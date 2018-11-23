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Все про:Администрация_Президента (1423) журналистика (2327) Медведчук (769) Порошенко (15792)

 Порошенко открыто называет РФ агрессором и не разделяет политические высказывания Медведчука, - в АП назвали "недостойными" обвинения журналистов "Схем"

В Администрации президента опровергли утверждения журналистского расследовании проекта "Схемы" об общих бизнес-интересах Порошенко и Медведчука, заверив, что их встречи связаны исключительно с вопросом обмена пленными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Администрации Президента.

Смотрите: "Медведчук искренне ненавидит все украинское, это враг", - Мостовая. ВИДЕО

"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнесов со Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Обвинения по этому поводу считаем недостойным Вашей программы. Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых высказал недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этот вопроса", - говорится в сообщении.

"Президент Порошенко открыто называет Россию страной - агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но Президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", - заявили в пресс-службе Администрации Президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму

Как сообщалось ранее, журналисты "Схем" в течение 4 месяцев наблюдения выяснили, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.

Источник: https://censor.net.ua/n3098512
 
   
 Топ комментарии
 
"В Администрации президента опровергли утверждения журналистского расследовании проекта "Схемы" об общих бизнес-интересах Порошенко и Медведчука, заверив, что их встречи связаны исключительно с вопросом обмена пленными."

А разве Схемы утверждали что-то "об общих бизнес-интересах"?
Я так понял, что Схемы просто расследовали неоднократные визиты Медведчука к Порошенко.
В таком случае - отрицание "общих бизнес-интересов" на какое-то паливо похоже...
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Точно!!!
Нужно много воровать! А то путен нападёт!!!
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Да да, ночью как крысы под прикрытием темноты и охраны встречались два бизнесмена для переговоров по бранцям.
Интересно, Петя и Медведчук по памяти назовут больше 5 фамилий наших заложников?
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хто б шо не писав, але раджу подивитись хоч раз программу "60 хвилин" Скабєєвої. Вчора навіть наш Гордон підколов, шо у вас по федеральним каналам все більше і більше про Україну, ніяких проблем в Росії не існує. А обсирають Пороха знатно. Скабєєва в кожній своєїй репліці згадує як не Пороха-олігарха, так Пороха-фашиста-бандерівця, Пороха-піндосівську підстилку і т.д.. І ось уже тиждень в цій передачі висвітлюють рейтинги майбутніх наших президентських виборів і за ними перемагає ЮЛЯ. Канєшн. В другий тур проходять Зеленський і Юля. І от вони вже Юлю бачать президентом. Але дивлячись на цю передачу і щоразу завистиві принизливі вислови про нас українців, переконуєшся, що рухаємось ми в правильному напрямку. Поки про Томос не згадують, але поносять армію, Азовське море, Холодомор у Сімілі (пардон, але всрався він їм). І за рік настрої Скабєєвої дуже змінились,в она тепер схожа на цербера, звук неугодних прикручують, ведуча перебиває, обриває, ще рік тому вела себе більш лояльніше. А раз нас обсирають так потужно, то значить ЗАЗДРЯТЬ. Ой заздрять. Поляк вчора так і сказав, треба вам здаватись, бо далі буде тільки гірше, я вам біцяю
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Тобто це все проіски Йульки та Зеленського?Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 8341
Хто б міг подумати...
Та Йулька - таке ж гівно, як і твій Порошенко.
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давайте без образ і посилань. Чи Ви так звикли в своїй родині всіх на Х, то шо вам чужі люди. Порох такий же мій як і ваш. Я просто описала ситуацію.
Гордон про Уркаїну
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Прошу вибачення, якщо образив.
Але всі ці казки, що там Юлька - агент Кримля, що Порошенко... - це казки. Вони з одного тіста. А Зеленський - це просто чиясь маріонетка в наступних виборах (не самостійна фігура).
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Добре. Але намагайтесь не опускатись до образ. Я дивлюсь на цю Скабєєву на її ненависть до нас українців і я щоразу в шоці. А ми тут вдома один на одного. Я не її прихильником ні Юлі, ні Пороха. Але думаю нам усім треба робити здраві висновки з того, шо ми бачимо по телевізору, інтеренету. Для прикладу чого той же Коломойський по своєму каналу не розкаже чого він втік зі Швейцарії з усім своїм офісом в Ізраїль. Боїться чогось. А чого не каже. "Схеми" тільки про Пороха. Зеленський зрозуміла чия маріонетка.
Для об'єктивності я намагаюсь фільтрувати новини не тільки на наших каналах, а і російських, як то орт, росія, та ж медуза типу опозиційна. Як каже японська народна мудрість, щоб вивчити свого ворога треба знати чим він дихає. Тоді вже можна якісь висновки зробити.

Я от переглянула це і тепер придивляюсь до Юліних бігбордів про газ. Тепер же все зрозуміло, а я маленьким шрифтом чесно не читала)))

Юля про газ
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Там тоже не дураки и открыто хвалить своего агента не будут, так что не все так просто.
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у вівторок вони аж танцювали від того, шо їхнього генерала виберуть головою інтерполу. Скабєєва вже бажала йому ні пуху не пєра і тут бах вибрали корейця, так от ні вочра ні позавчора про це ні гу-гу. А шо так. А бо провалився план. Так і з Юлькою, вони сплять і бічать її, а як не виберуть, то скажуть, шоу нас все так куплено перекуплено і вибрали преза за гроші
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Раджу переглянути це.

Гордон про агентів кремля

Якраз про агентів. Чекаємо слова американців. Але вчора прочитала таку інфу, шо Зварича розкрили як агента ГРУ, Шо його завербували по роботі ще при совку в Індії
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Это точно .. Если сукабеева не посвятит хоть половину своей зомбопередачи проклёнам на Порошенка , это уже будет сродни стихийному бедствию ,, катаклизму . !! Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 9987 .
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Це точно. І який вона з Поповим щоразу брєд несе. Це якийсь капєц. Боже, як вони нас хають, Пороха, Бандеру. От учора Скабєєва заявила, якшо ви почнете стріляти на Азові ми його нафіг собі заберем. Ти дурепа, поляк Якоб їй про міжнародні закони-право. Яке там. Всьо наше. Попов розказує, от я зайшов в маркет яблук купити, а там продавчиня хохлушка бідкається на погану вівцю Порошенка. Цікаво, а на цій продавчині на лобі написано, шо вона з України чи вона з ним українською говорила. Я оце чекаю Томосу, цікаво шо вони після цього почнуть блеяти. Поки що нічого. Оце вже тиждень наш майдан розбирають і як ми після нього хріново живемо. При чому якшо почитати блоги на livejourna, то там Варламов присвятив статтю. причому непогану. Тобто в наш захист, так його там тролі так обісрали. Жесть. І ще цікаво, що хдраві росіяни теж пишуть свої роздуми. Вчора потрапила на статтю блогера Нєміхаіл. Росіянин, колишній мєнт, але написав 10 пунктів, аналізуючи наші масмедіа про плюсти після майдану. Дуже толково, дуже здраво, я собі зберегла. Так шо його. Обісрали, шо продався нашому СБУ, яке йому типу гроші заплатило. Я в шоці від того поносу щоденного на нас.
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Все так, але навіщо ви те дивитесь ще й так багато? Щоб розуміти що там відбувається досить 5 хвилин
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Так я хв 10-15 і дивлюсь. Просто, коли передача вже вийшла, я прокручую на ютьюбі і переглядаю цікаві моменти. Я ж не всю передачу. Нє, на всю у мене б нервів не вистачило))) А ще цікаво читати livejournal. Там багато звичайно гівна, але є цікаві статті. Я вище писала. Або от я якось потрапила на Медузі(це рос сайт типу опозиційний) на статтю, в якій просили людей написати листи Сєнцову. Ой, думаю, шо за фігня. Проходить доба. І медуза викладає штук 8 листів. Я була у шоці. Для росіян Сєнцов є уособленням незламного духу, українскьої патріотичності. Не буде все переоповідати, але суть яка: от я такий чи така боюсь сказати правду на людях, не подобається авторитаризм, але я мовчу, але дивлюсь на Сєнцова і мені хочеться якось діяти. От ви уявляєте як потужно по краплині діє на росіян така пропаганда. І я тепер розумію тих, хто захищає нас у Скабєєвої. Не люблю Гордона, але Скабєєву як він тролить. Це ж любо дивитись. От вона кого завгодно до істерики доведе. а тут Гордон її. У мене таке враження, шо вони хочуть свої натиском його переконати, шо він тупий єврей марно витрачає сили на підтримку України. А то багато думає, от я став би "у руля", атк все зразу б. Не захищаю Пороха, але проти такої махіни як Росія нахрапом нічого не вдієш. Тільки поступово по краплині. Як вода камінь точить. Або як приклад, ІІ світвої війни, коли всі офіцери свої перемоги здобували велики жертвами і лобом на противника і тільки Рокоссовский здійснював тактичні операції, так з жертвами, бо це війна, але які успіші. Той же Сталінград, Курська дуга, визволення Білорусі. Тут треба бути і хитрим і мудрим. Але в ітозі його посунув Жуков з командування фронтом, який вже націлений був на Берлін, так шо всі лаври дістались йому, а не Рокссовському. Це я так, повернута на тактично-стратегічних книгах про військові дії
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Затыкать рот несогласным это часть гибридной войны кремля против -здравого смысла . Порошенко відкрито називає РФ агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 2328 . По логике мацкалей белое это чёрное , и наоборот . Все кто с этим не согласен -нацпредатели , продались Украине и госдепу .А росказни про то что мы , украинцы ," стали хуже жить после Майдана " это своего рода зомбирование самих кацапов . Им таким образом , на нашем примере ,внушают что революция это плохо , чтоб сидели и не дёргались , не беспокоили царя ,, чтоб ничего от власти не ходили не требовали и т.д ..
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Знаєту, ми розумний народ. Нє, є серед нас і запроданці і лохи, але в цілому. Приємно бути такою нацією. Просто треба здраво на все дивитись. Але те, шо Російські цербери як з цепу зірвались, це факт. Такого років 3 назад не було. А зараз що далі те гірше. Я це розцінюю, як слова Вєрочки зі Службового роману.

Хорошие сапоги
А нам усім терпіння, мудрості. Росію повалити не так просто, але можливо)))
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Вірити тому хто постійно бреше - себе не поважати!!!
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это ты про журналистов "Схем"?
Согласен!
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Про порошенко "достойно" говорить или хорошо, или ничего.
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Медведчук с Порошенком давние партнёры, ещё с тех 90-х когда Кондитер баллотировался по писках СДПУ(о) как соратник Медведчука.
Весь антураж : "Медведчук миротворец" созданы Кондитером для захвата торговли между РФ и Украиной. Вот он с этим успешно справился. А теперь его расейские бизнеспартры требуют политуступок или "всё раскроем народу". Поэтому добровольцев выдают врагу или сажают, поэтому убивают активистов, поэтому "растёт" Медведчук и ватные группировки
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Одного из добровольцев как раз во вторник будут судить. Пострадавшим по его делу медведчук
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Город засыпает-просыпается мафия！
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Хароший рускаязичний пєрєвод. Толька начинать слєдаваєт с 2000 года ))
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Дык ,а где сами обвинения . ?? Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 2572 .Ну ГДЕ ?? На каких то дебильных фото , непонятно каких машин , и не известно где .!? Фото типа- " шин ", от авто якобы кумх.йла , якобы в имении Пороха , - это вообще шедевр . ! Может он там пописял где то , под деревом , вы бы ,журнашлюшки тупоголовые , ещё взяли и землю на анализ . Проверили бы её на наличие мочи кумх.йла . !! Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 9920 .
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он так же точно тайком с рыгами в 2005 решал вопросы - до чего дорешался - сейчас расхлебываем, повесить тварь жирную за это мало
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Ты, урод, уже просто брызгаешь поносом - набор слов ни о чем. Отупел от ненависти, ботяра конченый. Свали в спам.
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Но Президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со
всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", -
заявили в пресс-службе Администрации Президента.\\\\\\\\\\

А че не с Дедом Морозом(который со Снегурочкой)? Тоже такой же персонаж выдуманный.

\\\\\\\\\\\\\\со Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком\\\\\\\\\\\\

А че оно до сих пор не Спецарестованный СБУ? Ах да, Дутин нападет. Притом Петр Алексеич все годы шо при власти - НЕЗАКОННО занимается бизнесом! т.е. никак оН не мог и не имеет права быть при власти. Конституция это такая туалетная бумага, да? Мрази. Кстати, #шо там у Варфоломея?)
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Сказать не значит делать. Погуглите есть 100 видео где в магазинах можно спокойно купить Рошенки в РФ
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ты российский бензин покупаешь и не морщишься. Зрадник?
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принципиально не покупаю топливо с рф. Беру прибалтийское. А ты порохоботик вылазь из прокси, не патриотично как-то
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Прибалтийское делается из чьей нефти, не подскажешь?
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Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 7867
И СЕНСАЦИЯ! Новинский слил тандем Петра-Медведчука Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 3448
"За сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА», - уточнил Вадим Новинский...
Т.е. Бойко ушел к Медведчуку в рамках СОТРУДНИЧЕСТВА с властью! А власть это - Петя!
Ну вот и все! Петя = Медведчук... Прямой канал = Бойко, Медведчук, Порошенко...
Или вы не верите Новинскому с Ахметовым? Они уж точно знают!Миха Чаплыга
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Ну, якщоНовінському не вірити, то я вже й не знаю, кому тоді взагалі можна вірити. ))
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В нашей стране, наполненной недоверием людей к власти и друг к другу, так легко посеять смуту, махновщину, страшную зраду. Самое интересное, что честные активисты и журналисты-расследователи, придя во власть становятся зрадниками. Бесовский круг зрады замыкается.
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цікаві брате часи настали(с)

зрадофіли ще годину тому написали, що порохоботи вилізуть з поясненнями "то тіки для зрушення питання заручників"...не пройшло й години як з таким поясненням вилізло чудо з АП)))

то що - зрадофіли то і є порохоботи?)
чи порохоботські методички вже отупіли вкрай?)
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То по-вашому "порохоботи" мають тепер придумати якесь інше пояснення, бо їх випередили "зрадофіли"? А якщо саме це пояснення, про заручників, правдиве, тоді що? ))
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тоді я заочно принесу вибачення пороху!!!

з.і. - заочно бо звинуватив заочно
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Кагебіст, кум хуйла - Спецпредставник СБУ!?? Ви що, пане порхуй взагалі в адекваті? Так відкрито ! Кинули кістку про бізнес- інтереси, що б не побачили більшого! Думаю,за нашою спиною рефворматори вже про все домовились.
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А оце слово, пор... не хочу повторювати, це ви про кого?
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І шо ?
Вот Йуля - та б не зустрічалась...
Правильно ? Чи зустрічалась, щоб отримати вказівки ?
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за пленных у Петра Лексеевича душа болит....
Кто не верит - тот зрадофил...

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RobinHood dfb9bea2 - а эта?

Он там все время хохотал, когда матери убитых в это время в голос рыдали...
Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 2576
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Чим же вона заборонена? Ви ніби вільно її запостили ))
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Порох "рылом не вышел" и авторитета ему не хватает, что бы с ним Медведчук общие бизнес-интересы имел...

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Більш детальніше ця ж сама тема (з подачі української служби Радіо Свобода):https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-u-poroshenka-vdoma/29615096.html
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Ну если сдвига с мертвой точки нет, как говорит пеця, то зачем держать кума хуйла на этой должности? Ану соя обьясните?
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потому, что медведчук посредник между русским и украинским хуйлами
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Перш ніж ставити запитання до сої, спочатку ти, совок, поясни, навіщо Пуцман наполягає щоб там був саме Медведчук і ніхто інший ))
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Моя на ветке одни робингуды и смиты кацапские. Когда ж вы трутни отдыхаете.
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Так,але якщо подивитися на час їх появи на форумі і однаковий зміст "мислєй" то складається враження, що більшість з них вже "отдихают" на зоні...😏😏😏
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ватарилі вже просто не знають, що ще вигадати проти шановного Петра Олексійовича ))))))))))))) господи, до чого ж убогі істоти ))))
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Дуже "шановний" ))))))))))))))))
Медведчук Його шанує а він Медведчука. Обидва "шановні люди" !!!
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ватка, ти вже провела ранкову процедуру по вилізуванню дупи вашого ботоксного хуйла?
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Удобно пете: порохоботы аж укакиваются, доказывая, что Юля - агент путина, а под этот шумок петя проворачивает свои грязные делишки с ху#лом.
И делишки эти - не только бизнесовые, а и по развалу экономики Украины.
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І безвіз петя провернув під шумок, і Джавеліни провернув, і Томос, і НАТО ось на днях... Тепер сидить такий петя і думає, що б таке ще разом з ху#лом провернути? ))
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Яких тілки слів Штірліц не відпускав на адресу Сталіна. Однак це не завадило йому отримати "Зірку Героя" (чи "Ордєн чЛєніна". Вже й не пригадаю).
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Коль Пэця, такой патриёт своей страны, то почему в РФ , многопрофильный бизнес ведёт? Порошенко відкрито називає Росію агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 2989
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Як чому він там, в Росії, бізнес веде? А я за що він буде там "Лади" купувати і втюхувати своїм лохам замість "євроблях"?
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Що, Лади ще досі існують? Вже вічність їх не бачив ))
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Ну да, Тимошенко встречались - это все, агент х--ла. А ПОП, в тайне, скрытно, то по версии порохоботов исключительно из патриотических чуств.
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недостойные обвинения? Т.е. журналисты все наврали? Тогда пусть АП подаст в суд на журналистов и опровергнут описанные встречи. В суд не собираются подавать, значит все изложенное в репортаже правда и ложью есть заявление АП. Все просто.
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По якій статті АП в суд має подавати, уточни будь ласка, все просто. Зразу тобі скажу що в Україні статті "за клєвєту" не існує. Тож, що має бути в позові? ))
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Ну швидко зориентувалось порося -- "Нэ, цэ не я! Я зовсим не такий!" Цэ саме вин и тэ що пидлабузники з АП назтвають "недостойними звинуваченнями" якраз и достойно нашого пор.., пардон "президента", шляк би його трафив.. Порошенко відкрито називає РФ агресором і не поділяє політичні висловлювання Медведчука, - в АП назвали "негідними" звинувачення журналістів "Схем" - Цензор.НЕТ 4121
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Де ти бачив ці слова президента, ті що ти стверджуєш він ніби сказав? Схоже, що ти трохи не орієнтуєшся )))
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Скот брехливий, краще розкажи про свій бізнес в кацапії та Криму, та вбивства проукраїнських активістів з твоєї подачі
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Це ви кому? Ви забули вказати до кого звертаєтеся ))
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Так мертвечук і парашенко бізнес-
партнери по захопленню ринку скрапленого газу.
А СБУ знищує їхніх
конкурентів для подальшої монополізації ринку. У лютому 2017 року журналісти телепрограми
«Схеми» виявили, що підконтрольна Петру Порошенку Служба безпеки України
заблокувала роботу 16-м традиційним компаніям-імпортерам зрідженого газу в
Україні під приводом причетності до терористичних організацій на Сході України.
Натомість на ринок ввійшли чотири нові компанії «Глуско Україна», «Креатив
Трейдинг», Wexler Global LP
(Велика Британія) і Gikka Limited
(Британські Виргінські острова), що пов'язані
з кумом Володимира Путіна Медведчуком
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"Традиційним" - це тим що працювали при правлінні Януковича? Вас обурює що їм не дали продовжувати? ))
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Сейчас выступает перед студентами, понятно дипломатами, понятно, чьих будут. Очень люблю лапшу, но не на ушах. Но кому-то же это все нужно.
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це просто така "лєгенда" для прикриття
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Порошенко не разделяет политические высказывания Виктора Медведчука.

А в остальном он с ним полностью согласен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко открыто называет РФ агрессором и не разделяет политические высказывания Медведчука, - в АП назвали "недостойными" обвинения журналистов "Схем"
 
 
 
 
 
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