 Как и во время Голодомора сегодня украинцы снова умирают вследствие хладнокровной политики Кремля, - представитель США при ОБСЕ Камиан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом чиновник заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Сегодня снова украинцы умирают вследствие хладнокровной политики, проводимой Кремлем против основ национальной сути Украины. Россия хочет украинское вассальное государство, лишенное суверенитета, подчиненное ей и удерживаемое в сфере ее влияния", - заявил представитель США в заявлении по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Американский дипломат отметил, что 24 ноября отмечается 85-я годовщина Голодомора, когда жестокий советский режим спланировал и воплотил катастрофический искусственный голод, убив миллионы невинных украинцев.

"Это было результатом целенаправленной политики, в рамках которой Иосиф Сталин захватил украинскую землю и урожай с четкой политической целью – чтобы Украина умерла от голода, как народ и как нация, сломить волю украинцев, заставить их подчиниться и уничтожить их идентичность и национальные стремления", - подчеркнул он.

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По словам Гарри Камиана, нынешняя кремлевская политика направлена на то, чтобы помешать украинцам выбирать свое будущее, "однако Кремль вновь занял неверную сторону истории".

"Продолжающаяся агрессия России против Украины лишь укрепила желание украинцев иметь будущее без кремлевского контроля и постсоветской коррупции. Российская агрессия усугубила единство Украины и подтолкнула ее дальше на пути к интеграции с Европой. Украинцы неоднократно демонстрировали, что их не победить и не сдержать от продолжения своего собственного курса. Помня о прошлом, Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и ее народом на пути к этому светлому будущему", - подчеркнул он.