 Уникальный подход к отбору и оцениванию действующих судей в Украине минимизирует политическое влияние, - эксперты ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете "Отбор и оценивание судей", который был презентован 23 ноября в Киеве.

Благодаря работе Совета по вопросам судебной реформы впервые в украинской истории был сделан практический переход от отдельных инициатив к более системному подходу к реформам в области юстиции. В большинстве стран новый подход, который применила Украины к отбору и квалификационному оцениванию действующих судей, еще никогда не применялся к государственному сектору в целом, не говоря о судебной власти.

Эксперты отмечают, что украинская процедура оценивания с целью отбора или определения уровня квалификации судей является уникальной по своему объему и содержанию в мире и имеет специфические особенности, а именно:

• сложность и комплексность процедур и методик оценивания кандидатов;

• участие гражданского общества;

• высокий уровень технократичности при проведении оценивания кандидатов, в рамках которого оцениваются не только юридические знания, но и их социальная компетентность и психологические способности на основе установленных критериев.

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Психологическое тестирование заслуживает отдельного внимания, поскольку во время него проверяются общие знания и навыки (IQ) судей и кандидатов, этика и доброчестность, социальные компетенции, склонность к патопсихологическим рискам и другие социальные и управленческие навыки.

"Психологическое тестирование уже положительно повлияло на общий процесс, выступая в роли важной процессуальной гарантии, которая ограничивает дискрецию Комиссии в части оценки социальных и психологических характеристик кандидата на судейскую должность", - говорится в отчете.

Существенный "вес" метода психологического тестирования, который можно сравнить с методами, которые уже применяются, хотя и в меньших масштабах, в некоторых странах ЕС, является хорошей базой для получения детальной экспертной оценки личности кандидата.

Эксперты признают, что не только судьи, адвокаты и ученые-юристы с соответствующим профессиональным опытом теперь могут подать свою кандидатуру на занятие судейской должности в Верховном Суде, апелляционных и специализированных судах.

"Ситуация с 2015 года с уровнем доверия к судебной власти значительно улучшилась - это значит, что Украина делает очень хорошую работу, которая способствует росту доверия народа к судебной власти. Есть ошибки, но есть и очень много достижений", - отметил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Напомним, в 2016 году Украина начала процесс системной перезагрузки судебной власти путем введения обязательного квалификационного оценивания всех действующих судей с целью подтверждения ими способности осуществлять правосудие. Перезагрузка судебной власти также включает в себя отбор новых судей и создания новых судов. Более 6000 судей и кандидатов на судейские должности пройдут через процедуры, разработанные Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ).