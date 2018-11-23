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 Порошенко подписал Законы о растаможке автомобилей на еврономерах

Президент Украины Петр Порошенко подписал Законы №8487 и №8488, легализующие ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривни, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексацию пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - написал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что это "непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто, между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком": "И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили целевым способом направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто".

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"Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов - шаг в этом направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", - резюмировал Порошенко.

Порошенко подписал Законы о растаможке автомобилей на еврономерах 01

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, акция протеста продолжилась в семи областях Украины. Ее участники тогда перекрыли часть трасс всеукраинского значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3098486
 
   
 Топ комментарии
 
Самое интересное, что в ес , куда мы вроде бы идём, эти самые 'корыта' есть обычные нормальные участники движения. Странно , что пересекая границу , они внезапно становятся какими- то якобы лузерами
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та ні, швидше таким, як ти, які не хочуть платити податки, вимагають халяву і жаліються адміну, що їх кацапами називають Порошенко подписал Законы о растаможке автомобилей на еврономерах - Цензор.НЕТ 6689
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а какие у тебя пазлы ,хотя сомневаюсь ...там у тебя тараканы и походу давно
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Бігом євроблядухи перекривати автотраси в Європі, що вам продали старі машини. Бариги.
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Когда опубликуют Закон? Завтра? Когда он вступает в силу? С даты опубликования, или с 01.01.19? На выходные уже можно брать попкорн???
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"И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики." - а нам только дозволено воровать - заявил глава державы. Порошенко підписав закони про розмитнення автомобілів на єврономерах - Цензор.НЕТ 779
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на что расчитывали евробляхеры зная что торговый партнер у нас РФ и что закон этот просто невыгоден нашем северным братьям .рынок запчастей ко всем моделям ВАЗ выпускают в РФ на 5 заводах даже краска Vika г.Ярославль которой красят ВАЗы теперь тоже будет выпускаться в больших количествах ...
хлеб-соль нашим торговым партнерам навека ...кстати как Томас есть сдвиг ?
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Правильно сделал. Украинцев надо крепко любить, что бы знали, как цыгана выбирать президентом.
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