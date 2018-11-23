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 "Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты "Схем" в течение 4 месяцев наблюдения выяснили, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.

Об этом говорится в материале журналистов программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

"В течение четырех месяцев наблюдения за визитерамы президента "Схемы" заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в Администрацию президента. А накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине. Каждый раз встречи пророссийского политика и украинского президента пытались засекретить - работники Управления государственной охраны и Национальной полиции совершали попытки предотвратить фиксацию этих фактов журналистами. Впрочем, "Схемы" таки сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно к дому президента. Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации, с улицы Банковой, в имение в Козине, где живет президент. По дороге "Схемы" стали свидетелями того, как машины, которыми пользуется Виктор Медведчук, проехали вслед за кортежем президента и остановились у гостевых ворот его дома," - говорится в расследовании журналистов.

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Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 01

Кортеж президента Порошенко

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 02

Кортеж Виктора Медведчука заезжает в Козин

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 03

Кортеж Виктора Медведчука возле имения Петра Порошенко

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 04

Прямо перед заездом в имение Президента журналистов с применением спецсредств остановили полицейские. Свои действия они объяснили тем, что на авто "Схем" якобы есть ориентировка. Также полицейские интересовались, кем и где работают журналисты.

"Пока "Схемы" общались с полицейскими, кортеж Медведчука доехал до дома Порошенко и припарковался у гостевых ворот. Через несколько часов автомобиль сопровождения Медведчука покинул дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота. Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента пыталась помешать видеофиксации - водитель ослепил журналистов фарами", - отмечают журналисты.

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 05

Свежие следы от шин у одного из заездов в имение Петра Порошенко

Схемы рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко 06

Автомобиль из кортежа Медведчука покинул поместье Порошенко, пока другой автомобиль мешал журналистам снимать

"Встречи Медведчука и Порошенко в АП стараются не афишировать. В те дни, когда журналисты "Схем" тайно снимали визиты главы "Украинского выбора" на Банковую, машины его сопровождения стояли у въезда в администрацию, не прячась. Но только съемочная группа начинала снимать открыто, как визиты кума Путина в АП пытались засекретить. Так случилось, например, 5 ноября, когда кортеж Виктора Медведчука заехал в Администрацию президента через боковой заезд, а машина его сопровождения держала журналистов "Схем" в арке, пока тот не скрылся во дворе АП. Этим же путем Медведчук почему-то решил не уезжать, а машина сопровождения переехала в другой выезда с Банковой, на улице Институтской. 17 ноября автомобиль сопровождения Виктора Медведчука ждал его уже в другом квартале возле АП. В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации. Вот только они уже были с другими номерными знаками, чем кортеж Медведчука, а привычная машина сопровождения главы "Украинского выбора" - мерседес "Вито" - не ехала за ними. И все же, журналисты "Схем" решили проехать несколько километров за ними. Уже на Оболони мерседес "Вито" догнал машины, которые уехали из арки", - выяснили журналисты.

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Кортеж Виктора Медведчука

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Машины сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

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Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

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Автомобиль сопровождения из кортежа Виктора Медведчука

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В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, ведущей к Администрации

Источник: https://censor.net.ua/n3098491
 
   
 Топ комментарии
 
Про петю и без этих расследований все ясно.Ворюга в вышыванке и патологический лгун.
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Хорошие дела скрытно от народа не делают, барыге осталось 4 месяца.
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порохолизуны, где вопли про союз Юли и медведчука, и кто реальная рука кремля и проститутка путина ?
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Юля грае на Медведчука в його ігри... Медведчук грае в Петровій ігрі...на Петра..
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Вот как Скабеева все может объяснить себе на пользу, так и порохоботы. Психология подобна.

Покажи им график, то есть кривую, они с легкостью объяснят почему эта кривая именно так изломана.
Потом если им сказать, что бумагу надо держать не так, а перевернуть на 180 градусов, так они скажут, что перевернутый график еще легче объясняется.
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Тлумку .., які боти ?? Іди попригай ..прорве .., пишу про ігру**..мозок включи
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зрим в корень
рыба гниет с головы.
Как вы относитесь к предателям?! Как вы относитесь к стукачам?! Своим, чужим, дружеским или вражеским. Если сегодня он предал Вашего врага, повернётесь ли Вы к нему спиной завтра? Пойдёте ли Вы с ним в разведку?! Если он ради своего обогащения торгует страной?!
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20% жителів України не рахують Рашку агресором, а 47% відносяться до Петра 1 , який нищив українство ... позитивно..,
З таким добром* тяжко керувати .., тим більше іти на захід...тому предателів хватае на 100 таборів ...))
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цікаво, і як же ця карамельна сука кацапів називає агресорами?!
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Медведчук не називає Рашку агресором .., проблема в тому , що ще 20% населення в Україні так Рашку не називають і виберають в раду таких тормозів , як Медведчук і з тим треба рахуватися , бо це мільйони тормозів .., а йти вперед треба
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Так мертвечук і парашенко бізнес-
партнери по захопленню ринку скрапленого газу.
А СБУ знищує їхніх
конкурентів для подальшої монополізації ринку. У лютому 2017 року журналісти телепрограми
«Схеми» виявили, що підконтрольна Петру Порошенку Служба безпеки України
заблокувала роботу 16-м традиційним компаніям-імпортерам зрідженого газу в
Україні під приводом причетності до терористичних організацій на Сході України.
Натомість на ринок ввійшли чотири нові компанії «Глуско Україна», «Креатив
Трейдинг», Wexler Global LP
(Велика Британія) і Gikka Limited
(Британські Виргінські острова), що пов'язані
з кумом Володимира Путіна Медведчуком
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Медведчук по життю жополизач .., судячи по його вчинкам він далекий від ідей .., головне матеріальне .., коли ти маеш мозги , а не рідину ... в тебе е можливість використати таку людину .., коли гра йде .. по крупному... а вона так іде .. в ставці. Вся країна ...
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Судячи е ті кому по душі зомбувати іграки .., вони як бички лізуть на провал ...і ..., який ефект??))
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вот и сказочке конец ....... сдпуо выборы в один тур и крым без единого выстрела ..... теперь понятно почему Трамп не подал руку вальцману .... суки война то вам зачем ......
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Це дуже цінна новина для лохів. Чому ще не показали фото де Порошенко за день два раза в туалет ходит, хіба дверцят туалету не було видно з вікна, чи як оті собацюги бабло Бені відпрацьовуєте на вулиці?
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Если все это обычное дело, как утверждают сторонники Порошенко, то почему он встречался тайно? И странно принимать врага страны у себя дома.
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"А еще Ваш муж тайно встречается с любовницей, где-где - в рестроне "Плакучая ива".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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