОНИ ВСЕ С СВОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ БУДУТ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ!!? НАВЕРНОЕ СОБРАТЬ Б...ЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ ВСЕХ СРАЗУ НЕ МОЖЕТ))))
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Andre2014. Успокойся. Не все там прокремлёвские слава богу.
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КАКАЯ РАЗНИЦА ПРОКРЕМЛЕСКИЕ ИЛИ НЕТ, ГЛАВНОЕ, ЧТО ИМ ПЛЕВАТЬ ВСЕМ НА УКРАИНУ! ТУТ КАК В АНЕКДОТЕ. Сидит мужик на реке, ловит рыбу.
Глядь, плывет бутылка. Мужик бутылку выудил.
Пробку вытащил. Хлоп! Вылетает джинн с благодарностями.
Мужик заказывает желание.
- Пусть по реке поплывут все менты в черных гробах.
- Ты ч:е! Менты ведь тоже люди, бывают и хорошие, -
офигевает джинн.
- Ладно, - передумал мужик, - пусть хорошие в красных
гробах, а плохие в черных.
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А Украина, меж тем, могла бы претендовать на лидирующую роль в мире по производству мыла. Материала хоть отбавляй Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 5717
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Пока что лидер "Невская косметика" с её "дегтярным мылом".
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Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 9678Ray‏ @Ray_net_ua 2 мин.2 минуты назад
Рада с нулевым рейтингом доверия распределила деньги по "благотворительным фондам". Ночью пьяные нардепы приняли бюджет Украины на 2019г в котором украинцы должны будут выделить из своих карманов 1 миллиард(!) в фонд Порошенко и 5 миллиардов(!) для провластных нардепов. - Томенко

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 8586
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Если фирма , предприятие, завод, фабрика и любая другая работающая структура работает не в прибыль, а в убыток ТО БУДЕТ ЛИ ХОЗЯН, директор, владелец этого предприятия получать зарплату, которая формируется из прибыли?
С КАКИХ ДОХОДОВ ЭТИ "..." ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ, ПОЛЬЗУЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ЖИЛЬЁМ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНОЙ и т.п, если прибыли нет и бюджет в глубокой убыточности с неизвестно чем обеспеченными долгами?
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Были, причем давно - когда Лозовой был еще худеньким и смазливым (до 13-го года, кажысь). Сейчас у Ляшка новая пассия - студент Даниэль Лайс. Росита всегда у него была и есть за определенную сумму женой для прикрытия, для прикрытия они и расписались (так делают многие геи)Депутати-соньки, Кіссе, який голосує за трьох, радісний Гройсман і обійми Лозового з Ляшком: як Рада вночі приймала Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 1242
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То типу є такий жадібний демон Левіафан, якому протиставляють апостолу Петру. Так в Україні Левіафан назвався Петром.
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вот как выглядит со стороны "имитация" внешнего управления страной...зачем нам на нашей шее четыре сотни попугаев во главе с самовлюбленным какаду?
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завжди були і будуть незадоволені. на всі забаганки депутатів ніколи не буде вистачати. головне завдання цей бюджет виконувати . популісти зараз мають черговий привід на телеполітшоу вправлятися у тому, хто більше локшини кине на вуха лохторату
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Рада в сонной коме, не приходя в сознание, приняла бюджет.
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Нужно быть последним идиотом чтобы голосовать в этой стране...
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А тебя никто и не просит. Голосуй в своей паРаше молча и с удовольствием, потому что скоро вообще не будете голосовать в связи с введением должности сцаря Депутати-соньки, Кіссе, який голосує за трьох, радісний Гройсман і обійми Лозового з Ляшком: як Рада вночі приймала Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 2306
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Нормальный быдляк...Их не инопланетяне избрали, многих, за гречку и конверты ..Чё на зеркало пенять, коль рожа кривая..Долгое гниение и беспросвет Украине обеспечены, на многая лета... Депутати-соньки, Кіссе, який голосує за трьох, радісний Гройсман і обійми Лозового з Ляшком: як Рада вночі приймала Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 5575 Депутати-соньки, Кіссе, який голосує за трьох, радісний Гройсман і обійми Лозового з Ляшком: як Рада вночі приймала Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 1571
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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