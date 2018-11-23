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 С начала 2018 года украинским детям выплачено 4 млрд гривен алиментов, - Петренко. ИНФОГРАФИКА

В 2018 году благодаря работе команды Минюста украинским детям выплачено 4 млрд гривен алиментов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook. 

"4 млрд гривен алиментов выплачено украинским детям благодаря работе команды Минюста в этом году. Это ровно в два раза больше, чем за этот же период в 2017 году. Очень красноречивое свидетельство, что наша кампания "ЧужихДітейНеБуває" работает", - написал он.

С начала 2018 года украинским детям выплачено 4 млрд гривен алиментов, - Петренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 133 тысяч должников по выплате алиментов ограничены в выезде за границу, - Минюст

Петренко отметил, что за каждой гривной - судьба украинских детей, о которых забыли горе-родители.

"Министерство юстиции не будет останавливаться на достигнутом. Наша задача, чтобы позорное явление долгов по уплате алиментов навсегда осталось в прошлом", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, 29 августа 2018 года вступила в силу норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам.

С начала 2018 года украинским детям выплачено 4 млрд гривен алиментов, - Петренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3098483
 
   
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Якось дивно та абсурдно звучить...Похваліть нас, бо ми виконуємо свої функції, за які отримуємо зарплату з вашої кішені...
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синяк, правильно засиняченый, похрусти импортнозамсещенным ягельком, огтпустит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала 2018 года украинским детям выплачено 4 млрд гривен алиментов, - Петренко. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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