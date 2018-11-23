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Все про:вертолет (544) Кремль (482) Россия (71146) учения (1945)

 Полеты вертолетов над Кремлем объяснили учениями

Накануне представители ФСО отказались комментировать инцидент.

Полет двух вертолетов над Кремлем проходил в рамках плановых учений. Об этом сообщил центр по связям с прессой и общественностью ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

22 ноября пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи и фотографии с двумя военными вертолетами Ми-8, которые вылетели с территории Кремля и кружили над центром Москвы. Один из них несет сетку, в которой находятся фигуры, похожие на людей. СМИ обратили внимание на видеозапись с мощным зумом, которую пользователь Youtube разместил на своем канале, однако позже удалил; на нем видно, что в сетке находятся нескольких человек в военной форме, один из которых поправляет оружие.

ФСО в тот же день отказалась комментировать эти публикации. Как писал "Интерфакс", не называя источники, речь идет о тренировочном полете в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.

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В мае 2013 г. "Российская газета" писала о том, что в режимной зоне Кремля, ближе к южной стороне Кремлевской стены, был сдан в эксплуатацию "президентский вертолетодром". Он состоит из двух площадок, соединенных рулежной дорожкой. Строительство обошлось в 200 млн рублей (84,5 млн гривен, – ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3098503
 
 
 Топ комментарии
 
Вовка готовится к любым вариантам развития ситуации.... Полеты вертолетов над Кремлем объяснили учениями - Цензор.НЕТ 5942
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Прокладывали дорогу в рай для VIP-персон...
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Все видели крупным планом видео, что там в сетке вооруженные люди?
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Какие люди, те, что внизу на митингах выступают?
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После того , как 00Н ОБСЕ ПАРЭ и тд ЮРИДИЧЕССКИ признало рф ( росцию ФАШИССКУЮ ) ОКУПАНТОМ, А в момент заключения МИНССКИХ договоров - росция была НЕ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ( ибо ИХТАМНЕБЫЛИ ),-росцийсскую ФЕКАЛИЮНУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк...И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!
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Вовка готовится к любым вариантам развития ситуации.... Полеты вертолетов над Кремлем объяснили учениями - Цензор.НЕТ 5942
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Отрабатывали безопасность бегства или присматривали позицию для стрельбы?
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А легенда учений ??
.

Часом не эвакуация плешивого ??
.
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Однозначно. Задымление или отсутствие связи в условиях отсутствия электрики делают невозможным посадку вертолета. Отработали и этот вариант.
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Янукович вот сразу без всяких учений ,на вертолет прыг,дверцей хлоп и привет Ростов.А кацапы рукожопые учатся,учатся и все равно ни хрена не умеют Польоти вертольотів над Кремлем пояснили навчаннями - Цензор.НЕТ 485
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Овоща привезли в клинику с шариком во рту и ракеткой в попе,добре шо хоть в домино не играл,а то забили бы как козла
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Три события в Кремле. Умер главный грушник, на одного из столпов рашапропаганды контролировано повесили сомнения в неблагонадежности и провели учения по эвакуации "тела" в условиях невозможности посадки вертолетов в Кремле. Драка бульдогов под ковром. И это все хорошо. Запасайтесь терпением. Опыт Берии и Сталина показал, что никакя охрана не спасет от соратников. И путин это знает.....
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Плановая замена старого плешивого на нового 😁
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Что,красная пощадь заминирована?Путлер насмотрелся,как зеки из разных тюряг на вертолётах линяют и себе решил срыгнуть подобным способом?А может он решил со своей гимнасткой свой брак заключить на небесах,в буквальном смысле.Он же любит летать с лебедями,журавлями...Чем гимнастка хуже?
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