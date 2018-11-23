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Все про:Бандера (639) дороги (1729) Омелян (569) Ивано-Франковская область (316)

 Если позволят погода и финансы, то дорогу в родное село Степана Бандеры достроят в этом году, если нет - в следующем, - Омелян

Строительство дороги в село Старый Угринов Ивано-Франковской области, где родился и жил Степан Бандера, временно приостановлено из-за проблем с расчетами с подрядчиком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На самом деле никаких проблем или сенсаций в этом нет. Мы восстанавливаем то, что не ремонтировалось годами. Даже не могу себе представить, чтобы правительство времен Януковича восстанавливало пути к достопримечательностям, которые связаны с героями Украины или проводниками национально-освободительного движения. Мы же это начали и будем продолжать", - сказал министр.

По его словам, подрядчик выполнил работы, но ему в полном объеме не оплатили средства.

"Надеюсь, в ближайшее время проблема будет решена, работы по строительству этой дороги возобновятся", - сказал Омелян, отметив, что на проект выделялись средства Таможенного эксперимента, областного бюджета, а также деньги из Дорожного фонда.

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По словам Омеляна, если будет физическая возможность завершить строительство дороги до конца текущего года, оно будет завершено.

"Это при условии, если позволит погода. Никто же не будет класть асфальт в снег. Если финансовая ситуация и погодные условия не позволят уложиться в срок до конца года, то да, завершение этого проекта перенесется на 2019 год. Но эту дорогу, как и многие другие по всей стране, мы сделаем", - сказал министр.

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Омелян подчеркнул, что сейчас проезд в село и к музейному комплексу обеспечен полностью.

Отметим, впервые Омелян заговорил о строительстве дороги в Старый Угринов 25 октября 2017 года, когда инициировал "срочное восстановление дороги к Бандере".

"Задача-минимум - капитально восстановить 4 км, а если успеем, то все 8 км пути в Старом Угринове. Мы должны помнить и быть со своими героями!" - написал тогда министр в Facebook. В декабре 2017-го министр посетовал, что строительство дороги так и не началось.

Позже завершение срочного проекта перенесли. Омелян заявил, что дорога к родному селу Степана Бандеры будет полностью отремонтирована до конца 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3098488
 
   
 Топ комментарии
 
Омелян, дороги треба починати будувати в квітні, а не в жовтні.....
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В этом году план по разворовованию бюджета успешно перевыполнен Если позволит погода и финансы, то дорогу в родное село Степана Бандеры достроят в этом году, если нет - в следующем, - Омелян - Цензор.НЕТ 1855
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Бандеры на вас нету,потужни менеджеры
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Омелян, дороги треба починати будувати в квітні, а не в жовтні.....
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В этом году план по разворовованию бюджета успешно перевыполнен
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Вішають локшину на вуха -навіть не задумуючись над базовими співвідношеннями в економіці.
Якщо зросли обсяги обсяги виробництва у всіх галузях економіки, то вантажооборот на транспорті впасти ніяк не може! Або зростання виробництва дуте, або перевезення - в тіні..
Правду кажуть, що в світі є три ступені брехні: - просто брехня, неймовірна брехня і .... СТАТИСТИКА
Ось що сьогодні видав Держстат.:

22.1117:00Держстат: вантажооборот на транспорті впав на 2,5%

22.1117:00Держстат: промвиробництво за 10 місяців зросло на 1,8%
22.1117:00Держстат: будівництво у січні-жовтні зросло на 6,4%
22.1117:00Держстат: агросектор за 10 місяців зріс на 9%
22.1117:00Держстат: роздрібна торгівля за 10 місяців зросла на 5,4%
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Через родное село Степана Бандеры должен проходить гиперлуп как минимум.
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Ну, три "кактуси" вже наклали... Хто продовжить? А щодо будівництва дороги - так чим жителі Старого Угринова гірші від жителів Моринець і Шевченкового, де народився і жив Шевченко? Створять в Угринові музейний комплекс, будуть приїздить люди... Селу, від цього, точно гірше не буде... Як і Україні...
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если позволит погода ? Якщо дозволять погода і фінанси, то дорогу в рідне село Степана Бандери добудують цього року, якщо ні - наступного, - Омелян - Цензор.НЕТ 2733,а если не позволит ? что тогда сядешь ,что закатал бабки в грязь?
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Ну,це ж дорога не в Конча-Заспу,земляки Бандери можуть й почекати.
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В 2014 у пам'ятник сепару Артему біля Святогірська, йому в голову влучила блискавка і частково зруйнувала голову засновнику донецько кріворіззьської республіки. Все ж таки природа та Бог підтримує Україну. ¥
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Законы физики не обманешь, памятник установлен на самом высоком месте.
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Чому ми не ставимо питання про перепоховання?
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А коли вже гіперлуп буде побудований?
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да чого мелочитися - веди туда зразу гіперлуп
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли позволят погода и финансы, то дорогу в родное село Степана Бандеры достроят в этом году, если нет - в следующем, - Омелян
 
 
 
 
 
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