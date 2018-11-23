 Посылки из-за границы стоимостью больше 100 евро обложили НДС

Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которые уточняют порядок администрирования и повышают ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс и других законодательных актов (законопроект 9260) во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и озвученным под стенограмму поправками проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законом, в частности, вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя.

Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Законопроектом также предусматривается признание налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

Во время рассмотрения законопроекта председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина выразила мнение, что уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары за рубежом.

"Почтовые операторы заверили, что после изменений поведение людей также изменится и приобретая товары для собственных нужд, они сделают так, что посылки более 100 евро стоить не будут. Закон распространяется только на те партии товаров, которые под видом посылок осуществляется для продажи магазинами", – сказала она.

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Отметим, что, кроме обложения НДС посылок из-за границы, законопроект предусматривает повышение акциза на табачные изделия, экологического налога, рентной платы за недра и лесные ресурсы.

Поддержка законопроекта №9260 парламентом была необходимо для принятия государственного бюджета на 2019 год.