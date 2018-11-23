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 Враг за сутки осуществил 4 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 22 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации осуществляли обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Вильный, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказзано в сообщении.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.

По данным разведки, в течение 22 ноября двое оккупантов были ранены.

Враг за сутки осуществил 4 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098478
 
 
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мабуть рогаті мерзнуть, що знизили свою активність, чи то путін хуйло десь поруч пролітало, але ж наші воїни трошке рогатим піддали!!!) смерть расіянським окупантам!!!!
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А может с Кремля не одного вертолетом вывезли?
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