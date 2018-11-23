 Золотое подверглось массированному обстрелу со стороны террористов, - Луганская ОВГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА в Facebook.

В течение прошедших суток российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

"В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По укреплениям наших защитников вблизи Станицы Луганской открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Покрове подожгли восемь электрощитовых в семи домах. Кому-то ненависть к мэру, преображающему вместе с нами город, позволяет гадить там, где он живет, - Голик. ФОТО