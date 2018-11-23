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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Голодомор (832) ОБСЕ (3409) США (14436) Камиан (1)

 Как и во время Голодомора сегодня украинцы снова умирают вследствие хладнокровной политики Кремля, - представитель США при ОБСЕ Камиан

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что сегодня, как и 85 лет назад во время Голодомора, украинцы снова умирают вследствие направленной против Украины политики Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом чиновник заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Сегодня снова украинцы умирают вследствие хладнокровной политики, проводимой Кремлем против основ национальной сути Украины. Россия хочет украинское вассальное государство, лишенное суверенитета, подчиненное ей и удерживаемое в сфере ее влияния", - заявил представитель США в заявлении по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Американский дипломат отметил, что 24 ноября отмечается 85-я годовщина Голодомора, когда жестокий советский режим спланировал и воплотил катастрофический искусственный голод, убив миллионы невинных украинцев.

"Это было результатом целенаправленной политики, в рамках которой Иосиф Сталин захватил украинскую землю и урожай с четкой политической целью – чтобы Украина умерла от голода, как народ и как нация, сломить волю украинцев, заставить их подчиниться и уничтожить их идентичность и национальные стремления", - подчеркнул он.

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По словам Гарри Камиана, нынешняя кремлевская политика направлена на то, чтобы помешать украинцам выбирать свое будущее, "однако Кремль вновь занял неверную сторону истории".

"Продолжающаяся агрессия России против Украины лишь укрепила желание украинцев иметь будущее без кремлевского контроля и постсоветской коррупции. Российская агрессия усугубила единство Украины и подтолкнула ее дальше на пути к интеграции с Европой. Украинцы неоднократно демонстрировали, что их не победить и не сдержать от продолжения своего собственного курса. Помня о прошлом, Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и ее народом на пути к этому светлому будущему", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3098479
 
   
 Топ комментарии
 
украинцы сегодня каждый день погибают, от рук твоего кровавого хуйла
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Если почитать комментарии, то главной проблемой современной Украины является паРаша
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Більше всіх від голодомору в Україні постраждала Харківська обл, там було знайдено найбільше масових поховань тих тих часів. А потім була русіфікація.
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украинцы сегодня каждый день погибают, от рук твоего кровавого хуйла
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Нє, він сам виліз на трон, а ми тут ні при чому.
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Я видаляю цей комент тому, що вiн вже не актуальный
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ничего удивительного, будущее - продожене прошлого.
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Если почитать комментарии, то главной проблемой современной Украины является Советский Союз.
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Если почитать комментарии, то главной проблемой современной Украины является паРаша
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Ти навіть не уявляєш який ти правий. Камуняки знищували українську свідомість, мову, культуру. Натомість вирощували хахлов методом селекції. Тепер маємо наслідки їхньої діяльності.
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РОСІЯНИ знищували українську свідомість, мову, культуру ще тоді, коли слова комунізм не існувало.
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Ану розкажи мені що вожді камунячі були расєянцями, а я послухаю.
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так сумна дата, коли Український народ зазнав знущань над собою((((пам'ятаю писалось частка документів гебешних, де у телеграмі у кремль передовалось, що сьогодні померло стільки то голова скота!!!!! (((( ,учора стільки...... так шо що тут рогаті не намалюють, а кремль та його посіпаки повинні бути знищенні!!!! смерть расії!!!!
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1932 г.
- Ну чё, хАхлы, пАказывай, где хлеб от нАродной власти спрятали? - шагнул в хату костлявый красноармеец. - Все твои? - кивнул на детей, притихших на лавке. - Муж где?
Женщина угодливо зачастила: Мої, мої діточки: Боря, Колюнчик, Людмилка та Ніна. А чоловік до голови в колгосп пішов, жито занести. Він працює там. Все зробив, що стребували. Коня здав. І корову.
- САзнАтельный, знАчит. - хохотнул Костлявый. Что ж, пАсмотрим.
Бледнолицые, хмурые солдаты искали тщательно. Простучали пол и стены мазанки. Истыкали землю во дворе. Перековыряли сено в сарае. Зерна не нашли. Забрали из печи глечик с кашей, со стен рушники, с хозяйки - намисто. Злые от того, что обыск закончился столь небольшой поживой, продразверзтчики вышли за порог. Молчавшие до этого дети дружно заревели…
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Сын молчал долго. Потом посмотрел на меня пристально и медленно проговорил: «А тебе, мама, легче стало от того, что из-за индустриализации страны ты НИ-КОГ-ДА не сможешь обнять ни Борю, ни Колю, ни Нину? Что из всех сестер и братьев у тебя осталась только Люся? Тебе от этого ЛЕГЧЕ?».
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Я родилась в 1935 году. Мама назвала меня Ниной, как умершую в два года сестру. Несколько раз спрашивала маму, почему она назвала меня именем покойной, мне не нравилось это. А мама всегда отмахивалась: «Ім'я мені подобається. Подобається ім'я».
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Більше всіх від голодомору в Україні постраждала Харківська обл, там було знайдено найбільше масових поховань тих тих часів. А потім була русіфікація.
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Бабульки мої тоді вижили, але за розказами, ох і тяжко було тоді їм(((((
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дістали иррлі кайапські, молодці, швидко їм бананів вставили)))
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Це як у 5-му сторіччі. Кацапи це гуни, а Путін то їхній вождь Атілла.
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Це точно, саме Москва призначила нам Генпрокурора Луценка - в результаті повна безконтрольність за діями місцевих прокуратур, а прокуратури області відфутболюють людей то до суду, до до керівників місцевих прокуратур, на які власне люди і скаржаться. Органи, які повинні захищати права споживачів - не відстакють від доблесного Луценка. Хоч раз НБУ захистив від свавілля банків особу, яка бере кредити - внаслідок люди самознищують себе і дітей, як було недавно в. Толочаївка Черніговської області. А корупція, яка роз'їдає країну і яка починається зверху - це також рука Москви? А те, що люди тікають від злиднів в країні за бугор, в той час як пани-бариги ікрою давляться - це також винна Москва?!!!Москва винна безперечно і війна, яка йде в Донбасі - у всьому іншому - наше доблесне керівництво та народ, який вибирає таку собі владу.....і не контролює її!!!!!!
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Багато що про сталінський голодомор, колективізацію, репресії розповідала моя мати. Недай Боже комусь пережити те, що тоді довелося пережити простим людям...

Серп і молот - смерть і голод..
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тепер справу кремля продовжує пеца з банкової!
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Да, время течет, а суть россии не меняется.
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Не Кремля! Не Кремля!!!! А тех, кто управляет Кремлем. ИМ! важно сделать хаос на планете, обрушить экономики соседних стран, развязать войну(чем побольше) и даже среди собственного народа. ЭТИ же и меняют и климат на планете. Кремль всего лишь марионетки в их руках.
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Археологи провели раскопки пяти древних крупных поселений в Иордании. Исследователи выяснили, что люди проживали в них в течение 2500 лет до конца бронзового века, после чего деревни оказались заброшенными на 600-700 лет. Были также обнаружены 120 небольших стоянок, которые испытали на себе воздействие сильной жары и ветра.
По мнению специалистов, на момент падения метеорита в регионе проживали 40-65 тысяч человек. Результаты радиоуглеродного датирования показали, что около 3700 лет назад дома, построенные из глиняного кирпича, внезапно исчезли, оставив только каменные фундаменты. Кроме того, внешний слой многих глиняных предметов оплавился с образованием кусков стекла, в которых содержатся кристаллы циркона. Это указывает на воздействие очень высокой температуры, сравнимой с температурой поверхности Солнца.
Согласно библейскому сюжету, в районе Мертвого моря находились города Содом и Гоморра, которые были уничтожены ветхозаветным богом за грехи их жителей. Некоторые ученые считают, что города были стерты с лица земли при падении астероида????
НЕ астероида!!! А просто ядерной бомбы, их тела обрели причудливые формы соляных изваяний(точь в точь как в Херосиме). Тяжело видеть правду там где она есть.
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После того , как ООН ОБСЕ ПАРЭ и тд ЮРИДИЧЕССКИ признало рф ( росцию ФАШИССКУЮ ) ОКУПАНТОМ, А в момент заключения МИНССКИХ договоров - росция была НЕ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ( ибо ИХТАМНЕБЫЛИ ),-

росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк..
.
И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!

ъ
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Треба б добавити--"при пособничестве власти бариг!"
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"Это было результатом целенаправленной политики, в рамках которой Иосиф Сталин захватил украинскую землю и урожай."Источник:https://censor.net.ua/n3098479

Смущает некорректность, вернее безграмотность высказывания американского дипломата.
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В десятки разів більше помирає "реформованих" українців не на фронті. Не своєю смертю. Ституація повторюється: Захід мовчав у 1933 році, і тепер "дипломатично" розказує нам лише про війну, яку ми самі знаємо, але знову мовчить про "гібридний" геноцид онуками діячів Червоного терору всередині України, про який вже й депутати говорять, не лише самі люди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак и во время Голодомора сегодня украинцы снова умирают вследствие хладнокровной политики Кремля, - представитель США при ОБСЕ Камиан
 
 
 
 
 
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