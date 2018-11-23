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Все про:работа (411) трудовая миграция (168)

 Украина пока не предпринимает мер по улучшению имиджа страны и прекращению оттока граждан за рубеж, - эксперты

На фоне серьезных масштабов трудовой миграции украинские компании сегодня испытывают острый кадровый голод.

Об этом говорится в статье "Бонусы и возможности: Что украинские компании предоставляют своим работникам" на 112.ua.

"Мы, как и все компании в Украине, ощущаем проблему оттока кадров. За последние несколько лет он значительно усилился. Если 5-6 лет назад мы ощущали отъезд заграницу "белых воротничков", так называемая "утечка мозгов", то сейчас ощущается острая нехватка даже физической силы", - рассказала 112.ua директор по персоналу компании METRO Cash and Carry Ukraine (3 тыс. сотрудников) Ирина Брижак.

По словам Брижак, люди уезжают из страны главным образом из-за нестабильной ситуации и медленных реформ: "Открыв границу с Европой, государство пока не предпринимает серьезных мер по улучшению имиджа страны и удержанию наших граждан. При этом также не дает бизнесу решить проблему оттока самостоятельно – например, предоставлением возможности привезти рабочую силу из других стран".

Изменения на рынке труда затронули все сферы, и банковская не является исключением, сообщили 112.ua в "ПриватБанке": "Основные причины сложностей – это вопрос демографической ситуации: молодежи стало меньше. Многие студенты хотят и используют возможность получить образование в европейских вузах. Кроме того, открытие границ привело к резкому росту темпов трудовой миграции украинцев".

"На рынок труда в нашей индустрии сейчас влияют несколько факторов, среди них трудовая миграция. Отдельно следует выделить снижение заинтересованности молодежи в промышленной карьере на крупных производствах. Например, в одном из профильных вузов на "наших" специальностях еще пять лет назад было 200 студентов, сегодня их только 20", - сообщили 112.ua в крупнейшей в Украине металлургической компании "Метинвест" (80 тыс. сотрудников).

Как писал ранее 112.ua, украинцы выезжают на заработки за рубеж из-за негативной экономической ситуации в Украине. При этом страны-соседи, пользуясь проблемами в нашей стране, все больше зазывают трудовых мигрантов из Украины. Часто наши граждане вынуждены терпеть лишения. При этом эксперты указывают, что в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3098510
 
 
 Топ комментарии
 
Пети некогда, он обговаривает бизнес-дела с Медведчуком.
Раде некогда, там пьяные депутаты от БПП голосуют за бюджет.
Кабмину некогда, там Гройсман покупает 3-ю квартиру в Липках для тещи, Розенко повысил пенсии на 62 грн., а Рева жрет за обе щеки.
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"...государство пока не предпринимает серьезных мер по улучшению имиджа страны и удержанию наших граждан..."
Государство должно трудармиии по заветам Лёвы Бронштейна запилить?
А сами компании большие зарплаты платить не пробовали?)
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Опять эксперды бредни пишут "Часто наши граждане вынуждены терпеть лишения. При этом эксперты указывают, что в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.Источник: https://censor.net.ua/n3098510"
А в Украине наши граждане не терпят лишения и второе можно заработать это не значит что зарабатывают. У нас две беды коррупция и тотальное жлобство Украина пока не предпринимает мер по улучшению имиджа страны и прекращению оттока граждан за рубеж, - эксперты - Цензор.НЕТ 68
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Пети некогда, он обговаривает бизнес-дела с Медведчуком.
Раде некогда, там пьяные депутаты от БПП голосуют за бюджет.
Кабмину некогда, там Гройсман покупает 3-ю квартиру в Липках для тещи, Розенко повысил пенсии на 62 грн., а Рева жрет за обе щеки.
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перестал платить налоги, коммуналку и штрафы питархосударству ещё в 2014-м. и, странное дело, зажил спокойно и счастливо
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Чего ж это,не предпринимает?А спонсорство от иностранных инвесторов на ПТУ?В которых будут обучать рабсилу для стран ЕС!
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Это прекрассно, может наберут туда нормальных преподавателей и мастеров, а не совковой закалки кузнецов социализма.
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Разговоры в пользу бедных работодателей.
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Опять эксперды бредни пишут "Часто наши граждане вынуждены терпеть лишения. При этом эксперты указывают, что в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.Источник: https://censor.net.ua/n3098510"
А в Украине наши граждане не терпят лишения и второе можно заработать это не значит что зарабатывают. У нас две беды коррупция и тотальное жлобство Украина пока не предпринимает мер по улучшению имиджа страны и прекращению оттока граждан за рубеж, - эксперты - Цензор.НЕТ 68
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Имхо, бегут не из-за зарплат, ибо реально можно заработать, а из-за неадекватной социальной политики в первую очередь. Когда не знаешь, что ждёт тебя не то, что по достижении пенсионного возраста, но в принципе через месяц, это выбивает из колеи.
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70 % из-за зарплат еще 20% из-за неопределенности не то что будет через месяц а что будет через 2 дня это не то что выбивает из колеи а просто морально уничтожает человека, это называется хронический стресс который длится годами
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"в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.", это всё фигня. Может заработать и можно но, люди бегут, значит не всё так как рисуют предпрениматели. Может отношение к специалистам за те же деньги за рубежём другое? Когда ходит мурло и постоянно ноет, что: "Ты меня в зад целовать должен за такую зарплату!", то за одно выслушивание такого нытья доплачивать 50% надо.
Кроме того, зарплата не есть самоцель, её зарабатывают, чтобы гдето потратить. А цены на жильё, комуналку, автомобили и продукты питания у нас не камильфо. Я не говорю о прямом сравнении, а о отношении цена/качество. Если кто скажет, что колбаса, сыр или масло например, у нас такие же как и в Европе то, я ему насцу в глаза. Я уже не говорю о отношении к человеку и между людьми. Вот, это не мение важно чем зарплата.
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Ну так власть же отток рабочей силы вполне устраивает. Они постоянно хвастаются, сколько валюты заробитчане присылают из-за границы и как это хорошо для курса. Ну а то, что для страны было бы гораздо лучше, если бы люди здесь создавали продукт или услугу, а не где-то в Польше, работая по 12 часов в сутки, видимо слишком сложно для понимания для властьимущих.
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Для власти, это хорошо, они эту валюту выводят потом в оффшоры, а вот для предпренимателей, это хреново та как рабы тикают. В идиале хотелось бы, чтобы на заработки ехали пенсионеры, бомжи и не занятые на их предприятиях и присылали все заработаные бабки но, мир несовершенен и богатые тоже плачут когда Изауры тикают.
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"...государство пока не предпринимает серьезных мер по улучшению имиджа страны и удержанию наших граждан..."
Государство должно трудармиии по заветам Лёвы Бронштейна запилить?
А сами компании большие зарплаты платить не пробовали?)
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это для любителей однотурового, которые п..дят что безвиз супер мега ох..ительное достижение поросяти. безвиз это клапан который сорвали для того чтобы в Украине майданы делать было некому.
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"...рассказала 112.ua директор по персоналу компании METRO Cash and Carry Ukraine"

Никто не мешает этому METRO повысить зарплату своим рабочим, что бы они не уезжали.
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Расскажу вам старую историю. Давно это было в 14 веке, счас уже всего и не вспомнишь. Было тогда в Европе как у нас- сплошной феодализм и большие землевладельцы рулили повсеместно, а рабам и сбежать нукуды было. Посмотрел Господь на это безобразие и допустил на Европу страшную чуму, которая косила всех десятки лет. И поросли поля землевладельцев (ну, у тех которые выжили) травою буйною, а у тек которые померли тоже поросли. Потому, что небыло кому те поля пахать, сеять и урожаи убирать. И обеднели землевладельцы, поскольку оставшиеся в живых рабы обнаглели страшно и стали перебегать от одного хозяина к другому- искали рабы, кто больше заплатит за работу. Вот и пришлося господам на перегонки заработную плату поднимать и о медицине со школами беспокоится, шоб рабы не разбегалися.
Одна беда прошла, другая пришла. Открыл клятый Колумбище мир новый, в котором земель непаханых было за горизонт, рыба водилася в реках (в Европе к тому времени уже вымерла), Леса были непроходимые (в Европе тогда уже всё под поля вырубили и даже на кораблестроительство мало осталося). И ломанулися лучшие рабы, особенно непьющие, не ленивые и Бога чтущие в тот мир новый, аки в Землю обитованную. И совсем хреново стало господам, пришлося им о демократии подумать. А там и окоянные либералища начали головы господам сносить и по Хранциям, и по Англиям. До сих пор благородным господам икается от одного упоминания либералов.
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Но с чумой и зарплатами сначала тоже были попытки запилить "потужные реформы"...))

В июне 1349 г., когда чума все еще свирепствовала в центральных графствах Англии, палата общин выпустила ордонанс (закон) против того, что называлось «злой умысел работников». Он был усилен последующим ордонансом в ноябре, дававшим право тем работодателям, кто платил заработную плату больше, чем было установлено в пред-чумные годы, изъять переплаченные деньги со своих рабочих и из них оплатить налоги. Этот же ордонанс постановил, что «каждый мужчина и каждая женщина... какого бы состояния они не были, свободного или крепостного, крепкие телом и в возрасте до шестидесяти лет, не живущие торговлей и не занимающиеся ремеслом, и не имеющие собственности, с которой бы они жили, ни собственной земли, возделыванием которой могли бы быть заняты», должны браться за любую работу, подходящую к их статусу, и за заработную плату, которая была принята в данной местности до чумы.
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Господа, это все следствия !!!!! такие государства как Польша и Китай прошли путь от копирования известных брендов до собственного производства. И теперь эти государства диктуют условия другим. В первую очередь нужно создать условия для развития малого и среднего бизнеса, упразднить драконовские налоги и власть олигархов, которые только блокируют создание малого и среднего бизнеса, а так же фермерских хозяйств. Как только произойдут хоть какие-то изменения в лучшую сторону люди сами вернуться домой. Люди у нас очень трудолюбивые - но никто не хочет быть рабом на предприятиях олигархов !!!!
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нельзя создавать условия для своих мелких предпренимателей, а то они захотят законы с бюджетами контролировать.
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"предоставлением возможности привезти рабочую силу из других стран"...вы шутите? это откуда? из венесуэлы?
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Равшан с Джамшутом просятся шибко, хотят за копейки поработать на олигархов.
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пока наблюдаю лишь увеличившийся контингент циган, прикрывающих свой главный промысел - наркоторговлю, сбором орехов и семечек...
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Я був в Киргизії цього року. Зарплати - 90 - 120 баксів. Про зарплати в 350 баксів слухали з трепетом.
А Бангладеш? А Філіпіни? А Вірменія?
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Когда государство переживает тяжелый этап своей истории, недавнюю революцию, гибридную агрессию полоумного соседа, тяжелую экономическую ситуацию, проблемы с властью и олигархами - люди всегда будут с него уезжать. Так, было со всеми хоть сколько-нибудь значимыми странами и с этим не поделать ничего.
Никто нам с Марса не подкинет тысячи судей, политиков, депутатов, министров, генералов, полицейских и прочих всех нужных людей для жизни страны.
Маэмо те, що маэмо.
Не хотят или не могут нормальные люди идти в этом всё, значит будут идти те, которые есть.
Других у нас нет. Далеко ходить не надо. Кто реальные претенденты на победу на выборах в Президенты? Порошенко и Тимошеко. Вот и весь сказ.
Прочие могут только в фейсбуке байки травить.
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Прочие могут прекрасно жить и работать по Польшам да Словакиям. Не такая уж у нас высокая рождаемость, чтобы переполнить рабочие вакансии в ЕС.
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Всё хорошо, только вот с имиджем кой-какие недоработки...
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Порохоботы со стецьками убилися трудясь над имиджами.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина пока не предпринимает мер по улучшению имиджа страны и прекращению оттока граждан за рубеж, - эксперты
 
 
 
 
 
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