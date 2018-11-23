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Все про:документ (278) Польша (4608) репрессии (1967)

 Украина передала Польше около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях

Институт национальной памяти Польши (ИНП) получил из украинских архивов около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

"Для польской стороны − это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930 годов, в частности, о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД", − заявила директор архива ИНП Мажена Крук.

Она отметила, что получены "свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения".

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"Это удивительные материалы не только для историков, но тоже для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные с третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках", − добавила Крук.

Отмечается, что передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов − результат договора подписанного с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

Источник: https://censor.net.ua/n3098480
 
   
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Мошенники у мошенника смошенничали.
09:00 Подрядчики ФСО и Минкульта совершали хищения на стройках правительственных объектов
В деле о мошенничестве на даче Путина появились новые эпизоды…
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"Советские репрессии" - це все одно, що парламентські репресії. Хай в Росії вони це як завгодно називають, а для українців, чи поляків, це були російські репресії!
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У Харкові 1930 провели "з'їзд кобзарів" зі всієї України в оперному театрі. Було 337 делегатів кобзарів зі всієї України. Потім виступив комісар і сказав що всі вони заарештовані. НКВС затримала усіх і потім вивізли за місто та розстріляли. Сторінки русіфікації України поступово відкривають архіви..
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Цікаво чи ІПН передасть стільки ж сторінок про "передвиборчу агітацію" Пілсуцького у 1930р. ,а може й про операцію "вісла", а може навіть про Діяльність АК на кресах?
Та ні мабуть про останній епізод ми довідаємось лише з відкритих джерел або з архівів ГРУ-НкВД!
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Поляки таки визнали голодомор в Україні але це капля в морі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина передала Польше около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях
 
 
 
 
 
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