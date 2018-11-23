 "Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале журналистов программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.
"В течение четырех месяцев наблюдения за визитерамы президента "Схемы" заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в Администрацию президента. А накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине. Каждый раз встречи пророссийского политика и украинского президента пытались засекретить - работники Управления государственной охраны и Национальной полиции совершали попытки предотвратить фиксацию этих фактов журналистами. Впрочем, "Схемы" таки сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно к дому президента. Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации, с улицы Банковой, в имение в Козине, где живет президент. По дороге "Схемы" стали свидетелями того, как машины, которыми пользуется Виктор Медведчук, проехали вслед за кортежем президента и остановились у гостевых ворот его дома," - говорится в расследовании журналистов.
Кортеж президента Порошенко
Кортеж Виктора Медведчука заезжает в Козин
Кортеж Виктора Медведчука возле имения Петра Порошенко
Прямо перед заездом в имение Президента журналистов с применением спецсредств остановили полицейские. Свои действия они объяснили тем, что на авто "Схем" якобы есть ориентировка. Также полицейские интересовались, кем и где работают журналисты.
"Пока "Схемы" общались с полицейскими, кортеж Медведчука доехал до дома Порошенко и припарковался у гостевых ворот. Через несколько часов автомобиль сопровождения Медведчука покинул дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота. Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента пыталась помешать видеофиксации - водитель ослепил журналистов фарами", - отмечают журналисты.
Свежие следы от шин у одного из заездов в имение Петра Порошенко
Автомобиль из кортежа Медведчука покинул поместье Порошенко, пока другой автомобиль мешал журналистам снимать
"Встречи Медведчука и Порошенко в АП стараются не афишировать. В те дни, когда журналисты "Схем" тайно снимали визиты главы "Украинского выбора" на Банковую, машины его сопровождения стояли у въезда в администрацию, не прячась. Но только съемочная группа начинала снимать открыто, как визиты кума Путина в АП пытались засекретить. Так случилось, например, 5 ноября, когда кортеж Виктора Медведчука заехал в Администрацию президента через боковой заезд, а машина его сопровождения держала журналистов "Схем" в арке, пока тот не скрылся во дворе АП. Этим же путем Медведчук почему-то решил не уезжать, а машина сопровождения переехала в другой выезда с Банковой, на улице Институтской. 17 ноября автомобиль сопровождения Виктора Медведчука ждал его уже в другом квартале возле АП. В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации. Вот только они уже были с другими номерными знаками, чем кортеж Медведчука, а привычная машина сопровождения главы "Украинского выбора" - мерседес "Вито" - не ехала за ними. И все же, журналисты "Схем" решили проехать несколько километров за ними. Уже на Оболони мерседес "Вито" догнал машины, которые уехали из арки", - выяснили журналисты.
Кортеж Виктора Медведчука
Машины сопровождения из кортежа Виктора Медведчука
Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука
Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука
В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации
Покажи им график, то есть кривую, они с легкостью объяснят почему эта кривая именно так изломана.
Потом если им сказать, что бумагу надо держать не так, а перевернуть на 180 градусов, так они скажут, что перевернутый график еще легче объясняется.
рыба гниет с головы.
Как вы относитесь к предателям?! Как вы относитесь к стукачам?! Своим, чужим, дружеским или вражеским. Если сегодня он предал Вашего врага, повернётесь ли Вы к нему спиной завтра? Пойдёте ли Вы с ним в разведку?! Если он ради своего обогащения торгует страной?!
З таким добром* тяжко керувати .., тим більше іти на захід...тому предателів хватае на 100 таборів ...))
партнери по захопленню ринку скрапленого газу.
А СБУ знищує їхніх
конкурентів для подальшої монополізації ринку. У лютому 2017 року журналісти телепрограми
«Схеми» виявили, що підконтрольна Петру Порошенку Служба безпеки України
заблокувала роботу 16-м традиційним компаніям-імпортерам зрідженого газу в
Україні під приводом причетності до терористичних організацій на Сході України.
Натомість на ринок ввійшли чотири нові компанії «Глуско Україна», «Креатив
Трейдинг», Wexler Global LP
(Велика Британія) і Gikka Limited
(Британські Виргінські острова), що пов'язані
з кумом Володимира Путіна Медведчуком