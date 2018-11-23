EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  1082  8
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3942) обстрел (7397) ОГА (1398)

 Золотое подверглось массированному обстрелу со стороны террористов, - Луганская ОВГА

Населенный пункт Золотое подвергся массированному обстрелу со стороны российских наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА в Facebook.

В течение прошедших суток российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения. 

"В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По укреплениям наших защитников вблизи Станицы Луганской открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Покрове подожгли восемь электрощитовых в семи домах. Кому-то ненависть к мэру, преображающему вместе с нами город, позволяет гадить там, где он живет, - Голик. ФОТО

Золотое подверглось массированному обстрелу со стороны террористов, - Луганская ОВГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098507
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Шахтеры" получили гуманитарку от ООН, подъели и с новыми силами в бой.
 показать весь комментарий
 
 
Таки да. Накопали снарядів в шахтах і почали розважатись.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ой, не молочьте головы! Вот евробляхи - это тема!
 показать весь комментарий
 
Черговий "гумконвой" з Рассєі прийшов.... Тримайтеся, хлопці і дайте тим козлорожим виродкам добрячих тлумаків.

Слава Нації!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗолотое подверглось массированному обстрелу со стороны террористов, - Луганская ОВГА
 
 
 
 
 
 вверх