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 Днепр - единственный украинский город, где капитальный ремонт моста делают за счет муниципального бюджета, - Филатов

В Днепре продолжается реконструкция Центрального моста. Ремонтники работают на второй части переправы круглосуточно. Несмотря на холода, работы идут по графику. До 25 декабря движение по мосту откроют в обоих направлениях. Окончательно закончить реконструкцию планируют с наступлением тепла - в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба Днепровской городской администрации "Новостям Днепра".

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В пресс-службе отмечают, что до начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли вызвать настоящую катастрофу. Сейчас здесь заменили две несущие балки. Такой уровень сложности работ в мэрии Днепра называют уникальным для страны.

"До 25 декабря мы откроем две полосы моста. Сейчас уже видно, что проведена колоссальная работа. После этого, уже с наступлением тепла, будут финализированы работы. Также изготовят специальные плавсредства, которые позволят проводить работы снизу переправы. Хочется извиниться перед днепрянами за все проблемы с ремонтом. Однако мы будем единственной громадой в стране, где за всю историю независимости за счет исключительно городского бюджета провели капитальную реконструкцию моста", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время осмотра ремонта Центрального моста 22 ноября.

Мэр также отметил, что стоимость работ не изменится. Сейчас эта сумма составляет около 400 млн грн.

Как известно, договоренности с предыдущим подрядчиком расторгли из-за пренебрежения сроками и качеством работ. Филатов назвал это решение своей политической волей. Сейчас реконструкцией переправы занимается предприятие "Маст-Буд".

Подрядчик дает 50 лет гарантии на ремонт.

"За десять дней мы установим на второй части все плиты для столбов, восстановим бордюры и будем устанавливать перильные ограждения. Самая большая сложность сейчас - погода. В морозы мы не будем класть асфальт. Когда будет первое тепло после зимы - сразу зайдем на мост", - рассказал председатель координационно-технического совета ООО "Предприятие "Маст-Буд" Михаил Беккер.

Источник: https://censor.net.ua/n3098508
 
   
 Топ комментарии
 
Бреше як дихає. Тобто формально таки за рахунок міського бюджету, але підряд відданий "своїм людям", і тому ремонт тягнеться із перманентними скандалами вже третій рік (!!! - головна магістраль міста). Від ригів відмінність мінімальна.
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Ну да, ну да... Южный Буг в среднем течении и Днепр - и по ширине, и по глубине - аналогичны...
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"Однако мы будем единственной громадой в стране, где за всю историю независимости, за счет исключительно городского бюджета провели капитальную реконструкцию моста"

мягко говоря - это неправда
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Привіт, ну що там із А.Полтавою з'ясував за кого він голосував. Ми з тобою на цю тему спілкувались, чи я помилився?
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Бреше як дихає. Тобто формально таки за рахунок міського бюджету, але підряд відданий "своїм людям", і тому ремонт тягнеться із перманентними скандалами вже третій рік (!!! - головна магістраль міста). Від ригів відмінність мінімальна.
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Если я понял,филат только что прогундосил о том,что децентрализация,липовая ?
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наоброт, если за свой бюджет, то не липоавя. Раньше такого небыло.
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Блин, ну почему люди такого уровня, позволяют себе неприкрыто врать??? г. Винница, мост "Киевский" - капитальный ремонт - исключительно за средства муниципального бюджета. Как говорится - бзднул и не посмотрел есть ли кто рядом?....
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имеется ввиду большой мост через Днепер.
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Ну да, ну да... Южный Буг в среднем течении и Днепр - и по ширине, и по глубине - аналогичны...
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Это такой стиль жизни и управления ложь и хамство
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Так и мост "Киевский" не маленький (широкие 4 полосы, 2 пешие и велодорожка, длинный - всего ремонт 500 м.), в соотношении бюджетов сравниваемых городов - даже больше Днепровского.
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"Подрядчик дает 50 лет гарантии на ремонт" Дніпро - єдине українське місто, де капітальний ремонт моста роблять за рахунок муніципального бюджету, - Філатов - Цензор.НЕТ 4461 Дніпро - єдине українське місто, де капітальний ремонт моста роблять за рахунок муніципального бюджету, - Філатов - Цензор.НЕТ 4461 Дніпро - єдине українське місто, де капітальний ремонт моста роблять за рахунок муніципального бюджету, - Філатов - Цензор.НЕТ 4461

Кстати, а кто в прошлом году был подрядчиком? Кажется "Мастер - Буд". Дніпро - єдине українське місто, де капітальний ремонт моста роблять за рахунок муніципального бюджету, - Філатов - Цензор.НЕТ 4461
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДнепр - единственный украинский город, где капитальный ремонт моста делают за счет муниципального бюджета, - Филатов
 
 
 
 
 
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