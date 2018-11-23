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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22479) пьянство (677) Левченко Юрий (21)

 Бюджет на 2019 год депутаты принимали на пьяную голову, - нардеп Левченко

Депутат пожаловался, что народные избранники ночью пили прямо в сессионном зале. По регламенту пить в Раде вообще нельзя.

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко пожаловался на "перегар" в сессионном зале парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины (№8265) Левченко отметил: "Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, – это прямо ощущение перегара в воздухе".

Он добавил, что "это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли".

"Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать Бюджет", – отметил Левченко и посетовал, что необходимо принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада проголосовала за Госбюджет-2019. ВИДЕО

В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в помещении парламента "запрещено употреблять алкогольные напитки, и в буфете они не продаются". "Поэтому я прошу на это обратить внимание", - сказала она.



Источник: https://censor.net.ua/n3098494
 
 
 Топ комментарии
 
Эта рада по ублюдочности уже догнала и обогнала коалицию рыгов прошлой каденции, когда голосовали руками.
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Наверное потому и приняли, потому что наливали Бюджет на 2019 год депутаты принимали на пьяную голову, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 9230
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Эта рада по ублюдочности уже догнала и обогнала коалицию рыгов прошлой каденции, когда голосовали руками.
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Як поліпшити матеріальний стан місцевих (територіальних) громад?
Пригадався совєцький анекдот:
-До начальника ДАІ зайшов інспектор і попросив надбавки до зарплати, бо в нього народилася двійня, а дружина захворіла.. Начальник ДАІ сказав, що фонду зарплати недостатньо для підвищення зарплати , але наказав завскладу видати йому переносний нічний жезл з підсвіткою і знак обмеження швидкості «швидкість не більше 50 км. на год»…!!!
-А чому б місцевим (територіальним) громадам та не закупити прилади автоматичної фіксації порушення швидкості і не встановити їх на дорогах і трасах в селах, селищах, містечках і містах???
А штрафи, слід спрямовувати в місцеві бюджети громад. Бо….. Якщо контроль швидкості буде централізований в Авакова, то толку не буде - мажори будуть відмазані, а отримані штрафи - розікрадені і розсовані по власних «рюкзаках»
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Наверное потому и приняли, потому что наливали Бюджет на 2019 год депутаты принимали на пьяную голову, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 9230
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А разве состояние опьянения на ихние мозги влияет?
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А у них разве есть мозги? Там только два рефлекса, хватательный и жрательный.
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И савченко права, и пуйло прав, и рашка права, все правы для зрадобыла. И только порох неправ и костью поперек горла всей этой шобле.
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.П*яні ? .Так а що ви хотіли від барижного кодла !?..
*Коні - п*яні . хлопці - запражоні ..( на вибори )
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Бордель без спиртного - это не бордель, а дом платонических свиданий Бюджет на 2019 рік депутати ухвалювали на п'яну голову, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 6790
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а шо удивляться....
"Я видел пьяного Порошенко и бухого Кличко". Илья Кива описал свои впечатления от Майдана\

Я был простым 35-летним парнем, у которого было двое детей. И я случайно зашел на второй этаж в доме профсоюзов. Запах алкоголя, весь этаж был пропитан коньяком, дорогой икрой… пьяные лица. Мы хотели попросить о помощи, скоординировать действия, услышать, что нам дальше делать. Я увидел, как ходил пьяный Порошенко, когда он вываливал на улицу бухой, еле языком ворочал, это правда. Видел бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком", - заявил Кива.
Он отметил, что тогда "на сцене стояли одни, а умирали по факту другие".
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Сема, верить Киве - себя не уважать. Ты поинтересуйся, что это за "простой 35 летний парень" на самом деле.
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Сема, я не про киву сейчас. этого дебила и обсуждать нечего.
Или я бухого в хлам парашенки не видел? из последнего - позавчера. Или мне сомневаться что скоты в парламенте пьяные? Если эта наволочь по трупам пролезла, чтобы грабить в открытую страну, то шо им стоит нажраться под "принятие бюджета"?
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Так коли це була легка! Зараз вже супер важка, без очків видно...
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А какая разница?
У них все равно мозги "заточены под золотой батон",))))
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Гройсман не мальчик в таких делах и прекрасно знает что любая афера начинается с Французкого коньяка на шару. Потом окупится.
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А хто бухав, Лєвчєнко?! - Бухали ті "нардупи" , які не голосували або голосували "проти" прийняття бюджету 2019 року.. 😕😕😕

Дивись список "бухарєй" на сайті Верховної Ради.
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Не тупи соя .! Хто не хотів голосувати супроти злодійського (барижного ) бюджету просто ...покинув засідання ВР.
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Хе-е-е.. Покинули ті, що вже були в стєльку п'яні і вже не могли не те, що на ногах стояти, а і в кріслі сидіти. А ті, що були ще не дуже підшофе, то тиснули кнопки "проти".
До речі, тре буде глянути як там ваша Бухіня особисто проголосувала, а то щось смутниє сомнєнія тєрзают мою душу...😕😕😕
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Передчуття мене не підвели... За результатами поіменного голосування повністю вся фракція "Матерщина" на чолі зі своєю Бухінею була відсутня, залишивши за собою стійкий сморід алкоголю.....

Висновки робіть самі..😋😋😋
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Ну а что и закон приняли и на грудь приняли, 2 в 1, зачем время зря терять. Баблишки распилили и заодно все это обмыли.
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Розуміють депутати, що багатьох там вже не буде. Тому і п'ють як алконавти. Цікаво, а хто більше випив?
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Давно догадывался, что парламентом это "збiговисько" отбросов называть неуместно.
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Юрий Бутусов
8 год ·

Ночью депутаты вынуждены принимать Бог знает какие бодрящие средства, и вот бюджетный комитет, например, решил возложить на себя право решать на какие кинофильмы следует выделять государственное финансирование. То есть параллельно решили освоить профессию кинокритиков, сценаристов, проводить отбор. Ну а шо, президент решил за бюджетные средства создать фонд для себя и для своей жены, чтобы финансировать понравившиеся ему государственные программы вместо министерства образова...Читати далі
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Не Рада, а якась клоака,помийна яма. Після цього важко уявити чим вони ще можуть здивувати виборців! Якщо роботяга собі дозволить-стаття, цікаво, а що цім буде!!!
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От ..свиня . Бюджет на 2019 рік депутати ухвалювали на п'яну голову, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 7400 .Набухалось вже .. Бюджет на 2019 рік депутати ухвалювали на п'яну голову, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 6774
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.Бюджет на 2019 рік депутати ухвалювали на п'яну голову, - нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 6162....
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не удивил они там и ширяются и нюхают кокс .сборище наркоманов и алкашей .
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воу-воу...а що за агалтєлає діскрімінація?!)))
значить "нюхати" або "закинутись" можна ,а бухнути ні?!)))

хоча ця ВР вже дно не пробє...навіть якщо вони там один одного гвалтувати почнуть прям на камери - за 5 років їх моральний,розумовий,професійний рівень - більш ніж очевидний...
нижче впасти всеодно не зможуть...
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І це коли здійснюється військова агресія, не голосують "Батьківщина", "Самопоміч", "Свобода", "Оппоблок" та більшість групи, яку називають "Єврооптимісти". П'ЯТЬ РОКІВ підряд...
Запам'ятайте цих депутатів , бо це наші вороги , вороги наших дітей і майбутнього України , злі та підступні , які слугують дьяволу , а не украінцям !
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А шо, у коаліції вже коал для голосування не вистачає?
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Ніхто не забутий. І ніхто з них не буде забутим...

Дасть Бог до весни доживемо. А весною, як кажуть, сніг зійде і буде видно хто де нагадив. І кожному гадільщику буде по заслугах.
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В Верховній Раді є свій Павлік Морозов. Здав тих, що пили. Може йому не налили? Иа шо йому наливати, він шукав свого корифана з Донбасу, шоб дтмовуху в туалеті запалити. Ми димовухи палили в другому класі, а вони тільки зараз.
А якщо серйозно, то цей "Свободовець" діє на стороні ворога. Невже діюча влада хуже влади Януковича?. Та цей Павлік Морозов за них ні-ні, а тільки проти Порошенка. Самі доводять країну до якогось бардака, стають попутними терпілами в руках московитів. Ну, звалите ви цю владу і що? Дурні. Я не кажу, що ця влада ідеальна. Но вбивати те, що краще із гавна, це тупість. Далі тільки говно і цей Морозов нас туда тягне. Зупинись "Свобода", оглянься. Та може "Свобода" така сама як і Радикальна партія, що під Ахметовим?
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Пьянство на рабочем месте, тем более в парламенте - это позор. Но кто знает, может лучше слушать пьяный бред какого-нибудь БППэшника, чем пламенно трезвые сентенции самого Левченка
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Этот левченко сволочь-известный парламентский провокатор,урод
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Ну так ЖопоБлок РадиКалы и приБют не голосовали - надо ж было чем-то заняться.
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