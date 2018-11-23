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 В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову. ФОТОрепортаж

Программа включает показ пяти лент.

В Страсбурге проходит неделя кино "Фокус на Украину", посвященный незаконно заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову 01
В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову 02

"Неделя украинского кино посвящена Олегу Сенцову, который заключен в России и на поддержку которого проходит глобальная кампания", – сказал на открытии мероприятия постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Первый показ ленты "Донбасc" режиссера Сергея Лозницы в престижном кинотеатре "Одиссей" вызвал живой интерес и собрал полный зал.

В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову 03

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В программу недели украинского кино также включены фильмы "Коли падають дерева" (Украина, Польша и Македония), "Стрімголов" (Украина), "Міф" (Украина) и "Брама" (Украина, США).

Кроме того, в пятницу в Совете Европы пройдет специальный показ фильма "Киборги".

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Напомним, как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, в 2018 году были презентованы 18 новых украинских фильмов, еще 72 фильма находятся в процессе создания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098515
 
   
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Сполучені Штати вкотре наголосять на необхідності негайного звільнення Надії Савченко під час візиту до Москви Держсекретаря США Джона Керрі. В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову - Цензор.НЕТ 8797 23.03.2016
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миномётоми через купол а потом из автоматов. и весь народ аплодирует У Страсбурзі розпочався Тиждень українського кіно, присвячений Сенцову - Цензор.НЕТ 2930
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г*споди, да если бы Европа и прочие захотели, то Х*йло уже бы платил всем компенсации.
если РАЗВЕДКА США высерает: ой! а мы не знали(( В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову - Цензор.НЕТ 7736 )) шо русня пойдет нах на Крым и после этого в этой конторе не увольняют половину разведосов, а вторую не садят, то я не верю шо тем шо этим. Десятки миллиардов бюджета и..... мы не знали.
Ага, а я не знал шо зимой может быть снег и Кличко будет должен его растопить В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову - Цензор.НЕТ 5679
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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