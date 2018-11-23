 Бюджет на 2019 год депутаты принимали на пьяную голову, - нардеп Левченко

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко пожаловался на "перегар" в сессионном зале парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины (№8265) Левченко отметил: "Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, – это прямо ощущение перегара в воздухе".
Он добавил, что "это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли".
"Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать Бюджет", – отметил Левченко и посетовал, что необходимо принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально".
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В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в помещении парламента "запрещено употреблять алкогольные напитки, и в буфете они не продаются". "Поэтому я прошу на это обратить внимание", - сказала она.
Пригадався совєцький анекдот:
-До начальника ДАІ зайшов інспектор і попросив надбавки до зарплати, бо в нього народилася двійня, а дружина захворіла.. Начальник ДАІ сказав, що фонду зарплати недостатньо для підвищення зарплати , але наказав завскладу видати йому переносний нічний жезл з підсвіткою і знак обмеження швидкості «швидкість не більше 50 км. на год»…!!!
-А чому б місцевим (територіальним) громадам та не закупити прилади автоматичної фіксації порушення швидкості і не встановити їх на дорогах і трасах в селах, селищах, містечках і містах???
А штрафи, слід спрямовувати в місцеві бюджети громад. Бо….. Якщо контроль швидкості буде централізований в Авакова, то толку не буде - мажори будуть відмазані, а отримані штрафи - розікрадені і розсовані по власних «рюкзаках»
*Коні - п*яні . хлопці - запражоні ..( на вибори )
а шо удивляться....
"Я видел пьяного Порошенко и бухого Кличко". Илья Кива описал свои впечатления от Майдана\
Я был простым 35-летним парнем, у которого было двое детей. И я случайно зашел на второй этаж в доме профсоюзов. Запах алкоголя, весь этаж был пропитан коньяком, дорогой икрой… пьяные лица. Мы хотели попросить о помощи, скоординировать действия, услышать, что нам дальше делать. Я увидел, как ходил пьяный Порошенко, когда он вываливал на улицу бухой, еле языком ворочал, это правда. Видел бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком", - заявил Кива.
Он отметил, что тогда "на сцене стояли одни, а умирали по факту другие".
Или я бухого в хлам парашенки не видел? из последнего - позавчера. Или мне сомневаться что скоты в парламенте пьяные? Если эта наволочь по трупам пролезла, чтобы грабить в открытую страну, то шо им стоит нажраться под "принятие бюджета"?
У них все равно мозги "заточены под золотой батон",))))
Дивись список "бухарєй" на сайті Верховної Ради.
До речі, тре буде глянути як там ваша Бухіня особисто проголосувала, а то щось смутниє сомнєнія тєрзают мою душу...😕😕😕
Висновки робіть самі..😋😋😋
8 год ·
Ночью депутаты вынуждены принимать Бог знает какие бодрящие средства, и вот бюджетный комитет, например, решил возложить на себя право решать на какие кинофильмы следует выделять государственное финансирование. То есть параллельно решили освоить профессию кинокритиков, сценаристов, проводить отбор. Ну а шо, президент решил за бюджетные средства создать фонд для себя и для своей жены, чтобы финансировать понравившиеся ему государственные программы вместо министерства образова...Читати далі
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значить "нюхати" або "закинутись" можна ,а бухнути ні?!)))
хоча ця ВР вже дно не пробє...навіть якщо вони там один одного гвалтувати почнуть прям на камери - за 5 років їх моральний,розумовий,професійний рівень - більш ніж очевидний...
нижче впасти всеодно не зможуть...
Запам'ятайте цих депутатів , бо це наші вороги , вороги наших дітей і майбутнього України , злі та підступні , які слугують дьяволу , а не украінцям !
Дасть Бог до весни доживемо. А весною, як кажуть, сніг зійде і буде видно хто де нагадив. І кожному гадільщику буде по заслугах.
А якщо серйозно, то цей "Свободовець" діє на стороні ворога. Невже діюча влада хуже влади Януковича?. Та цей Павлік Морозов за них ні-ні, а тільки проти Порошенка. Самі доводять країну до якогось бардака, стають попутними терпілами в руках московитів. Ну, звалите ви цю владу і що? Дурні. Я не кажу, що ця влада ідеальна. Но вбивати те, що краще із гавна, це тупість. Далі тільки говно і цей Морозов нас туда тягне. Зупинись "Свобода", оглянься. Та може "Свобода" така сама як і Радикальна партія, що під Ахметовим?