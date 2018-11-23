 В Верховной Раде сегодня будут задавать вопросы министрам и вспоминать жертв Голодомора

На заседании Верховной Рады в пятницу, 23 ноября, должен состояться час вопросов к правительству. Это предусмотрено повесткой дня заседания, обнародованной на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект закона об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
Повесткой дня предусмотрено также заседание, посвященное памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Оно должно начаться в 15:00.
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Как известно, народные депутаты сегодня приняли Госбюджет на 2019 год и разошлись уже утром. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая утром 23 ноября вечернее заседание парламента, сказал: "Завтрашний день мы отменять не будем. Сегодня был большой напряженный день. Завтра будет день рассмотрения постановлений об отклонении принятых сегодня, и мы должны их рассмотреть, потому что, к сожалению, многие депутаты их зарегистрировали. Сейчас я объявляю вечернее пленарное заседание закрытым", – сказал спикер.
Он уточнил, что утреннее пленарное заседание в пятницу начнется в 10.00, но с согласия большинства будет сокращенным.
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Сві інші борцуни за наше благополучіє цілу ніч боролись з законом про бюджет. і будуть відсипатись весь день..
а ось тут ми поставимо пам ятник жертвам голодомору(с)
Хто Леніна не вчив у школі,
Тридцять четвертий його том?
Когось лишив він просто долі,
Творив він злочини з чортом.
Прилипло чмо до України,
-«Вісім мільйонів дайте тон…»,
Забрав зерно все до краплини.
І голод люд забрав в полон.
Був лозунг Леніна крилатий:
«-Умріть хахли, а хліб давайте».
Це за лояльність нам розплата,
Про волю й хліб всі забувайте.
У тисяча тридцять другому році,
Україну оточили чмо військами.
Вмирали українці з голоду у шоці,
Пухли старі та мами з малюками.
Хліб в Україні був, його забрали,
Та навіть квашену капусту й огірки.
Цим села й опір українців руйнували,
Вбили господаря та дух вже на віки.
За п'ятсот днів десять мільйонів
Із України взяв отой голодомор,
З всіх областей, і сіл, й районів
По рішенню з Москви чужих потвор.
А інші наші брати українці
Під австріяками і поляком були
Повернуті були із тих провінцій,
Допомогти братам за сходу не могли.
А якщо інше в цей період врахувати,
Де панували хвороби і канібалізм
Чотирнадцять мільйонів треба брати
Таку ціну приніс нам їхній комунізм.
Жовтень-листопад 2018 Анатолій Березенський