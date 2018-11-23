 Как и во время Голодомора сегодня украинцы снова умирают вследствие хладнокровной политики Кремля, - представитель США при ОБСЕ Камиан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом чиновник заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"Сегодня снова украинцы умирают вследствие хладнокровной политики, проводимой Кремлем против основ национальной сути Украины. Россия хочет украинское вассальное государство, лишенное суверенитета, подчиненное ей и удерживаемое в сфере ее влияния", - заявил представитель США в заявлении по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
Американский дипломат отметил, что 24 ноября отмечается 85-я годовщина Голодомора, когда жестокий советский режим спланировал и воплотил катастрофический искусственный голод, убив миллионы невинных украинцев.
"Это было результатом целенаправленной политики, в рамках которой Иосиф Сталин захватил украинскую землю и урожай с четкой политической целью – чтобы Украина умерла от голода, как народ и как нация, сломить волю украинцев, заставить их подчиниться и уничтожить их идентичность и национальные стремления", - подчеркнул он.
По словам Гарри Камиана, нынешняя кремлевская политика направлена на то, чтобы помешать украинцам выбирать свое будущее, "однако Кремль вновь занял неверную сторону истории".
"Продолжающаяся агрессия России против Украины лишь укрепила желание украинцев иметь будущее без кремлевского контроля и постсоветской коррупции. Российская агрессия усугубила единство Украины и подтолкнула ее дальше на пути к интеграции с Европой. Украинцы неоднократно демонстрировали, что их не победить и не сдержать от продолжения своего собственного курса. Помня о прошлом, Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и ее народом на пути к этому светлому будущему", - подчеркнул он.
- Ну чё, хАхлы, пАказывай, где хлеб от нАродной власти спрятали? - шагнул в хату костлявый красноармеец. - Все твои? - кивнул на детей, притихших на лавке. - Муж где?
Женщина угодливо зачастила: Мої, мої діточки: Боря, Колюнчик, Людмилка та Ніна. А чоловік до голови в колгосп пішов, жито занести. Він працює там. Все зробив, що стребували. Коня здав. І корову.
- САзнАтельный, знАчит. - хохотнул Костлявый. Что ж, пАсмотрим.
Бледнолицые, хмурые солдаты искали тщательно. Простучали пол и стены мазанки. Истыкали землю во дворе. Перековыряли сено в сарае. Зерна не нашли. Забрали из печи глечик с кашей, со стен рушники, с хозяйки - намисто. Злые от того, что обыск закончился столь небольшой поживой, продразверзтчики вышли за порог. Молчавшие до этого дети дружно заревели…
Серп і молот - смерть і голод..
По мнению специалистов, на момент падения метеорита в регионе проживали 40-65 тысяч человек. Результаты радиоуглеродного датирования показали, что около 3700 лет назад дома, построенные из глиняного кирпича, внезапно исчезли, оставив только каменные фундаменты. Кроме того, внешний слой многих глиняных предметов оплавился с образованием кусков стекла, в которых содержатся кристаллы циркона. Это указывает на воздействие очень высокой температуры, сравнимой с температурой поверхности Солнца.
Согласно библейскому сюжету, в районе Мертвого моря находились города Содом и Гоморра, которые были уничтожены ветхозаветным богом за грехи их жителей. Некоторые ученые считают, что города были стерты с лица земли при падении астероида????
НЕ астероида!!! А просто ядерной бомбы, их тела обрели причудливые формы соляных изваяний(точь в точь как в Херосиме). Тяжело видеть правду там где она есть.
росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк..
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И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!
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Смущает некорректность, вернее безграмотность высказывания американского дипломата.