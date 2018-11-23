 Порошенко подписал Законы о растаможке автомобилей на еврономерах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривни, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексацию пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - написал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что это "непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто, между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком": "И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили целевым способом направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто".

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"Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов - шаг в этом направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

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Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, акция протеста продолжилась в семи областях Украины. Ее участники тогда перекрыли часть трасс всеукраинского значения.