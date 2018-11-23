 Полеты вертолетов над Кремлем объяснили учениями

Полет двух вертолетов над Кремлем проходил в рамках плановых учений. Об этом сообщил центр по связям с прессой и общественностью ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

22 ноября пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи и фотографии с двумя военными вертолетами Ми-8, которые вылетели с территории Кремля и кружили над центром Москвы. Один из них несет сетку, в которой находятся фигуры, похожие на людей. СМИ обратили внимание на видеозапись с мощным зумом, которую пользователь Youtube разместил на своем канале, однако позже удалил; на нем видно, что в сетке находятся нескольких человек в военной форме, один из которых поправляет оружие.

ФСО в тот же день отказалась комментировать эти публикации. Как писал "Интерфакс", не называя источники, речь идет о тренировочном полете в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.

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В мае 2013 г. "Российская газета" писала о том, что в режимной зоне Кремля, ближе к южной стороне Кремлевской стены, был сдан в эксплуатацию "президентский вертолетодром". Он состоит из двух площадок, соединенных рулежной дорожкой. Строительство обошлось в 200 млн рублей (84,5 млн гривен, – ред.).