EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Экономика, Общество
  4596  134
Все про:ВР (22479) налоги (2521) НДС (293)

 Посылки из-за границы стоимостью больше 100 евро обложили НДС

Закон будет действовать с 2019-го, в первые полгода НДС обложат только товар дороже 150 евро.

Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которые уточняют порядок администрирования и повышают ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс и других законодательных актов (законопроект 9260) во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и озвученным под стенограмму поправками проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство, - Южанина о законе о "евробляхах". ВИДЕО

Законом, в частности, вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя.

Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Законопроектом также предусматривается признание налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

Во время рассмотрения законопроекта председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина выразила мнение, что уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары за рубежом.

"Почтовые операторы заверили, что после изменений поведение людей также изменится и приобретая товары для собственных нужд, они сделают так, что посылки более 100 евро стоить не будут. Закон распространяется только на те партии товаров, которые под видом посылок осуществляется для продажи магазинами", – сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Повышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, - нардеп Колесников

Отметим, что, кроме обложения НДС посылок из-за границы, законопроект предусматривает повышение акциза на табачные изделия, экологического налога, рентной платы за недра и лесные ресурсы.

Поддержка законопроекта №9260 парламентом была необходимо для принятия государственного бюджета на 2019 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3098511
 
   
 Топ комментарии
 
Оп, вот и еще одна "перамога" и "ришуча рехформа".
Посылки из-за границы стоимостью больше 100 евро обложили НДС - Цензор.НЕТ 4820
 показать весь комментарий
 
Главное не спешите расстраиваться, сейчас "порохоботы" расскажут, как это выгодно для народа.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Где порохоботы?! Хочу услышать их версию о потужних реформах во благо людей!
 показать весь комментарий
 
 
затихли гниды, бляхеров обмывают, теперь усе на жагулях будут ездить и лохи которых развели в автосалонах тоже будут спать спокойно))
 показать весь комментарий
 
 
Южанина зарабатывает на "почтовых операторах" . Стоимость посылок уменьшила, что поднимет их количество. А прибыль от увеличеного количества отправлений поделит с "операторами"
 показать весь комментарий
 
 
На торгівельних мережах електроніки, швидше за все. Про мережі одягу нічого не скажу - хоча знаю, що багато хто купляє одяг виключно за межами країни. Ціна/якість фантастичне.
 показать весь комментарий
 
 
не мелочитесь твари, нужно еще и НДС НДСом обложить. Два раза обложить
 показать весь комментарий
 
 
Во всех цивилизованных странах, во время кризиса, правительство максимально убирает налоги или уменьшает их! А тут... И добавить больше нечего!(((
 показать весь комментарий
 
 
Самое время вводить налоги: миллионы заробитчан помогают своим семьям, в том числе и посылками...
 показать весь комментарий
 
Скоро будет:

18.11.18 15:15 Заробитчане отправляют в Украину $6,5 млрд. Их необходимо декларировать, - Рева
 показать весь комментарий
 
 
https://censor.net.ua/news/3097520/zarobitchane_otpravlyayut_v_ukrainu_65_mlrd_ih_neobhodimo_deklarirovat_reva
 показать весь комментарий
 
а как за бугром очищают склады по черным пятницам Посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обклали ПДВ - Цензор.НЕТ 8167 ))) смотреть на ютубе приятно))) а наши твари то НДС то налог на НДС твари конченные.
 показать весь комментарий
 
Оце так закон. Панове, я знав, що ви дурні, але щоб і сліпі? То вам терміново треба собачка-поводир, бо ви не тільки ногу зламаєте, а й голову розіб'єте.
 показать весь комментарий
 
 
як будуть визначати що посилка коштує 100 євро?
передадуть мої знайомі мені пуховик з Польщі без бірки, визначати як збираєтесь?
 показать весь комментарий
 
люба посилка буде обкладатися налогом, сума налогу буде братися з повітря і без оплати за посилку, вам її не віддадуть.
 показать весь комментарий
 
 
якщо передадуть через третю особу, то це не посилка і податок платити не треба, за умови, що ця особа перевозить через кордон не більше, ніж на 500 євро
 показать весь комментарий
 
 
создадут отдел по борьбе с контрабандой, не переживай, будут вскрывать под предлогом наркоты и по штрих кодам мониторить цены, эти твари быстро приспосабливаются.
 показать весь комментарий
 
 
Ты что никогда не заказыаал за границей? Если ты не предоставишь докащаткльства, майт, ссылку, скрины и. Тд где и почем ты жто покупал, то они оценят товар сами исходя из каких-то своих пониманий и представлений.
 показать весь комментарий
 
 
Поддержка законопроекта №9260 парламентом была необходимо для принятия государственного бюджета на 2019 год.
/не отстать от рашкостана !!!/ девиз нынешних керманичей.
вот @//ки !!!
Источник: https://censor.net.ua/n3098511
 показать весь комментарий
 
подарунки в нормальних країнах налогами не обкладаються. в бананових республіках по тиму України, де потрібно платити найбільші в европі зарплати чиновникам, так. скоро мовчаливий плебс буде платити гроші за повітря яке вдихає чи псує.
 показать весь комментарий
 
У нас в Беларуси посылки больше 22 eur облагаются пошлиной, 100 была бы за счастье
 показать весь комментарий
 
 
Все относительно. В рашке беспошлинный лимит 1000 евро.
 показать весь комментарий
 
 
В рашке уже тоже 22 евро. Год или около того как поменяли.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем так нагло врать. Только собираются снизить до 500 евро.
 показать весь комментарий
 
зато машины свободно заезжают)) в 2006 году работал с белорусом в Польше, он свой автопарк показывал, досихпор не понятно как у студента в огороде стояли 4 брычки с белорусскими номерами, на таких у нас барыги блядей по баням возят, а у него коллекция в огороде Посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обклали ПДВ - Цензор.НЕТ 7669
 показать весь комментарий
 
ну а что все правильно, я бы для тех кто тут фуесосил бляхеров вообще сделал налог 300% не хрен захламлять Украину китайским авном.
 показать весь комментарий
 
да да вообще распоясались почтовые бляхеры Посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обклали ПДВ - Цензор.НЕТ 6357 !!!! яб их 400 процентным налогом обложил, вообще страх потеряли и составили конкуренцию в супермаркетах барыгам.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо вам родные благо деятели! Вот вам и Черная пятница!!! А давайте еще что нибудь налогом обложите !
Мрази, сказать более нечего...
 показать весь комментарий
 
 
Черная пятница в исполнении рыгово-соевой банды)))Чиполино это не мультик,а реалии житы по новому.После"выборов"то ли еще будет)))
 показать весь комментарий
 
 
Че-то я не понимаю.
Зрадоботы в темах про тарифы кричат про "зубожіння" и про то нет денег на хлеб и вообще геноцыд.
А в этой теме - несколько посылок на 1 человека в месяц стоимостью по 100 Евро - мало. Выходит, средний зубожілий человек тратит в месяц больше 1000 Евро на покупки товара из-за границы.
Запутался я совсем. В Украине зубожіння или нет?
 показать весь комментарий
 
Зато электромобили 0 НДС и 0 акцыз. Здобулы мля.
То есть, если у меня денег на Тэслу - мне 0 НДС, а если решил купить на АлиЭкспресс телефон - плати налог. П#дары одним словом
 показать весь комментарий
 
 
Зачем ждать выборы? Нужно обьявлять импичмент этой колхозной, марадерской, барыжной псевдовласти... Их усилия направлены на то чтобы подавить предпринимательскую активность граждан, чтобы закабалить людей, довести до крайней нищеты и безправия... Зачем мы платим налоги и содержим этих воров-мракобесов?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосылки из-за границы стоимостью больше 100 евро обложили НДС
 
 
 
 
 
 вверх