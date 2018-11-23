 "Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале журналистов программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

"В течение четырех месяцев наблюдения за визитерамы президента "Схемы" заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в Администрацию президента. А накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине. Каждый раз встречи пророссийского политика и украинского президента пытались засекретить - работники Управления государственной охраны и Национальной полиции совершали попытки предотвратить фиксацию этих фактов журналистами. Впрочем, "Схемы" таки сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно к дому президента. Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации, с улицы Банковой, в имение в Козине, где живет президент. По дороге "Схемы" стали свидетелями того, как машины, которыми пользуется Виктор Медведчук, проехали вслед за кортежем президента и остановились у гостевых ворот его дома," - говорится в расследовании журналистов.

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Кортеж президента Порошенко

Кортеж Виктора Медведчука заезжает в Козин

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Кортеж Виктора Медведчука возле имения Петра Порошенко

Прямо перед заездом в имение Президента журналистов с применением спецсредств остановили полицейские. Свои действия они объяснили тем, что на авто "Схем" якобы есть ориентировка. Также полицейские интересовались, кем и где работают журналисты.

"Пока "Схемы" общались с полицейскими, кортеж Медведчука доехал до дома Порошенко и припарковался у гостевых ворот. Через несколько часов автомобиль сопровождения Медведчука покинул дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота. Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента пыталась помешать видеофиксации - водитель ослепил журналистов фарами", - отмечают журналисты.

Свежие следы от шин у одного из заездов в имение Петра Порошенко

Автомобиль из кортежа Медведчука покинул поместье Порошенко, пока другой автомобиль мешал журналистам снимать

"Встречи Медведчука и Порошенко в АП стараются не афишировать. В те дни, когда журналисты "Схем" тайно снимали визиты главы "Украинского выбора" на Банковую, машины его сопровождения стояли у въезда в администрацию, не прячась. Но только съемочная группа начинала снимать открыто, как визиты кума Путина в АП пытались засекретить. Так случилось, например, 5 ноября, когда кортеж Виктора Медведчука заехал в Администрацию президента через боковой заезд, а машина его сопровождения держала журналистов "Схем" в арке, пока тот не скрылся во дворе АП. Этим же путем Медведчук почему-то решил не уезжать, а машина сопровождения переехала в другой выезда с Банковой, на улице Институтской. 17 ноября автомобиль сопровождения Виктора Медведчука ждал его уже в другом квартале возле АП. В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации. Вот только они уже были с другими номерными знаками, чем кортеж Медведчука, а привычная машина сопровождения главы "Украинского выбора" - мерседес "Вито" - не ехала за ними. И все же, журналисты "Схем" решили проехать несколько километров за ними. Уже на Оболони мерседес "Вито" догнал машины, которые уехали из арки", - выяснили журналисты.

Кортеж Виктора Медведчука

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Машины сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

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Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации