 Украина пока не предпринимает мер по улучшению имиджа страны и прекращению оттока граждан за рубеж, - эксперты

Об этом говорится в статье "Бонусы и возможности: Что украинские компании предоставляют своим работникам" на 112.ua.
"Мы, как и все компании в Украине, ощущаем проблему оттока кадров. За последние несколько лет он значительно усилился. Если 5-6 лет назад мы ощущали отъезд заграницу "белых воротничков", так называемая "утечка мозгов", то сейчас ощущается острая нехватка даже физической силы", - рассказала 112.ua директор по персоналу компании METRO Cash and Carry Ukraine (3 тыс. сотрудников) Ирина Брижак.
По словам Брижак, люди уезжают из страны главным образом из-за нестабильной ситуации и медленных реформ: "Открыв границу с Европой, государство пока не предпринимает серьезных мер по улучшению имиджа страны и удержанию наших граждан. При этом также не дает бизнесу решить проблему оттока самостоятельно – например, предоставлением возможности привезти рабочую силу из других стран".
Изменения на рынке труда затронули все сферы, и банковская не является исключением, сообщили 112.ua в "ПриватБанке": "Основные причины сложностей – это вопрос демографической ситуации: молодежи стало меньше. Многие студенты хотят и используют возможность получить образование в европейских вузах. Кроме того, открытие границ привело к резкому росту темпов трудовой миграции украинцев".
"На рынок труда в нашей индустрии сейчас влияют несколько факторов, среди них трудовая миграция. Отдельно следует выделить снижение заинтересованности молодежи в промышленной карьере на крупных производствах. Например, в одном из профильных вузов на "наших" специальностях еще пять лет назад было 200 студентов, сегодня их только 20", - сообщили 112.ua в крупнейшей в Украине металлургической компании "Метинвест" (80 тыс. сотрудников).
Как писал ранее 112.ua, украинцы выезжают на заработки за рубеж из-за негативной экономической ситуации в Украине. При этом страны-соседи, пользуясь проблемами в нашей стране, все больше зазывают трудовых мигрантов из Украины. Часто наши граждане вынуждены терпеть лишения. При этом эксперты указывают, что в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.
Раде некогда, там пьяные депутаты от БПП голосуют за бюджет.
Кабмину некогда, там Гройсман покупает 3-ю квартиру в Липках для тещи, Розенко повысил пенсии на 62 грн., а Рева жрет за обе щеки.
А в Украине наши граждане не терпят лишения и второе можно заработать это не значит что зарабатывают. У нас две беды коррупция и тотальное жлобство
Кроме того, зарплата не есть самоцель, её зарабатывают, чтобы гдето потратить. А цены на жильё, комуналку, автомобили и продукты питания у нас не камильфо. Я не говорю о прямом сравнении, а о отношении цена/качество. Если кто скажет, что колбаса, сыр или масло например, у нас такие же как и в Европе то, я ему насцу в глаза. Я уже не говорю о отношении к человеку и между людьми. Вот, это не мение важно чем зарплата.
Государство должно трудармиии по заветам Лёвы Бронштейна запилить?
А сами компании большие зарплаты платить не пробовали?)
Никто не мешает этому METRO повысить зарплату своим рабочим, что бы они не уезжали.
Одна беда прошла, другая пришла. Открыл клятый Колумбище мир новый, в котором земель непаханых было за горизонт, рыба водилася в реках (в Европе к тому времени уже вымерла), Леса были непроходимые (в Европе тогда уже всё под поля вырубили и даже на кораблестроительство мало осталося). И ломанулися лучшие рабы, особенно непьющие, не ленивые и Бога чтущие в тот мир новый, аки в Землю обитованную. И совсем хреново стало господам, пришлося им о демократии подумать. А там и окоянные либералища начали головы господам сносить и по Хранциям, и по Англиям. До сих пор благородным господам икается от одного упоминания либералов.
В июне 1349 г., когда чума все еще свирепствовала в центральных графствах Англии, палата общин выпустила ордонанс (закон) против того, что называлось «злой умысел работников». Он был усилен последующим ордонансом в ноябре, дававшим право тем работодателям, кто платил заработную плату больше, чем было установлено в пред-чумные годы, изъять переплаченные деньги со своих рабочих и из них оплатить налоги. Этот же ордонанс постановил, что «каждый мужчина и каждая женщина... какого бы состояния они не были, свободного или крепостного, крепкие телом и в возрасте до шестидесяти лет, не живущие торговлей и не занимающиеся ремеслом, и не имеющие собственности, с которой бы они жили, ни собственной земли, возделыванием которой могли бы быть заняты», должны браться за любую работу, подходящую к их статусу, и за заработную плату, которая была принята в данной местности до чумы.
А Бангладеш? А Філіпіни? А Вірменія?
Никто нам с Марса не подкинет тысячи судей, политиков, депутатов, министров, генералов, полицейских и прочих всех нужных людей для жизни страны.
Маэмо те, що маэмо.
Не хотят или не могут нормальные люди идти в этом всё, значит будут идти те, которые есть.
Других у нас нет. Далеко ходить не надо. Кто реальные претенденты на победу на выборах в Президенты? Порошенко и Тимошеко. Вот и весь сказ.
Прочие могут только в фейсбуке байки травить.