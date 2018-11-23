 Порошенко открыто называет РФ агрессором и не разделяет политические высказывания Медведчука, - в АП назвали "недостойными" обвинения журналистов "Схем"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Администрации Президента.
"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнесов со Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Обвинения по этому поводу считаем недостойным Вашей программы. Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых высказал недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этот вопроса", - говорится в сообщении.
"Президент Порошенко открыто называет Россию страной - агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но Президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", - заявили в пресс-службе Администрации Президента.
Как сообщалось ранее, журналисты "Схем" в течение 4 месяцев наблюдения выяснили, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.
Хто б міг подумати...
Та Йулька - таке ж гівно, як і твій Порошенко.
Гордон про Уркаїну
Але всі ці казки, що там Юлька - агент Кримля, що Порошенко... - це казки. Вони з одного тіста. А Зеленський - це просто чиясь маріонетка в наступних виборах (не самостійна фігура).
Для об'єктивності я намагаюсь фільтрувати новини не тільки на наших каналах, а і російських, як то орт, росія, та ж медуза типу опозиційна. Як каже японська народна мудрість, щоб вивчити свого ворога треба знати чим він дихає. Тоді вже можна якісь висновки зробити.
Я от переглянула це і тепер придивляюсь до Юліних бігбордів про газ. Тепер же все зрозуміло, а я маленьким шрифтом чесно не читала)))
Юля про газ
Гордон про агентів кремля
Якраз про агентів. Чекаємо слова американців. Але вчора прочитала таку інфу, шо Зварича розкрили як агента ГРУ, Шо його завербували по роботі ще при совку в Індії
Хорошие сапоги
А нам усім терпіння, мудрості. Росію повалити не так просто, але можливо)))
Согласен!
Весь антураж : "Медведчук миротворец" созданы Кондитером для захвата торговли между РФ и Украиной. Вот он с этим успешно справился. А теперь его расейские бизнеспартры требуют политуступок или "всё раскроем народу". Поэтому добровольцев выдают врагу или сажают, поэтому убивают активистов, поэтому "растёт" Медведчук и ватные группировки
всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", -
заявили в пресс-службе Администрации Президента.\\\\\\\\\\
А че не с Дедом Морозом(который со Снегурочкой)? Тоже такой же персонаж выдуманный.
\\\\\\\\\\\\\\со Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком\\\\\\\\\\\\
А че оно до сих пор не Спецарестованный СБУ? Ах да, Дутин нападет. Притом Петр Алексеич все годы шо при власти - НЕЗАКОННО занимается бизнесом! т.е. никак оН не мог и не имеет права быть при власти. Конституция это такая туалетная бумага, да? Мрази. Кстати, #шо там у Варфоломея?)
И СЕНСАЦИЯ! Новинский слил тандем Петра-Медведчука
"За сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА», - уточнил Вадим Новинский...
Т.е. Бойко ушел к Медведчуку в рамках СОТРУДНИЧЕСТВА с властью! А власть это - Петя!
Ну вот и все! Петя = Медведчук... Прямой канал = Бойко, Медведчук, Порошенко...
Или вы не верите Новинскому с Ахметовым? Они уж точно знают!Миха Чаплыга
зрадофіли ще годину тому написали, що порохоботи вилізуть з поясненнями "то тіки для зрушення питання заручників"...не пройшло й години як з таким поясненням вилізло чудо з АП)))
то що - зрадофіли то і є порохоботи?)
чи порохоботські методички вже отупіли вкрай?)
з.і. - заочно бо звинуватив заочно
Вот Йуля - та б не зустрічалась...
Правильно ? Чи зустрічалась, щоб отримати вказівки ?
Кто не верит - тот зрадофил...
Он там все время хохотал, когда матери убитых в это время в голос рыдали...
Медведчук Його шанує а він Медведчука. Обидва "шановні люди" !!!
И делишки эти - не только бизнесовые, а и по развалу экономики Украины.
партнери по захопленню ринку скрапленого газу.
А СБУ знищує їхніх
конкурентів для подальшої монополізації ринку. У лютому 2017 року журналісти телепрограми
«Схеми» виявили, що підконтрольна Петру Порошенку Служба безпеки України
заблокувала роботу 16-м традиційним компаніям-імпортерам зрідженого газу в
Україні під приводом причетності до терористичних організацій на Сході України.
Натомість на ринок ввійшли чотири нові компанії «Глуско Україна», «Креатив
Трейдинг», Wexler Global LP
(Велика Британія) і Gikka Limited
(Британські Виргінські острова), що пов'язані
з кумом Володимира Путіна Медведчуком
А в остальном он с ним полностью согласен